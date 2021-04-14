Что скрывается за добрыми сказками из детства?
Сказки, как часть фольклора, пласт очень подвижный. На протяжении долгого времени они видоизменялись в зависимости от того, что было допустимым и актуальным. Передаваясь из уст в уста, сказки дошли до нас совершенно не такими, как в оригинале. Расскажем о том, как выглядели истинные варианты Белоснежки, Спящей Красавицы, Золушки, Красной Шапочки и Рапунцель.
Белоснежка
По версии братьев Гримм, Белоснежка была спрятана в хрустальный гроб. Его выставили на вершине горы. Ее заметил принц и попросил гномов отдать ему спящую девушку. Слуги принца несли гроб неаккуратно, при очередной встряске у Белоснежки из горла вылетело отравленное яблоко. Девушка очнулась и моментально влюбилась в принца. На свадьбе злая мачеха, в качестве наказания, танцевала босиком на раскаленных камнях, пока не пала обессилев. Реальным прототипом Белоснежки, согласно исследованиям немецкого писателя Экхарда Сандера, была баварская дворянка Маргарет фон Вальдек. Ее отец владел рудниками, на которых зачастую работали дети. Они и стали прототипами гномов. Маргарет действительно имела злую мачеху, а семейные перипетии вынудили Маргарет покинуть родительский дом. Девушка оказалась в Брюсселе, где привлекла внимание принца Филлипа II – сына короля Испании. Отец Филлипа был против союза: более удачная партия для брака могла решить геополитические вопросы. И в возрасте 21 года Маргарет была отравлена, как предполагается, агентами короля.
Спящая Красавица
Первоначальная версия сказки была написана неаполитанским поэтом Джамбаттистой Базиле. Уже после ее переписали Шарль Перро и братья Гримм. Оригинальное название сказки – “Sole, Luna, e Talia” (“Солнце, Луна и Талия”). Согласно версии Базиле, предположительно мертвая Талия была отправлена отцом в одно из загородных имений. Однажды туда наведался принц, который охотился в ближайшем лесу. Увидев девушку, он оказался не в силах побороть собственные чувства и “собрал первые плоды любви”. В результате Талия, будучи все еще спящей, оказывается беременной. Не пробуждаясь, она рожает двух детей – мальчика и девочку. Девочка способствует пробуждению матери, когда в поисках груди начинает сосать палец матери и вытаскивает занозу. Проснувшаяся Талия дает детям имена – Солнце и Луна. Вернувшийся однажды принц обнаруживает пробудившуюся Талию. Они влюбляются друг в друга, но быть вместе не могут – принц уже женат. Жена принца, узнав о Талии и детях, приказывает повару убить детей и подать их на обед, а Талию вызывает на суд. Повар приказ не исполняет: он прячет детей, а к столу вместо них подает ягненка. Пришедшая на суд Талия кричит от горя. На крики приходит принц. В итоге принц приказывает казнить жену, и они с Талией и детьми живут долго и счастливо.
Золушка
Версии братьев Гримм часто осуждают за жестокость. В их пересказе Золушки было много неприятных моментов. Вместо крестной-феи Золушку на бал собирало дерево, посаженное на могиле ее матери. Когда принц начал поиски возлюбленной по хрустальной туфельке, одна из сестер Золушки отрезала себе палец, чтобы влезть в нее. Птички напели принцу, что туфелька принцессы вся в крови, и он вернул девушку обратно. Подоспела другая сестра Золушки, которая отрезала себе пятку, но и ее обман был уличен. В итоге, туфлю примерила Золушка, и она пришлась ей в пору. Счастливые принц и Золушка отправились в замок через лес. На плечах у девушки сидело по птичке. Сестры хотели подольститься к новоиспеченной принцессе и взяли ее под руки. Но птички выкололи им глаза.
Реальным прототипом Золушки называют древнегреческую публичную девушку Родопис. Согласно легенде, во время купания орел похитил одну сандалию девушки, и бросил ее прямо на колени царю, который в это время проводил суд. Будучи пораженным - как самим инцидентом, так и формой обуви - царь отправил слуг на поиски обладательницы сандалии.
Красная шапочка
Красная шапочка – фольклорная сказка, широко распространенная в Италии и Франции. В оригинале девочка встречает волка по пути к бабушке и сообщает ему свой путь. Волк обгоняет ее, пробирается в дом, убивает бабушку, готовит из внутренностей бабушки еду, а из крови - напиток. Затем он переодевается в бабушку, встречает Красную Шапочку и решает ее накормить. В кошку бабушки, которая хочет предупредить девочку об опасности, волк бросает ботинок и убивает. Дальше волк предлагает девочке снять всю одежду, бросить ее в печь и лечь к нему под одеяло. Наивная девочка соглашается и оказывается съеденной волком. Более уместную адаптацию сказки придумал Шарль Пьеро. Всемирно известной ее сделали братья Гримм.
Рапунцель
Рапунцель – это растение, полевой салат. В первоначальной версии сказки были супружеская пара и жившая по соседству колдунья, у которой рос рапунцель. Жена отправила своего мужа за рапунцелем, чтобы добавить его в блюдо. Муж попался колдунье, и та решила: пара может брать сколько угодно рапунцеля, при условии, что первенца они отдадут ей. Так и случилось. Первенцем была девочка по имени Рапунцель. Когда она подросла и похорошела, мачеха-колдунья заточила ее в башню. Длинные косы девушки использовались в качестве троса – по ним мачеха взбиралась в башню. Однажды принц нашел девушку и предложил ей стать его женой. Та согласилась, но колдунья - нет, она ослепила принца, а Рапунцель прогнала в лес, отрезав волосы. В итоге слепой принц случайно наткнулся на родившую Рапунцель в лесу, и та вернула ему зрение своими слезами.
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