Эмир Байгазин покажет новый фильм на Венецианском кинофестивале-2018

29 августа стартует 75-й юбилейный Венецианский кинофестиваль. Продлится смотр до 8 сентября, председателем жюри станет Гильермо Дель Торо, который в прошлом году стал обладателем "Золотого льва" за фильм "Форма воды". Откроет кинофестиваль новая картина Дэмьена Шазелла "Человек на Луне" с Райаном Гослингом в главной роли.

В этом году за главный приз – "Золотого льва" – помимо "Человека на Луне" будут бороться 16 картин. Среди них – мини-сериал братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса", снятый для стриминг-сервиса Netflix, вестерн Жака Одиара с Джейком Джилленхолом и Хоакином Фениксом, "Нон-фикшн" Оливье Ассайаса, о котором неизвестно ровным счетом ничего, еще один проект Netflix и режиссера Альфонсо Куарона – картина "Рим", исторический фильм Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" с Эммой Стоун и Рэйчел Вайс.

Вне конкурса на Венецианском кинофестивале состоятся премьеры мюзикла Брэдли Купера "Звезда родилась" (ремейк фильма 1937 года), в котором одну из главных ролей исполнила Леди Гага, фильма Сергея Лозницы "Процесс", а также расширенной версии "Древа жизни" Терренса Малика.

Казахстан тоже будет представлен на юбилейном кинофестивале. В программе "Горизонты" будет представлена картина "Река" казахстанского режиссера Эмира Байгазина. "Река" станет последней частью трилогии о жизни подростков. Первая часть – "Уроки гармонии" – вышла в 2013 году, вторая – "Раненый ангел" – в 2016. Напомним, картина "Уроки гармонии" в 2013 году на Берлинском кинофестивале получила "Серебряного медведя" за операторскую работу.

С полным списком участником фестиваля можно ознакомиться здесь.