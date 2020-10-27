Архетип: “избранный герой” или почему надоел Наруто

Согласно старой легенде юный Артур вынул меч из наковальни и стал королем Англии. Это сомнительная основа для управления государством, но отличный базис для архетипа “избранный герой” (the chosen one). Не упорный труд помог Артуру вынуть меч, ему это было суждено, что сделало его героем эпоса и объектом восхищения людей. В статье рассмотрим использование архетипа в популярной культуре на примере лицемерного Наруто, буквального Энакина и стереотипного Гарри Поттера.

Основа и формирование

Определить, когда впервые был использован архетип “избранный” практически невозможно. Похожие истории есть и в Библии, и в древнегреческих мифах. Культурологи часто связывают архетип с мономифом Джозефа Кэмпбелла, по принципу – мотив присущ всем сказаниям человека. Но тут кроется и принципиальное различие - по Кэмпбеллу в каждой истории есть герой, но он не обязательно “избранный”. Архетип же помещает протагониста в уникальное положение. Он либо обладает врожденными недюжинными физическими способностями (Ахиллес), либо происхождение выделяет его на фоне остальных (Гарри Поттер). В своем эссе “Культурно-исторические основания архетипа героя”, кандидат филологических наук Дружинина Е.С. пишет: “Исходной для архетипа героя является фигура первопредка. Ф. Бэкон, Ч. Дарвин, П. Кропоткин говорили об «общественном» инстинкте, который на бессознательном уровне присутствует в поведении множества живых существ. Этот инстинкт предполагает и наличие «лидера», «предводителя» в стаях и сообществах, что на заре формирования человеческой культуры находит своё проявление в фигуре вождя шамана, воспринимаемой конкретно и образно. Объектом почитания была не его личность, а его сила. Особое отношение к вождям не прекращалось с их смертью, что стало источником культа первопредков. Для первобытного человека страх перед неведомым и восторг перед могучим породили представления о сакральном, – об этом писал в книге «Сакральное» Р. Отто. В результате мифизированный образ первопредка стал основой для формирования архетипических представлений о героях и богах. В древних мифологиях рассказы о деяниях первопредков, как правило, относятся к мифическому «первовремени». Они объясняют происхождение рельефа местности, обычаев и обрядов, социальных институтов, текущего состояния мира. Главной и общей функцией этих персонажей была организация взаимодействия человека с миром – сакральность этой функции порождает представления о культурном герое”.

Именно сила лежит в основе образа героя. Причем корнями она уходит в древние образы, завязанные на понимании окружающего мира. Неудивительно, что архетип “избранного” имеет такую популярность. Всесильный, особенный, идеальный герой отвечает на вызовы, с которыми обычный человек не в силах справиться. Читатели или зрители в ходе ознакомления с произведением могут ощутить особую внутреннюю силу. Сегодня это чувство называют “эмпауэрмент”.

Клише и лицемерие

Эмпауэрмент положительно сказывается на психике человека и дает надежду на светлое будущее. Но здесь возникает проблема ассоциации. Если человек изначально несовершенен, как он может ассоциировать себя с идеализированным избранным? Абсолютный герой занимает позицию физического и морального императива. Он диктует, что хорошо и правильно. И люди не могут проецировать на него свои изъяны. Он становится недоступным, недостижимым. Возможно поэтому в попытке сделать “избранного” ближе к аудитории, авторы начали закладывать в архетип долю сомнения. Герой не всегда хочет быть особенным; не уверен, что заслуживает эту силу; не думает, что справится с очередным вызовом.

Когда Рубеус Хагрид приходит к Гарри и говорит ему заветные два слова – “Ты волшебник”, наш герой в ступоре отвечает – “Я просто Гарри”. На деле это флёр, ведь на протяжении семи книг Гарри получает всё “на блюдечке”. Такая сюжетная структура – клише. Наверняка поэтому в популярной культуре стал превалировать уставший и циничный байронический герой. Если герой с изъянами, ассоциировать себя с ним легче. Также изъяны часто приводят к трагичной преждевременной кончине, что вносит интригу в бетонный троп “избранного”. Куда интереснее образ протагониста из романа-эпопеи “Властелин колец”. Малорослый хоббит Фродо Бэггинс мало похож на типичного “избранного”. Де-факто, он и не является избранным, в отличие от его спутников (Арагорн, Гэндальф). Фродо получает Кольцо Всевластья в наследство от своего дяди. А справляется со своей задачей за счет силы воли, надежды и поддержки близких. Никакого божественного вмешательства (орлы не в счет), неуязвимости или суперсилы.

Когда Масаси Кисимото писал мангу “Наруто”, он закладывал в произведение похожие идеи. Протагонист Наруто – бесталанный сирота. У него нет друзей и близких, в него никто не верит. На занятиях он не может выполнить даже простейшей техники. Но ему не занимать энтузиазма, оптимизма и веры. Кажется, вот он рецепт – главный герой, который достигает результата за счет собственных стараний. Впоследствии мы узнаем, что внутри Наруто запечатан злой дух (девятихвостый лис), который подпитывает его изнутри. Обычный парень становится “избранным”. Все бы ничего, но самые трудные ситуации решает не Наруто или его сила воли, а именно злой дух. В качестве примера рассмотрим дуэль Нэджи и Наруто в первом сезоне. Гений против неудачника. Победа Наруто могла бы символизировать победу упорного труда над врожденными способностями. Но уже в самом начале боя гений деклассировал неудачника. Наруто повержен и лежит без сил. Но тут девятихвостый лис делится с ним своими силами, и неудачник побеждает, несмотря ни на что. Упорный труд победил? Никак нет. Этот сюжетный поворот рушит тематику и делает из Наруто лицемера. Герой кричит об упорном труде, а на деле все за него решают силы “сверху”.

Но случай Наруто – исключение. Чаще встречаются буквальные “избранные” – аватар Аанг, Энакин Скайуокер, Нео, тот же король Артур. Это устоявшиеся истории-клише, построенные по одной схеме. К ним нет вопросов, потому что нет претензии на деконструкцию устоявшегося образа. Напротив, клише даже идет на пользу. Автору следует быть честным с собой и читателями – используя архетип “избранный герой” нельзя менять структуру и тематику. Иначе есть шанс уткнуться в неразрешимую проблематику, как в случае Масаси Кисимото.

Сегодня этот архаичный архетип интересен исключительно в контексте сеттинга. История про мальчика Гарри против безносого нациста вряд ли стала бы культовой без британской мистики, волшебства и магических существ.