Что смотреть в мае: 5 новых сериалов

Этот месяц оказался не самым щедрым на сериальные новинки. Тем не менее, мы постарались собрать для вас наиболее интересное: экранизацию романа о женщинах и настоящей старой Англии; документалку о причинах и последствиях опиоидной эпидемии в США; тему рабства, раскрытую через систему железнодорожных маршрутов; историю комсомольского лагеря, где дети становятся вампирами; биографию одного эксцентричного дизайнера. Теперь вы знаете на что переключиться, если второй сезон "Любовь, смерть и роботы" уже досмотрен.

В поисках любви/The Pursuit of Love

Режиссер: Эмили Мортимер

BBC

“В поисках любви” снят по мотивам одноименного романа Нэнси Митфорд, написанного в 1945 году. Сюжет сериала во многом автобиографичен. Сериал обещает показать нам сатиру на старую Англию через взаимодействие двух кузин: он расскажет о взрослении, дружбе и положении женщин в обществе того времени. Сериал стал режиссерским дебютом актрисы Эмили Мортимер. Каст обещает зрителю хорошую игру: Доминик Уэст, Эндрю Скотт, Лили Джеймс. Трейлер с первых кадров радует глаз: художники-постановщики постарались сделать все, чтобы перенести зрителя во времени.

Преступление века/The Crime of the Century

Режиссер: Алекс Гибни

HBO Max

Документальный мини-сериал рассказывает об эпидемии синтетических опиатов в США. В 90-е они не считались запрещенным веществом и активно продвигались врачами в качестве обезболивающего. Это было результатом скрытого сотрудничества фармакологических компаний и правительства. Опиоидная эпидемия убивала в день до 40 человек, но, естественно, заработки десятков лиц были важнее.

Подземная железная дорога/The Underground Railroad

Режиссер: Барри Дженкинс

Amazon Prime

Сериал основан на реальных фактах. Подземная железная дорога – это не сеть поездов. Это название созданных аболиционистами секретных подземных маршрутов, через которые тысячи рабов бежали с юга в свободные штаты. “Подземная железная дорога” основан на одноименном романе Колсона Уайтхеда, который в 2016 году получили Пулитцеровскую премию. “Мы можем искоренить рабство, но его шрамы никогда не исчезнут”, – говорится в первой серии. Эта цитата полностью описывает содержание сериала. Реальные события представлены в альтернативной реальности, где фигуральная железная дорога становится настоящей.

Пищеблок

Режиссер: Святослав Подгаевский

КиноПоиск HD

Сериал снят по одноименному роману Алексея Иванова. Фантастический триллер о детском лагере, в котором происходит нечто мистическое: дети пропадают ночью, а на утро возвращаются чрезмерно дисциплинированными. Но есть интересный побочный эффект – они пьют кровь друг друга. “Пищеблок” можно сравнить с “Очень странными делами”. В главных ролях здесь тоже дети, но затрагиваются совсем не детские темы: любовь, секс и протест против устоявшейся системы. Атмосфера сериала дарит зрителям, выросшим в странах бывшего Советского Союза, приятную ностальгию.

Холстон/Halston

Режиссер: Даниэль Минахан

Netflix

Сериал об известном американском дизайнере 70-х годов. В главной роли – Юэн Макгрегор. Для мировой модной индустрии Рой Холстон был значимой фигурой: известность он приобрел благодаря созданию культовой шляпки-таблетки Джекки Кеннеди. Но сериал не столько про творчество модельера, сколько про его эксцентричный образ жизни: Холстон был частью авангардной культуры США, завсегдатаем Клуба 54, кокаиновым наркоманом и эгоистом. За сценарий отвечает Райан Мерфи - настроение схоже с сериалами “Поза” и “Рэтчед”.