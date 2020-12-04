Архетип: Мэри Сью или неправильный эмпауэрмент

Мы говорили об эмпауэрменте в контексте архетипов, когда писали про la femme fatale. Но в случае Мэри Сью он не скрытый, напротив, буквальный. Среди сценаристов и писателей это своего рода оскорбление. Если персонажа называют Мэри Сью – это атака на художественный талант автора - лениво, неоригинально, неактуально и попросту скучно. Попробуем разобраться почему.

Гении первого ранга

Сейчас термин существует на уровне мема, хотя появился в малоизвестном фанфике. Имя Мэри Сью не использовалось нарицательно, так звали главную героиню. В 15 лет она становится лейтенантом (самым молодым в истории), получает всевозможные премии и в целом являет собой лучшего представителя человечества. Речь идет о “Повестях трекки” (A Trekkie’s tale), Паулы Смит. Она опубликовала краткую историю в фанзине Menagerie в 1973 году. Паула иронизировала и высмеивала образ. Впоследствии он стал архетипом – символом плохого почерка автора.

Архетип часто используется для описания идеализированных персонажей, без изъянов, которым все по силам. Такой герой - в явном фаворе у автора. Это рушит приостановку неверия. Читатель/зритель выпадает из истории, в связи с нарушенной внутренней логикой произведения. Автор вводит правила вымышленного мира, Мэри Сью же их превосходит. Но делает это за счет неоправданного божественного (авторского) вмешательства. Одно дело, когда архетип встречается на уровне фанфиков, но он часто попадает и в произведения высшего эшелона.

Ахиллес из “Илиады” Гомера – один из самых древних примеров. Он соответствует основным пунктам: затмевает своим появлением остальных персонажей; решает любую проблему; имеет свой секрет и скрытую слабость. Кажется, что слабость выбивается из образа идеального существа. Но она приводит к печальному концу, что в итоге возводит героя в статус полубога. “Оставили его последние силы, и упал он на землю. Загремели на нем его золотые доспехи, и дрогнула земля. Умер Ахилл. Но и к мертвому не смели приблизиться троянцы. Они боялись его и мертвого: такой ужас внушил он им при жизни” – величие героя в момент смерти. “Семнадцать дней оплакивали Фетида, нереиды и греки Ахилла. С высокого Олимпа спустились музы. Они пели в честь умершего погребальный гимн. Оплакивали героя и бессмертные боги на Олимпе. На восемнадцатый день сооружен был погребальный костер. На нем сожжен был труп Ахилла. Много жертв заклали в честь величайшего из героев греки. Все греки участвовали в похоронах, одевшись в пышные доспехи. Когда догорел костер, собрали кости Ахилла и положили их в золотую урну, которую бог Дионис подарил Фетиде” – величие после его смерти. Приблизительно то же самое происходит и в комиксе “Смерть Супермена”.

Ария Старк, “Игра Престолов” Рэй, “Звездные войны” Капитан Марвел Люк Скайуокер, “Звездные войны” Арагорн, “Властелин колец” Эдвард Каллен, “Сумерки”

Долой сексизм

Если классику еще можно оправдать ее возрастом, современные произведения - нет. Ария в “Игре Престолов”, Рэй в новой трилогии “Звездных войн” и Капитан Марвел – все это истории, ограниченные Мэри Сью, которые, несмотря на огромный бюджет, провалились либо в прокате, либо среди критиков, либо среди фанатов. Интересно, что все героини - женщины. Это подходит нарицательному имени архетипа, но невольно вызывает на двоякий спор о сексизме.

С одной стороны, появление архетипа обусловлено вторичным характером большинства женских персонажей. Люди устали от женщин-украшений, женщин-фона и женщин-проблем, вместо этого создали женщин всесильных. Эмпауермент? Да, но неумелый. Мэри Сью лишает персонажа глубины – нет нарративного развития. Следить за таким героем сложнее. И кажется, что использование архетипа Мэри-Сью по отношению к женским персонажам и есть сексизм. Если автор не способен сделать женский персонаж интересным, то прибегает к банальной "божественной силе". Вместо традиционной и последовательной истории, получается идеализированная и гипертрофированная глупость.

Но Мэри Сью не определяется половой принадлежностью. Для мужских протагонистов используют термин Марти Сью. Под это описание подходят многие супергерои. Бэтмен – простой человек, который каким-то чудесным образом побеждает людей со сверхспособностями (конечно, это зависит от таланта автора, который использует персонаж Бэтмена). Здесь сексизм проявляется со стороны критиков и фанатов. Героям женского пола, сразу лепят клеймо Мэри Сью, а мужским персонажам все сходит с рук. Капитан Джеймс Т. Кирк из “Звездного пути”, Джеймс Бонд, Люк Скайуокер из оригинальных “Звездных войн”, Арагорн из саги “Властелин колец”, Эдвард Каллен из “Сумерек”, все они подходят на роль Марти-Сью, но не подвержены критике.

Это указывает на мысль, что архетип Мэри Сью морально устарел. Чтобы избежать обвинений в сексизме, графомании и бесталанности, проще от него совсем отказаться. Если герой и должен быть особенным, то пусть он будет хотя бы избранным. В японском языке существует идиоматическое выражение – “ямато-надэсико” – идеал женщины: уравновешенная, приличная, добрая, нежная, изящная, скромная, терпеливая, почтительная, доброжелательная, честная, милосердная, верная. Звучит неправдоподобно, собственно, как и устаревший архетип Мэри Сью.