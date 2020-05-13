Архетип: уставший и циничный байронический герой

Бэтмен и Росомаха, Раст Коул из “Настоящего детектива”, Фрэнк Андервуд из “Карточного домика”, доктор Хаус, Шерлок Холмс в современных киноинтерпретациях, профессор Снейп. У всех этих персонажей есть схожие черты – цинизм, “серая” мораль, определенная жестокость. Это привлекает массового читателя/зрителя сильнее, чем высокоморальные ценности большинства протагонистов. Поэт-романтик XIX века, известный как лорд Байрон, придумал такой образ еще в 1812 году.

Andrew Baines,"Edge of emptiness"

Романтическое психологическое расстройство

Начало XIX века – это эпоха романтизма в литературе. Главные герои здесь всегда сильные, страстные, одухотворенные и в целом соответствуют поэтичному значению слова “герой”. Но здесь появляется тот самый Джордж Гордон Байрон – мрачный эгоист. Его творчество во многом было автобиографичным, а большинство персонажей отражало взгляды самого Байрона. Он усматривал в романтизме несоответствие. Авторы писали о великом и прекрасном, но это не проявлялось в действительности. Из-за чего многие персонажи поэта меланхоличны. Они выступали такими разочарованными революционерами, которых не устраивает миропорядок. Причем их реакция на это – ирония, цинизм и насмешка. Это прекрасно прослеживается в одной из сцен сериала “Настоящий детектив”. Два главных героя – антиподы. Марти – в каком-то смысле романтический герой, а Раст – байронический. Во время одного из диалогов в машине Раст озвучивает свое отношение к миру: “Я полагаю, что человеческое сознание – огромная ошибка эволюции. Мы стали копаться в себе, и часть природы оказалась от неё изолирована. Мы – создания, которых по законам природы быть не должно. Мы запрограммированы на то, что каждый человек – это личность, но на самом деле мы – никто”. Далее он озвучивает циничное решение этой проблемы: “Лучшее, что мы можем сделать как биологический вид – противостоять программированию, отказаться от размножения. Взяться за руки и вымереть. Однажды в полночь дружно, по-братски отказаться жить”.

Andrew Baines," The search for happiness "

Марти, будучи наивным романтичным героем, совершенно очевидно говорит ему, что лучше помалкивать, потому что “люди здесь так не думают, и я так не думаю”. Сериал умело демонстрирует противопоставление таких персонажей, когда идеалы одного сталкиваются с циничным фасадом другого. Это можно рассматривать как психологическую проблему персонажа. Вместо того, чтобы бороться с очевидным злом, он борется с некой абстрактностью (социальное устройство, внутренние демоны). Да, в массиве сюжета он, конечно, может выступать на стороне добра, но здесь же проявляется глубина образа байронического героя. Он не может просто бить злодеев и спасать принцесс, ему нужно задаваться более глубинными вопросами.

Почему Бэтмен популярнее Супермена

Но что заставляет публику любить разочарованного, меланхоличного и проблемного персонажа? В первую очередь – это ассоциативность. Большинство из нас не может разглядеть себя в идеализированном свете положительных героев. Они слишком хорошие, слишком добрые, слишком непоколебимые, одним слово – идеальные. Супермен является прекрасным прообразом американского бойскаута. Буквальная антропоморфизация американской мечты. С другой стороны спектра у нас есть Бэтмен. Обычный человек, который за счет своих собственных усилий и стремлений получает статус “супергероя”. Он получает увечья и страдает, изнутри его терзает воспоминание об умерших родителях. Очевидно, что даже если мы и хотим видеть в себе Супермена, всем нам ближе человек в костюме летучей мыши.

Andrew Baines," Untitled "

Об этом нам сигнализируют популярность героев Marvel (которые создавались в противовес идеализированным образам DC) и заигрывание крупных студий с “плохими” персонажами (“Гадкий Я”, “Джокер”). Мы уже писали о том, что многие любят злодеев больше, чем героев, но с байроническим архетипом всё немного сложнее. Он ведь не плохой и всё ещё сохраняет приставку “герой”. Нам кажется, что байронические герои здесь занимают удобную позицию – посередине. И здесь стоит вернуться к ассоциациям. Да, такие герои явно несовершенны, циничны, в чём-то поверхностны, но это и делает их людьми. Если классический злодей полностью отказался от традиционных устоев, то байронический герой остается героем, пусть и с приставкой “анти”. Злодеи же плохие однозначно. Вряд ли кто-то хочет думать про себя, как про абсолютного злодея, особенно во времена активизации принципа социальной справедливости. Но и быть идеальным невозможно, человек по определению не совершен. Поэтому удобнее быть как Хан Соло – вроде бы вместе с силами света бороться против зла, но на стороне подрабатывать контрабандистом и нарушать те самые законы, которые силы света установили.