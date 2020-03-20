Чем занять себя дома? Гид по культурной жизни онлайн

Сегодня многие из нас оказались в самоизоляции, но это вовсе не значит, что все развлечения, в особенности культурные нам не доступны. В этом материале мы расскажем, как можно провести время дома с пользой.

Виртуальные туры по музеям и достопримечательностям мира

Такого рода экскурсия может стать хорошей альтернативой настоящему визиту, так как в виртуальном туре вам никто не помешает насладиться произведениями искусства. Благодаря Google Arts & Culture любому пользователю интернета доступны сотни музеев со всего мира бесплатно. В числе доступных музеев - Лувр, National Portrait Gallery, Музей Ван Гога, MoMa и Tate Modern. Помимо музеев на Google Arts & Culture, пользователи также могут увидеть и изучить достопримечательности со всего мира. Например, Тауэрский мост в Лондоне и Миланский собор в Милане.

Рекомендуем заглянуть также на официальные сайты музеев. Например, на сайте Лувра есть интерактивная мультимедиа ‘A Closer Look’, а на сайте Британского Музея можно просмотреть историю мира через интерактивную инфорграфику с примерами артефактов, которые принадлежат тому или иному отрезку времени и состоят в фонде музея. Более того, любители естественных наук и истории могут посетить знаменитый музей при Смитсоновском институте National Museum of Natural History и увидеть текущую экспозицию музея. Тем, кто любит современное искусство, советуем посетить сайт музея Garage, там на странице Garage Digital вы найдете материалы о художественных произведениях 'born-digital', исследовательские проекты на тему цифрового искусства и документальные видео. Помимо этого на сайте доступны и архивные коллекции центра современного искусства. Недавно Государственный музей искусств имени Кастеева в Алматы объявил о том, что будет создавать видео-экскурсии и выкладывать их на своем YouTube-канале. Сейчас доступна видео-экскурсия по мемориальному залу Абылхана Кастеева.

Чтение онлайн и прослушивание аудиокниг

Существует огромное количество приложений и сайтов для чтения книг в цифровом формате и прослушивания аудиокниг - Bookmate, Apple Books, сервис с печатными- и аудиокнигами My book, а также Audible исключительно для прослушивания аудиокниг. Например, на сайте Bookmate можно прочитать бесплатно книги издательства Garage. Вдобавок недавно, издательский дом "Альпина Паблишер" открыл бесплатный доступ к 70 книгам всем желающим через промокод "Stayhome" на время карантина.

Стриминг музыкальных выступлений, архивные записи концертов, оперы и балета онлайн

Многие из театров закрылись и перешли на онлайн-режим. Например, Берлинская филармония открыла бесплатный доступ к своим архивам, а The Metropolitan Opera выкладывают выступления каждый день во время карантина, каждое из них доступно 20 часов после публикации. Первой оперой в The Metrоpolitan Opera стала “Кармен”. Также Мельбурнский симфонический оркестр планирует делать прямые трансляции выступлений у себя на странице в YouTube. Так, шестнадцатого марта прошла прямая трансляция "Шахерезады" Римского-Корсакова. Венская опера также бесплатно открыла доступ к лучшим спектаклям на сайте. Если вы не фанат классической музыки, вы можете оформить подписку на Digital Theatre, где доступны англоязычные спектакли, танцевальные перформансы, мьюзиклы с главных театральных сцен Великобритании. Аналогичным сервисом на русском языке стал сайт Культура.рф, на нем вы сможете посмотреть не только спектакли, но и фильмы, а также прослушать лекции об истории и искусстве. Помимо этого, можно подписаться на хэштэг #TogetherAtHome в Twitter и Instagram, чтобы оставаться в курсе последних онлайн-выступлений поп-артистов и современных диджеев. Крис Мартин и Джон Ледженд уже сыграли концерт в прямых трансляциях у себя в Instagram, скорее всего к ним скоро присоединятся и другие.

Онлайн курсы и платформы для развития знаний о культуре

“Радио Arzamas” открыл бесплатный доступ ко всем материалам на месяц. На платформе можно найти лекции, подкасты и курсы от ученых, искусствоведов и редакции Arzamas на самые разные темы: от мировой истории до антропологии, кино и философии. Эту инициативу поддержала и российская школа дизайна и иллюстрации Bang Bang Education, до 17 апреля каждому желающему будет открыт доступ к библиотеке платформы, а это 46 курсов не только о дизайне, но и карьерном росте, создании интерьеров и даже рисовании акварелью.

Стоит также отметить сайт образовательного центра Barbican в Лондоне, где можно найти полезную информацию о последних событиях в мире искусства – познавательные видео о кино, музыке, танце и архитектуре, а также увидеть перформансы современный артистов, музыкантов и художников на странице Read, Watch & Listen. А на сайте Class Central вы сможете найти сотни бесплатных курсов от университетов Лиги плюща об искусстве, литературе, дизайне и культуре в целом.