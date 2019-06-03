Что отличает хороший сюжет от плохого? Deus ex Machina

Основные нормы художественного повествования были заложены ещё в театрах Древней Греции. Они эволюционировали и развивались, но суть осталась неизменной. Вместе с ней сохранились и основы критики спорных сюжетных приемов. Все это сложилось в некую теорию "хорошей" истории, с помощью которой становится возможным ее изложение максимально объективно, насколько это возможно. В этой статье мы рассмотрим термин Deus ex machina. Он обозначает некое "божественное вмешательство", которое спасает героев истории, когда потеряна всякая надежда. Deus ex machina часто противоречит внутренней логике и по факту возникает "из воздуха". Поговорим о термине в контексте современного медиа-мира, его истории и о том, как он портит, казалось бы, безупречный сюжет.

История термина

Если разбираться в этимологии фразы 'deus ex machina', то выясняется, что корни слов уходят в язык древней Греции. По факту – это калькирование греческой фразы на латиницу, дословно она переводится как "бог из машины". Под "машиной" подразумевается сценический кран, который поднимает актеров в воздух и позволяет им парить, летать. Эту форму придумал и впервые применил драматург, основатель европейской трагедии Эсхил. Кран применялся в его тетралогии "Орестея", в трагедии "Эвмениды". Но Еврипид сделал кран едва ли не главным элементом своей работы (более половины его трагедий использовали кран). Ну и поднимал этот кран в первую очередь богов и божественные сущности. Они снисходили с небес и в одночасье разрешали все проблемы. Для античной аудитории это было чудом, которое могло повергнуть всех в эмоциональный шок и изумление.

С течением времени фраза стала нарицательной. Ею начали обозначать вмешательство иных сил в итоговую развязку сюжета. Оно наступало в самый нужный момент, когда вся надежда утеряна и ждать хэппи-энда не приходится. Позднее художественный приём подвергся критике. Первым выступил комедиограф Антифан: "Когда они не знают, что сказать, и полностью разочаровались в пьесе, они поднимают машину, и зрители довольны". Несмотря на это, приём дожил до сегодняшних дней. Более того, он превратился чуть ли не в главный приём резолюции сложного сюжета. Под определение Deus ex machina сейчас подводят самые разные техники и приёмы. Например, это всемогущий предмет, который может решить любые проблемы по щелчку пальцев. Или новый персонаж, который появляется из ниоткуда. Либо новые способности героев, о которых раньше не упоминалось. Далее рассмотрим несколько отдельных, характерных примеров из литературы и кино.

Примеры из кино и литературы

Стоит отметить, что далее идёт не критика самих произведений. Это отдельные части сюжета и приёмы, которые подходят под определение deus ex machina. Осторожно, СПОЙЛЕРЫ.

Властелин колец и орлы

Один из самых популярных примеров deus ex machina в современной поп-культуре. Финальная битва с силами зла. Армия главных героев окружена злыми орками и терпит серьезные потери. Тут вдалеке появляются назгулы верхом на крылатых тварях. И надежда пропадает окончательно – кажется, что всех ждет неминуемая печальная участь. Но вдруг прилетают орлы, буквально из ниоткуда, и силы уравниваются. Проблема в том, что на протяжении всей трилогии об орлах не было и речи. Никто не рассматривал их как союзников, с ними никто не пытался связаться. Они просто появились в самый удобный момент.

Игра престолов и деус экс Арья

В последних сезонах сериала эти приемы стали использоваться всё чаще. Чего стоит появление дяди Бенджена. Персонаж пропадает на 6 сезонов и появляется верхом на лошади в самый нужный момент, чтобы спасти героев в тяжелой ситуации (делает он это дважды, по одинаковому сценарию). Но самый большой шквал критики и непонимания вызвала концовка третьей серии финального сезона. Когда Арья материализовалась из воздуха и в один удар уничтожила всю армию зла, которую собирали в течение 8-ми сезонов. Но конкретно в данном случае проблема не в самом действии, а в том, как оно было представлено. До конца эпизода остается две минуты. Добро повержено, и вот сейчас Брана убьет Король Ночи. И ситуация кажется безвыигрышной. Но без каких-либо объяснений появляется спаситель и, собственно, спасает.

Война миров и злые бактерии

Несмотря на то, что Герберт Уэллс был одним из самых ярых критиков приёма deus ex machina, в книге "Война миров" автор применил его сам. Человечество проиграло, и сверхразвитая цивилизация захватила миры. Но в конце истории оказывается, что захватчики не были готовы к земным бактериям и просто умерли. Все разом.

Мстители и сюжетная перчатка

Все основные фильмы первых трёх фаз Marvel закручены вокруг загадочных камней бесконечности. Если собрать все камни в волшебную перчатку бесконечности, то можно исполнить любое желание, как это сделал Танос. Сам факт наличия этой перчатки и её способностей – это deus ex machina. Даже в части "Мстители: Финал" герои победили не из-за своих навыков и способностей, а просто потому, что Старк щелкнул пальцами.

Одиссей и миролюбивая Афина

Deus ex machina использовали не только в театральных постановках. В финале "Одиссеи" Гомер готовил читателей к войне. Но перед ожидаемой кульминацией с небес буквально спускается божество – Афина. Она же и примиряет враждующие стороны.

Тёмная башня и волшебная записка

Стивен Кинг подходит к приёму deus ex machina осознанно и иронично. Более того, Стивен вводит себя в историю в качестве персонажа, который пишет таинственную записку и отправляет её через портал, чтобы спасти героев от неминуемой гибели. На записке написано: "А вот и deus ex machina!".

Гарри Поттер и Кубок огня. Приори Инкантатем

Удивительно, что молодой студент, изучающий магию, может какое-то время выстоять "один на один" против Тёмного лорда. Затем читателям поясняют, что это результат действия особого заклинания Приори Инкантатем. О котором мы ничего не знали ранее, его никак не упоминали, и появилось оно, кажется, исключительно с целью спасти Гарри от смерти.

Ванпанчмен и ирония

Главный персонаж этой манги/аниме по определению и есть deus ex machina. Так как любой конфликт он может решить в один удар (исходя из названия, да). Это кажется ужасно скучной завязкой для многосерийного произведения. Но в этом и соль. Его способности – это метакомментарий, своеобразная критика устоявшегося порядка в японской поп-культуре. "Ванпанчмен" иронизирует над идеей "высшее Добро против вселенского Зла". Главный герой настолько силён, что ему просто скучно, и он пытается себя как-то развлечь.

Как Deus ex machina портит сюжет

Древняя критика

Deus ex machina подвергается критике по нескольким конкретным пунктам. Некоторые из них мы разберем ниже. Но сначала стоит понять, почему этот приём вообще может вызывать негодование. Ведь многие из этих произведений любимы, их считают всемирной/современной классикой. На удивление, древние мыслители дали основу для критики, которая актуальна по сей день. Например, Аристотель в "Поэтике" писал:

"И в характерах, как и в составе событий, следует всегда искать или необходимости, или вероятности, так, чтобы такой-то говорил или делал то-то или по необходимости, или по вероятности, и чтобы это происходило после именно этого 'по необходимости или вероятности'. Из этого ясно, что и развязка фабулы должна вытекать из самой фабулы, а не так, как в "Meдее", посредством машины, или как в "Илиаде", в сцене при отплытии; но машиною должно пользоваться для того, чтобы понять, что происходит вне драмы, или что случилось раньше и чего не может знать человек, или что случится впоследствии и нуждается поэтому в предвещании и ‘божественном' объявлении, так как именно богам мы приписываем дар всевидения. Ничего противного смыслу не должно быть в ходе событий; в противном же случае оно должно быть вне трагедии, как в софокловом "Эдипе".

Здесь Аристотель указывает на несколько важных основ – последовательность повествования и внутреннюю логику. В этой вырезке он критикует идею разрешения конфликта извне и считает, что решение должно происходить внутри трагедии, согласно правилам, заданным трагедией. Потому он и любил произведения, которые не заканчивались хэппи-эндом.

Приостановка неверия

Термин был придуман в 1817 году философом Сэмюэлом Кольриджем. Он считал, что если в истории будет "подобие истины" (или внутренняя логика), тогда читатели/зрители спишут неправдоподобность происходящего на условность истории. Когда мы смотрим "Звёздные войны", то верим в джедаев и световые мечи. "Властелин колец" убеждает нас в существовании орков, энтов и других волшебных тварей. И мы верим. Произведение добилось нужного результата, мы приостановили своё неверие и погрузились в историю. Литературный критик Норман Холланд считал, что по мере того, как наш мозг переходит в режим восприятия, он начинает полностью верить в происходящее. Холланд называл этот феномен "поэтической верой". И далее, чтобы разувериться, нам нужно приложить сознательное усилие (это в лучшем случае). Только тогда, когда мозг выходит из режима восприятия, он способен на оценку и анализ. "В процессе" человек реагирует исключительно эстетически и не судит о реалистичности происходящего. Но плохо реализованная deus ex machina почти всегда убивает "приостановку неверия". Тогда зритель/читатель "выпадает" из произведения и становится критичным. Однако, это напрямую зависит от жанра. И если эти принципы применимы к произведениям "серьезного" характера, то с юмором всё немного проще. Использование deus ex machina может быть подано как внутренняя шутка, где целостность не играет такой большой роли, как в "Ванпанчмене". Альтернативный вариант – навязать логику развязки постфактум, как в "Войне миров". И это либо "втянет" зрителей обратно в историю, либо настроит категорически против.

Потому и пользоваться этим приёмом при создании контента (неважно, будь это книги, фильмы или видеоигры) нужно крайне осторожно. Deus ex machina может работать очень эффективно, если подойти к этому элементу правильно. Во многом это напоминает использование фан-сервиса для написания сюжета. Подробнее прочитать об этом вы можете по ссылке здесь.