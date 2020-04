В отличие от Femme Fatale, у этого архетипа нет устоявшегося международного названия. В современной культуре многие его называют The Badass & Child (Крутой и ребенок). Это всегда дуэт сильного физически, но духовно измученного протагониста и дополнительного персонажа, часто слабого, чистого (в моральном смысле) и беззащитного. Фильмы “Логан”, “Леон”, “Железная хватка” и сериал “Мандалорец” – примеры использования этого архетипа. С одной стороны, прием кажется исключительно стилистическим. На деле архетип можно рассматривать как символ маскулинности и исследование глубинных идей морали. Рассмотрим на примерах, что из себя представляет The Badass & Child и что он может обозначать.

Одинокий волк и щенок

Когда идет речь об истории возникновения тропа или архетипа в популярной культуре, возникают споры. Поскольку это не научные/исторические категории, нет необходимости отслеживать их начало. Тем не менее, в контексте The Badass & Child отсчет принято вести от манги Кадзуо Коикэ – “Кодзурэ Оками” (дословный перевод – “Одинокий волк и щенок”). Публиковалась она с 1970 по 1976 год. Впоследствии были сняты несколько кино-адаптаций и сериалов. Манга задала основы тропа: протагонист – молчаливый, грубый, жесткий мужчина (талантливый убийца) и беззащитный ребенок, которому нужна сильная рука. Встречаются и исключения: реверсия пола как в фильме “Чужие”, или когда ребенок становится самостоятельным, полноценным персонажем, как в видеоиграх Last of Us и God of War.

God of War

В типичной структуре архетипа, протагонист часто выступает антигероем. Он не похож на доблестного рыцаря, напротив, он жесток, нетерпелив, нетерпим, серьезен. По характеру такие персонажи стоики. Никогда не говорят лишнего, скрывают эмоции, циничны. Часто у персонажа есть “крутая” кличка. Сложный характер обычно оправдывается мрачным, жестоким прошлым. Часто это потеря семьи/любимого человека, из-за чего герой встает на тропу мести.

В противовес герою выступает условный “ребенок”. Причем он не должен быть обязательно младенцем. Но между ними выстраиваются отношения "ребенок-родитель". Один заботится о другом. Причем забота проявляется именно в традиционной физической форме – защита, кров, еда. Ребенок же выступает для протагониста обузой, от которой нельзя избавиться. Само собой в процессе развития сюжета отношения укрепляются и между ними возникает эмоциональная связь. Ребенка похищают, протагонист же его возвращает/защищает, обычно, ценой собственной жизни. Если мы видим непосредственную "полезность" протагониста, ребенок же часто выступает помехой, поскольку не может о себе позаботиться. Сделано это для того, чтобы главный герой окончательно не ушел по “кривой” тропе. Дитя выступает в роли ориентира, который показывает, где совсем плохо, а где еще “нормально”. Не зря дитя – это вспомогательный персонаж, только он помогает развиваться однобокому главному герою. Дитя создает для него смыслы, возвращая в условное состояние до превращения в Badass.

“Железная хватка”

Мужественность, маскулинность, отцовство

Большинство таких персонажей мужчины. Если посмотреть на схему "защитник-защищаемый", то это очень похоже на традиционные гендерные роли. Мужчина учится принимать свою биологическую роль. Более того, сложность и специфичность ситуации заставляет его смягчить свой характер. Человек, который никого никогда не подпускал, вдруг неожиданно проникается глубокой родительской любовью к другому. У персонажа возникает дилемма. Либо он теряет свое комфортное состояние отрешенного одиночки, либо теряет новую эмоциональную привязку. Причем отрешенный одиночка – это основа персонажа. Кто он без нее?

Все эти характеристики, связанные с жесткостью, сдержанностью и прочим характерны для традиционного старомодного восприятия мужчины. Такие произведения ставят под вопрос маскулинность персонажей. Авторы с ней работают, пытаясь оспорить ее положения, подобраться к закрытому персонажу с другой стороны. Например, Росомаха в фильме “Логан”, уже постаревший и озлобленный на весь мир, берется помочь незнакомой девочке за деньги. Он нервничает, рискует, кричит, демонстрирует свою мужественность (как токсичную, так и нет). Но впоследствии, казалось бы, безнадежный человек/мутант становится мягче, он начинает понимать, доверять. С другой стороны, в видеоигре The Last of Us, главный герой Джоэл через Элли (дитя) пытается бороться со своей давней травмой. Он проецирует на нее свою погибшую дочь. Она становится для него символом его недееспособности, проваленного отцовского долга. В ходе развития сюжета игры мы видим, что испытывает Джоэл, его внутренние терзания и мучения. Он перестает казаться тем потрепанным, “крутым” и жестким антигероем. Джоэл становится игрокам понятнее только благодаря влиянию Элли на него.

“Мандалорец”

Похожую ситуацию мы видим и новом сериале по вселенной Звездных Войн от Disney – “Мандалорец”. Протагонист настолько стоик, что мы даже не видим его лица. И только когда ему в руки попадает то самое “дитя”, начинаются его изменения. Поскольку это сериал, мы не видим сильных изменений персонажа. Улавливать влияние ребенка на смягчение его характера приходится через самые мелкие детали. Главные моральные сдвиги вероятно оставили на последующие сезоны. Но сцена в кабине звездолета, когда Мандалорец дает ребенку наконец поиграть с ручкой выключателя – это точка невозврата. Мандалорец не только признает ребенка в своей жизни. Он признает, что в его броне из прочного бескара есть мягкое место.