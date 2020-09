Архетип: томбой – игра на сексистких стереотипах

Наверняка каждый человек знаком с девочкой, которая говорила: “Я лучше общалась с мальчиками”. Налицо живое олицетворение архетипа томбой или “пацанки”. Мы не будем разбирать его с точки зрения психоанализа, вместо этого сфокусируемся на его отображении в популярной культуре. Образ томбоя особенно интересен в 21-м веке, когда маскулинность стала “хрупкой”, а феминизм – новой нормой. В статье рассмотрим несколько персонажей, их определяющие черты и работу с гендерными ролями.

Спортивная, жесткая и смелая

Прежде чем говорить о самих персонажах, нужно разобраться с базовым социальным устройством общества. Когда заходит речь о традиционных гендерных ролях, подразумеваются общие “пацанские” (маскулинные) и “девчачьи” (феминные) характеристики. К первым относятся смелость, стоицизм, короткие стрижки, любовь к технике. Ко вторым скромность, заботливость, длинные платья и домашний очаг. Все это – стереотипные наборы, которые тем не менее отражают основу человеческого развития. Так повелось, что в обществе женщина была – хранительницей очага, а мужчина – добытчиком. Вполне естественно, что эти образы обросли своими определяющими характеристиками и образами. Но современные реалии бросают вызов устоявшимся правилам. Томбой возникает в популярной культуре как вызов. Само слово обозначает девушку, которая ведет себя как парень, либо девочка с невыраженными феминными характеристиками. В Оксфордском словаре пишут, что изначально слово “томбой” имело ассоциации с дерзкой, шумной или самоуверенной молодежью. Дерзость, шум и самоуверенность остались, изменилась гендерная динамика.

Эллен Рипли, “Чужой” (1979) Фуриоза, “Безумный Макс: дорога ярости” Эовин, “Властелин Колец” Мулан, "Мулан" (1998) Арья Старк, "Игра Прекстолов"

Что мы обычно воспринимаем “мужественным”? Сила и независимость характера; практичность и эффективность; определенная доля спортивности и атлетичности; смелость перед лицом опасности. Все это про томбоя. Один из самых ярких образов томбоя в кино – Эллен Рипли (Сигурни Уивер) из фильма “Чужой” 1979 года. Одевается она не в платья, грязной работы не боится, обучалась на инженера, работает вторым пилотом на корабле военно-торгового флота США. А когда дело доходит до прямой конфронтации, Рипли не чурается огнемета в руках. Тоже самое можно сказать про Фуриозу из фильма “Безумный Макс: дорога ярости”. Она занимает традиционно мужскую позицию – лидер семьи. Конечно, называть что-то семьей в австралийском пост-апокалипсисе не совсем верно. Тем не менее Фуриоза охраняет беззащитных женщин, которые как раз попадают под классические стандарты женственности. Помимо гендерной роли, она и выглядит как настоящий томбой – стрижка под ноль и грязная запачканная майка-алкоголичка. Дополняет образ механизированный протез из металла, с которого буквально капает машинное масло. Это так называемый бутч-томбой – девушка с ярковыраженными характеристиками мужественности.

С другой стороны, существует образ “изнеженного” томбоя. Это золотая середина между чрезмерной мужественностью и женственностью. Идеальный пример – персонаж Эовин из “Властелина Колец”. Она сохранила длинные золотистые волосы и верит в “принца на белом коне”, при этом Эовин готова защищать свою родину с мечом и щитом. Причем здесь обыгрывают и социальную необходимость стать томбоем для службы в армии. Поскольку Средиземье – это альтернативное Средневековье, женщинам запрещено служить в армии, а бой не считается женским делом. Поэтому арка Эовин и ее образ томбоя приобретает второе дно. Тоже самое происходит в истории Disney про Мулан, которая в целом очень похожа на героиню из “Властелина Колец”. Не обошли томбои стороной и работу Джорджа Мартина – большого поклонника творчества Толкина. Арьу Старк не назвать бутчем, так как у нее нет явных маскулинных характеристик вроде накаченного тела или выбритой головы. При этом она дает понять, что не намерена шить платья и вести себя подобающе леди. Арья хоть и притворяется большую часть времени мальчиком, ее вполне устраивает роль девочки с оружием. Особенно поэтичным в этом смысле кажется ее первый урок фехтования. Учат ее не рыцарскому стилю ведения боя с упором на грубую силу, напротив, под Арью подобрали изящный, тонкий и смертельный “танец”.

Эллисон, “Клуб «Завтрак»” Синди Аурум, видеоигра " Final Fantasy XV" Китнисс Эвердин, “Голодные игры” Элли, видеоигра " The Last of Us" Зельда, видеоигра " Legend of Zelda : BOTW"

Томбой в век феминизма

Настолько общий архетип нельзя разбить на какие-то две условные категории. Достаточно вспомнить Эллисон из фильма “Клуб «Завтрак»”. Она также отказывается от конвенциональных норм женственности, но при этом у нее нет явных маскулинных или вообще гендерных черт. Ее отказ – это подростковый протест без цели. Также образ томбоя часто сексуализируют, обычно в надежде привлечь больше мужской аудитории. Так персонаж Синди Аурум в видеоигре Final Fantasy XV вроде как соткана по канонам томбоя: короткая стрижка, одежда, запачканная маслом, гаечный ключ в руке и работа автомехаником. Но образ говорит не об отказе от женственности, скорее о том, что неженские профессии могут быть сексуальны или хотя бы сексуализированны. Так при ближайшем рассмотрении мы сможем найти бесчисленное множество итераций архетипа.

Мы несколько раз упомянули протестные настроения образа томбоя. Но о каком протесте можно говорить в сверхполитизированном мире 21-го века? Томбои появились и существовали как вызов норме, чем-то привычному. Сейчас в современном обществе гендерные роли стираются. Принцип “женщина – хранительница очага, а мужчина – добытчик” кажется архаичным, поэтому многие говорят, что с этим пропала актуальность критики в лице томбоя. Напротив, томбой стал необходимым шагом развития женских персонажей. Феминизм требовал сильных героев, а учитывая дискредитацию маскулинности больше не было необходимости походить на мужчин для проявления силы. Поэтому появились такие герои как Китнисс Эвердин из “Голодных игр” или Элли из The Last of Us или новая принцесса Зельда из Legend of Zelda: BOTW. Они сильные, потому что того требует ситуация независимо от гендерной роли. А фундаментом для этого стали именно классические “пацанки”.