BURO. и ABSOLUT запускают конкурс среди фотографов, художников и креативщиков
Главный приз – поездка в Лос-Анджелес на месяц и стажировка в Neue School
Креативность – это слово достигло высшего уровня абстракции. Все понимают, что оно значит, но никто не может дать четкого определения. Понять креативность в её абсолютном значении, кажется, невозможно. Но мы всё же хотим попробовать. BURO. Kazakhstan совместно с брендом ABSOLUT запускает проект Future of Kazakhstan. Мы хотим представить каким будет будущее нашей страны и дать возможность креативным людям показать свое видение. Вопрос будущего – актуален для каждого художника. Он освобождает нас от привычных рамок. В этом смысле и креатив не имеет границ. Этим проектом мы хотим помочь раскрыться новым именам, дать им шанс показать свое видение и приобщиться к мировому арт-сообществу.
Мы объявляем Open Call для всех, кто хочет реализовать свой креативный потенциал. Участникам требуется разработать дизайн упаковочного тубуса ABSOLUT. В “анкете” необходимо объяснить концепцию дизайна, раскрыть идею и объяснить соответствие теме – Future of Kazakhstan или “Казахстан, который ты хочешь видеть”. Методы и средства самовыражения не ограничены, напротив приветствуется нестандартный подход. Итоги конкурса будут объявлены 15 апреля. Заявки принимаются до 10:00 (GMT+6) 15 марта. Победителей выберут совместно редакция BURO. Kazakhstan и команда ABSOLUT.
Главный приз – поездка в Лос-Анджелес на один месяц и стажировка в креативном агентстве Neue School. Остальные двадцать лучших участников будут представлены на выставке, завершающей проект.
Подробнее с конкурсом можно ознакомиться по ссылке здесь.
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