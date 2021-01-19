BURO. и ABSOLUT запускают конкурс среди фотографов, художников и креативщиков

Креативность – это слово достигло высшего уровня абстракции. Все понимают, что оно значит, но никто не может дать четкого определения. Понять креативность в её абсолютном значении, кажется, невозможно. Но мы всё же хотим попробовать. BURO. Kazakhstan совместно с брендом ABSOLUT запускает проект Future of Kazakhstan. Мы хотим представить каким будет будущее нашей страны и дать возможность креативным людям показать свое видение. Вопрос будущего – актуален для каждого художника. Он освобождает нас от привычных рамок. В этом смысле и креатив не имеет границ. Этим проектом мы хотим помочь раскрыться новым именам, дать им шанс показать свое видение и приобщиться к мировому арт-сообществу.