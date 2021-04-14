Что скрывается за добрыми сказками из детства?

Сказки, как часть фольклора, пласт очень подвижный. На протяжении долгого времени они видоизменялись в зависимости от того, что было допустимым и актуальным. Передаваясь из уст в уста, сказки дошли до нас совершенно не такими, как в оригинале. Расскажем о том, как выглядели истинные варианты Белоснежки, Спящей Красавицы, Золушки, Красной Шапочки и Рапунцель.

Белоснежка

По версии братьев Гримм, Белоснежка была спрятана в хрустальный гроб. Его выставили на вершине горы. Ее заметил принц и попросил гномов отдать ему спящую девушку. Слуги принца несли гроб неаккуратно, при очередной встряске у Белоснежки из горла вылетело отравленное яблоко. Девушка очнулась и моментально влюбилась в принца. На свадьбе злая мачеха, в качестве наказания, танцевала босиком на раскаленных камнях, пока не пала обессилев. Реальным прототипом Белоснежки, согласно исследованиям немецкого писателя Экхарда Сандера , была баварская дворянка Маргарет фон Вальдек. Ее отец владел рудниками, на которых зачастую работали дети. Они и стали прототипами гномов. Маргарет действительно имела злую мачеху, а семейные перипетии вынудили Маргарет покинуть родительский дом. Девушка оказалась в Брюсселе, где привлекла внимание принца Филлипа II – сына короля Испании. Отец Филлипа был против союза: более удачная партия для брака могла решить геополитические вопросы. И в возрасте 21 года Маргарет была отравлена, как предполагается, агентами короля.

Спящая Красавица

Первоначальная версия сказки была написана неаполитанским поэтом Джамбаттистой Базиле. Уже после ее переписали Шарль Перро и братья Гримм. Оригинальное название сказки – “Sole, Luna, e Talia” (“Солнце, Луна и Талия”). Согласно версии Базиле, предположительно мертвая Талия была отправлена отцом в одно из загородных имений. Однажды туда наведался принц, который охотился в ближайшем лесу. Увидев девушку, он оказался не в силах побороть собственные чувства и “собрал первые плоды любви” . В результате Талия, будучи все еще спящей, оказывается беременной. Не пробуждаясь, она рожает двух детей – мальчика и девочку. Девочка способствует пробуждению матери, когда в поисках груди начинает сосать палец матери и вытаскивает занозу. Проснувшаяся Талия дает детям имена – Солнце и Луна. Вернувшийся однажды принц обнаруживает пробудившуюся Талию. Они влюбляются друг в друга, но быть вместе не могут – принц уже женат. Жена принца, узнав о Талии и детях, приказывает повару убить детей и подать их на обед, а Талию вызывает на суд. Повар приказ не исполняет: он прячет детей, а к столу вместо них подает ягненка. Пришедшая на суд Талия кричит от горя. На крики приходит принц. В итоге принц приказывает казнить жену, и они с Талией и детьми живут долго и счастливо.

Золушка

Версии братьев Гримм часто осуждают за жестокость. В их пересказе Золушки было много неприятных моментов. Вместо крестной-феи Золушку на бал собирало дерево, посаженное на могиле ее матери. Когда принц начал поиски возлюбленной по хрустальной туфельке, одна из сестер Золушки отрезала себе палец, чтобы влезть в нее. Птички напели принцу, что туфелька принцессы вся в крови, и он вернул девушку обратно. Подоспела другая сестра Золушки, которая отрезала себе пятку, но и ее обман был уличен. В итоге, туфлю примерила Золушка, и она пришлась ей в пору. Счастливые принц и Золушка отправились в замок через лес. На плечах у девушки сидело по птичке. Сестры хотели подольститься к новоиспеченной принцессе и взяли ее под руки. Но птички выкололи им глаза.

Реальным прототипом Золушки называют древнегреческую публичную девушку Родопис. Согласно легенде, во время купания орел похитил одну сандалию девушки, и бросил ее прямо на колени царю, который в это время проводил суд. Будучи пораженным - как самим инцидентом, так и формой обуви - царь отправил слуг на поиски обладательницы сандалии.

Красная шапочка

Красная шапочка – фольклорная сказка, широко распространенная в Италии и Франции. В оригинале девочка встречает волка по пути к бабушке и сообщает ему свой путь. Волк обгоняет ее, пробирается в дом, убивает бабушку, готовит из внутренностей бабушки еду, а из крови - напиток. Затем он переодевается в бабушку, встречает Красную Шапочку и решает ее накормить. В кошку бабушки, которая хочет предупредить девочку об опасности, волк бросает ботинок и убивает. Дальше волк предлагает девочке снять всю одежду, бросить ее в печь и лечь к нему под одеяло. Наивная девочка соглашается и оказывается съеденной волком. Более уместную адаптацию сказки придумал Шарль Пьеро. Всемирно известной ее сделали братья Гримм.

Рапунцель

Рапунцель – это растение, полевой салат. В первоначальной версии сказки были супружеская пара и жившая по соседству колдунья, у которой рос рапунцель. Жена отправила своего мужа за рапунцелем, чтобы добавить его в блюдо. Муж попался колдунье, и та решила: пара может брать сколько угодно рапунцеля, при условии, что первенца они отдадут ей. Так и случилось. Первенцем была девочка по имени Рапунцель. Когда она подросла и похорошела, мачеха-колдунья заточила ее в башню. Длинные косы девушки использовались в качестве троса – по ним мачеха взбиралась в башню. Однажды принц нашел девушку и предложил ей стать его женой. Та согласилась, но колдунья - нет, она ослепила принца, а Рапунцель прогнала в лес, отрезав волосы. В итоге слепой принц случайно наткнулся на родившую Рапунцель в лесу, и та вернула ему зрение своими слезами.