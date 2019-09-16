Четыре дома-музея выдающихся казахстанских деятелей

Литературно-мемориальный музейный комплекс Сабита Муканова и Габита Мусрепова

Этот музейный комплекс состоит из двух домов-музеев писателей, объединенных в один комплекс в 1999 году. Всего в фондах музеев насчитывается 12 тысяч экспонатов - оба музея состоят как из литературных отделов, так и из мемориальных комнат с оригинальной планировкой мебели и оформлением. Музеи находятся на улице Тулебаева напротив друг друга.

Дом-музей Сабита Муканова

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В этой шестикомнатной квартире Муканов жил последние восемь лет своей жизни. Три комнаты - мемориальные, с сохранившимся оригинальным интерьером и утварью со времен жизни писателя: гостиной, спальной комнатой и рабочим кабинетом. Остальные три комнаты посвящены жизни и рабочей деятельности Муканова, здесь можно увидеть рукописи самых знаменитых работ писателя - "Ботагоз", "Темиртас" и "Чокан Валиханов". Именно здесь Сабит Муканов написал последние две книги из эпопеи "Промелькнувший метеор" о Чокане Валиханове. Незадолго до своей смерти писатель начал и третью книгу, но успел написать лишь первую страницу, которую тоже можно увидеть в экспозиции музея. В спальной комнате до сих пор сохранился флакон духов жены Муканова - теперь уже винтажные Climat 1967 года от Lancôme можно послушать каждому посетителю, а в рабочем кабинете увидеть картотеку, организованную самим писателем и его сыном Алтаем. Интересный факт: из восьми тысяч экспонатов, выставленных в музее, четыре тысячи - это книги.

Дом-музей Габита Мусрепова

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Большая часть дома-музея Габита Мусрепова состоит из библиотеки. Его квартира значительно меньше квартиры Муканова, гостям здесь открыты всего три комнаты - один большой зал посвящен ранней жизни и творчеству с рукописями первых печатных произведений Мусрепова. Например, тут хранятся "Улпан ее имя", драма "Кыз Жибек", пьеса "Козы Корпеш и Баян Сулу" и многие другие. Также оказалось, что писатель любил играть в бильярд - в музее можно увидеть его личный кий и деревянные поделки - все находится в бывшей гостиной. Другие две мемориальные комнаты, открытые для посетителей - это рабочий кабинет Мусрепова и столовая. В столовой стоит старый стол на восемь персон, гарнитур, который когда-то приобрели в обмен на Волгу, и часы остановившиеся в момент смерти Мусрепов и не заводившиеся с того дня. В фонде музея хранятся 2000 книг. Раньше их было 3500, но 1500 книг отправили в фонд библиотеки в Акмолинской области, откуда родом писатель.В рабочем кабинете находится фотография "Черной Мадонны", которую писатель называл своей музой, и набор простых карандашей. У Габита Мусрепова всегда был один рукописный вариант работы, потому что писал он только карандашом.

Вход в один музей стоит 400 тенге для взрослых, 300 тенге для студентов и 200 тенге для школьников и пенсионеров. Стоимость экскурсии - 500 тенге.

Адрес: ул. Тулебаева,125.

Дом-музей Абылхана Кастеева

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В этом доме Абылхан Кастеев провел свои последние пятнадцать лет жизни до 1973 года. Музеем дом стал только в 2014 году, с недавнего времени экскурсии ведет его дочь Гульдария Кастеева. Дом-музей состоит из пяти мемориальных комнат с личными вещами, работами художника, домашней утварью и артефактами из жизни художника. В каждом зале сохранились некоторые элементы оригинальной планировки, мебели и декора. В первом зале можно увидеть казан и другие кухонные предметы с родного дома Кастеева в ауле. Также здесь можно увидеть ранние работы художника, выполненные карандашом. В других комнатах выставлены старый патефон, радиола, телевизор и этюдники, которые Кастеев мастерил сам из подручных материалов - например, ручки он делал из ручек старых чемоданов. В гостиной - стол и самовар, принадлежавший жене Сакыпжамал. В пристройке находится мастерская художника, в которой создавались такие полотна, как "Сарбазы Амангельды", "Турксиб", "Капчагайская ГЭС", "Кенен Азербаев" и другие многочисленные акварельные работы. Там, где раньше была кухня, до сих пор стоит стол, который жена Кастеева купила за буханку хлеба.

Дом-музей часть Государственного музея искусств имени Кастеева, поэтому вход здесь бесплатный.

Адрес: ул. Бекхожина, 6А.

Дом-музей Ахмета Байтурсынова

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Ахмет Байтурсынов жил в этом доме в тридцатые годы. После ареста, дом отошел его семье и стал музеем в 1993 году. Экспозиция состоит из трех выставочных комнат, посвященных литературно-научной деятельности Байтурсынова. Когда-то эти комнаты были столовой, рабочим кабинетом и детской комнатой. В музее хранятся артефакты и копии документов, свидетельствующие о деятельности и истории жизни Байтурсынова. Здесь можно увидеть фотографии, рукописи и личные вещи деятеля, которых, правда, из-за неоднократных арестов и ссылок осталось не так уж много. В экспозиции также можно увидеть рукописи "Ер Сайын", "Букварь", "Грамота" и "Литературоведение". Помимо достижений лингвиста можно узнать и о его судьбе в ссылках и деятельности в качестве члена партии "Алаш" - этому периоду его жизни выделена отдельная комната. Также при музее есть библиотека, посвященная лингвистическим достижениям Байтурсынова, здесь можно найти полезные статьи и книги.

Вход в музей стоит 500 тенге для взрослых, 300 тенге - студентам, школьникам - 200, ученикам колледжей - 250, пенсионерам - 100 тенге, детских билетов нет. Стоимость экскурсии по всему музею - 2500 тенге.

Адрес: ул Байтурсынова, 60.