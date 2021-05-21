7 алматинских проектов, в которые мы верим

Сегодня мы хотим рассказать о проектах разной направленности, в которые верим: арт-пространства, школа диджеинга, социальный проект о секс-образовании, студия современного искусства, страница о медицинском ликбезе, курсы кройки и шитья, ателье высококачественной печати.

Dom 36

Dom 36 – важное место в культуре Алматы, расположенное на территории бывшего посольства Узбекистана. Арт-пространство включает в себя разнонаправленные проекты: студию балета, музыкальную школу, мастерскую по изготовлению деревянных изделий. В "Доме" проводятся шахматные турниры, мастер-классы по реставрации мебели, выставки и творческие перформансы, стендап-выступления, концерты, вечера поэзии. О некоторых из них мы расскажем подробнее.

Школа диджеинга "4 х 4"

"4 x 4" – школа диджеинга. Её основной концепт: музыка должна быть доступной для всех. Основательница школы – Назира Касенова – профессиональный диджей. Она выступала в крупнейших клубах Европы, таких как Berghain, De School и Boiler Room, а теперь делится своими знаниями в школе. В "4 x 4" – три основных курса: ускоренный, для новичков и для тех, кто хочет играть на пластинках. Школа расположена на территории "Дома 36".

НЕ ТАБУ

Социальный проект, который рассказывает о сексуально-репродуктивном здоровье. "Не табу" сотрудничают с Казахстанской ассоциацией по половому и репродуктивному здоровью. Ребята открыто говорят о том, о чем долгое время люди предпочитали молчать – о сексе с медицинской и социальной точек зрения.

Art Future Studios

Art Future Studios – это огромное пятиэтажное пространство с мастерскими и школами. Здесь художники могут реализовывать свои идеи, а взрослые и дети – изучать современное искусство в разных форматах. В будущем в Art Future Studios планируется проведение выставок. Цель студии – сделать современное искусство понятным и доступным для масс, помогать людям в развитии творческого мышления.

MedSupport

MedSupport – проект, созданный волонтерами, которые делают переводы и краткие обзоры медицинских научных статей. Цель – помочь людям не потеряться в бесконечном информационном потоке. Страница появилась в сложное для всего мира время – в пик ковидного карантина. Сегодня страница продолжает информировать об актуальных темах – о том, можно ли заболеть после вакцинации, нужна ли вакцина тем, кто уже переболел, и почему увеличение интервала между первой и второй дозами вакцины до 45 дней – плохо.

Factory Education

Цель образовательного проекта – продвигать местную модную индустрию. На данный момент в Казахстане в модной сфере тихо: производственных цехов мало, заказывать ткани – дорого, а квалифицированных кадров становится всё меньше. При том, что в эру осознанного потребления умение шить и кроить – актуальный навык. В рамках двухмесячного курса преподаватели Factory Education научат всему необходимому с нуля.

Atelier Cauchemar

Cauchemar – ателье цифровой печати высокого качества, которое расположено на территории "Дома 36". Если вы занимались диджитал-артом или фотографией, то наверняка осознаете важность цифровых технологий. Fine art printing – специализация Atelier Cauchemar – позволяет фотографам, художникам цифровой и традиционной живописи печатать свои работы без потери качества. Подобные технологии печати сегодня применяются в Лувре, Эрмитаже, Орсе и других крупных музеях для создания копий ключевых произведений искусства.