Что хотел сказать автор? Герменевтика популярной культуры

Философ Жак Деррида писал: “Всё есть текст”. Письмо – это основа нашего онтологического восприятия мира. Поскольку текст построен на языке, вне языка (текста) ничего нет. Эта мысль интересна в контексте медиа-мира. Формат текста в его классическом формате (книга, распечатка) устарел. Всё переходит в цифровой формат, люди больше времени проводят за экранами смартфонов и ноутбуков. Всё больше превалирует видео и аудио, но в смысловом значении "цифра" остаётся текстом. Значит количество текстов растёт хаотично, стремясь в бесконечность. Что нам делать с этим объемом информации? Только анализировать. В этом может помочь герменевтика – учение о толковании, понимании и интерпретации текста. Возможно, так мы наконец поймём, что всё же "хотел сказать тот самый автор".

Библия и Шлейермахер

В современной энциклопедии (2000 г.) “герменевтику” определяют как искусство толкования текста. Философское направление появилось из прямой необходимости. Библейские тексты оставались во многом непонятными для большинства. Возникали такие проблемы как четыре Евангелия – четыре взгляда на одно событие (разные трактовки). И эту проблему надо было решать. Мыслители решили: чтобы подобраться к истине, нужно верно истолковать сложносочиненные тексты. Впоследствии их методы стали применять и к литературным работам. Так появилась герменевтика. Сегодня она используется в литературе, культурологии, филологии, богословии, истории. Ей пользуются даже в практических дисциплинах, например, праве.

В искусстве вопрос смысла почти всегда был связан с образом творца. Однако, сам творец не играл большой роли до недавнего времени. Учёный Владимир Креминский в своей статье “Особенности герменевтической интерпретации художественного произведения” пишет: “Художник как “творческая личность особого назначения” занимал соответствующее положение в социальной иерархии. Крушение средневекового порядка привело к тому, что он лишился своего былого назначения, само его существование стало проблематичным. Социально-политическое функционирование художественного творчества оказалось исчерпанным, поскольку в жизни не осталось ничего абсолютного в средневековом смысле, ничего, что нуждалось бы в санкционировании. Вспомним, что лучшие архитекторы, художники, скульпторы, ювелиры в Средние века выполняли заказы Римских пап, кардиналов, епископов. А храм и монастырь являлись синтезом средневекового искусства. Поэтому художник считал себя “малым” творцом, копией, “образом и подобием” Великого Творца, а следовательно и нес на себе особую миссию, особую благодать. После постепенной десакрализации культуры в целом и искусства в частности, роль, место и значимость художника существенно изменились”.

Так мы приходим к герменевтическому треугольнику – текст-автор-читатель. Читатель, как и текст – названия номинальные. В качестве текста можно рассматривать фильм, тогда и читатель становится зрителем. В пределах этого треугольника скрыт тот самый “смысл”. Однако скрыт от за целой чередой барьеров. По мнению философа Фридриха Шлейермахера – задача герменевта эти барьеры устранять, чтобы появилась возможность проникнуть в текст. Нужно отметить, что Шлейермахер определяет герменевтику как искусство понимания, не истолкование понятного. Однако не совсем понятно, где проходит грань “понятного”. Можно ли считать “Чёрный супрематический квадрат” Казимира Малевича более понятным, чем работы реалистов и наоборот? Очевидного ответа нет, поэтому будем считать, что понятное мы осознаем априорно.

Герменевтический круг или уроборос понимания

Герменевтический анализ должен превозмочь: проблемы языка, как структуры коммуникации; субъективный опыт читателя; талант изложения мысли автором; зависимость от социально-исторического и политического контекста. Эти преграды обозначают недостижимость истинности. Чтобы всё же попробовать обеспечить понимание, Шлейермахер ввёл в обиход “герменевтический круг”. Если не вдаваться в философские детали – это круг в рамках которого происходит процесс понимания текста. Работает он по принципу соотношения частного и целого. Упрощая: мы делим цельное произведение на составляющие, из составляющих снова собираем целое. Например, мы делим фильм - разбираем на жанр/поджанр, сюжетную структуру, тематику и т.д. Все вместе они образуют тот самый фильм и по отдельности также его определяют. При этом Шлейермахер считал, что процесс понимания завершить невозможно (так как частное нельзя понять без общего, а общее без частного), значит, истинного смысла текста мы никогда не найдём. Но пертурбации в кругу позволят углубить понимание частей, постоянно развивая целое. Впоследствии эту идею развивали. Например, Хайдеггер считал, что круг можно разорвать, поскольку в нём уже заложена идея познания изначального. Например, в "Бэтмен: Начало" уже есть изначальная идея, нужно лишь до неё достучаться. Гадамер ввел понятие интерпретатора внутри круга. А это значит, что “наши глаза” диктуют интерпретацию. Читатель/зритель и его субъективный опыт становятся элементом анализа. О схожем представлении говорил и Дильтей, но добавил контекст социально-культурных условий произведения. Так в период Второй мировой войны люди иначе ощущали работы Чарли Чаплина, нежели сегодня.

Здесь стоит вернуться к фигуре автора в произведении и его позиции в анализе, к одному из самых ненавистных школьных вопросов – “Что хотел сказать автор?” Кандидат философских наук Людмила Кривцова в своей статье “Герменевтика визуального: к постановке проблемы” пишет: “Выделяют три уровня организации: концептуальный – уровень системообразующего свойства, структурный – уровень системообразующего отношения, субстратный – уровень элементов. Для герменевтики главным выступает понимание или конструирование смысла. Именно он будет выступать концептом системы-текста. Связи между смыслами – ее структура. Отдельные смысловые единицы – субстрат. Системногерменевтический анализ предполагает объединение двух моделей понимания – интерпретационной и собственно-понимающей, когда не только зритель приписывает тексту смысл, но происходит выявление смыслов, заложенных автором, таким образом, происходит выход на новый уровень, рождение нового знания”.

Интерпретация и понимания текста – это не банальная попытка понять смысл, заложенный автором. Текст – подвижная конструкция и смысл в данном случае – диалог. Произведение продолжает эволюционировать, обрастая дополнительными контекстами и смыслами. Когда Ницше описывал идею своего сверхчеловека, он не имел в виду доминирование одного типа человека над другим. А в нацистской Германии эту работу приняли иначе, и книга “Так говорил Заратустра” была одной из самых востребованных работ Третьего Рейха. Казалось бы, это отличный пример атрофии фигуры автора. Но нет, все интерпретации всё равно ограничены сущностью произведения, его внутренней художественной формой и логикой, которые выражены на языке этого произведения. Кривцова пишет: “Художник может бессознательно следовать внутренней активности формы, обращая свое внимание на внешнюю сторону событий. Вот почему невозможно и бессмысленно стремление к абсолютно полному восстановлению авторского замысла, так как он скорее обогащается в ходе истории, обретает новые смыслы, которые были неведомы и не могли быть известны автору”. То есть автор мог заложить смыслы, сам того не ведая. И пафос творца с посылом “я этого не задумывал” не отнимает значимости интерпретации.

Анализируя поп-культуру

Интернет обеспечил постоянный прирост и доступность информации. Актуальность герменевтики мы можем видеть на примере популярности видео формата “скрытый смысл”. На YouTube даже есть канал с одноименным названием, где происходит разбор популярных фильмов. В нашей подборке YouTube-каналов про поп-культуру, фактически представлено 15 герменевтов. Они абсолютно серьезно раскладывают на составляющие творчество Tyler The Creator, анализируют “Акиру” Кацухиро Отомо и разбирают насколько глубокий или глупый был фильм “Интерстеллар”. Кому-то это может показаться бесполезной тратой времени, ведь всё и так ясно. Но если верить Дерриде – “всё есть текст”, а текст популярной культуры сегодня самый богатый из всех. Мало того, что он базируется на бесконечном корпусе исторических текстов прошлого, сегодня поп-культура существует в бесконечном хаосе инноваций. Как расшифровать очередной TikTok? Как понять новый мем? Как интерпретировать очередное сублиминальное сообщение в потоке постиронии? Вся надежда на герменевтику.