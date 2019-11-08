7 подкастов об искусстве и дизайне от кураторов МоМА и Британского Музея

Все самые знаменитые музеи уже давно создают цифровой контент с желанием приобщить к искусству своих зарубежных ценителей и привлечь молодежь. Так например, Музей современного искусства в Нью-Йорке MoMA, выпустил новую бесплатную серию аудиозаписей у себя на сайте о радикальном искусстве и работах, вдохновленных Нью-Йорком. Еще музеи создают подкасты. Недавно МоМА даже выпустили подкаст совместно с ВВС. Вдохновленные мы решили собрать целую подборку об искусстве и дизайне.

Зачем я это увидел?

В подкасте от “Радио Arzamas” вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы об искусстве. Ведущие подкаста - редактор "Арзамас" Кирилл Головастиков и замдиректор Пушкинского музея по научной работе Илья Доронченков расскажут вам о последней выставке в музее Орсэ, помогут разобрать произведения да Винчи, понять почему все считают его гением и помогут наконец-то увидеть что-то новое для себя в современном искусстве.

Искусство для пацанчиков

Подкаст от независимого онлайн-радио "Глаголев FM" в котором вы узнаете о знаменитых произведениях живописи и архитектуры на понятном, “пацанском”, языке. Ведущая, Настя Четверикова не искусствовед, а культуролог, поэтому в каждом эпизоде она не рассказывает о технике в которой выполнено то или иное произведение, а дает более широкое представление о контексте в котором было создано произведение и чем вдохновлялся тот или иной художник, например, о том как любовь к тринадцатилетней девочке помогла Климту создать знаменитый “Поцелуй”.

99% Invisible

Культурологический подкаст про дизайн и те его примеры, которые мы часто принимаем за должное, а так же то, как правильный дизайн делает жизнь лучше и проще. Благодаря подкасту ведущего и продюсера 99% Invisible Романа Марса признали одним из самых креативных людей в 2013 году. Он рассказывает о брутализме и его корнях в утопических идеях, о том как дизайн инфраструктур имеет положительный эффект на наше чувство общности и даже прическу Опры Уинфри.

Museum of Lost Objects

Подкаст от радиостанции ВВС 4 о несуществующих либо потерянных произведениях искусства. Некоторые были уничтожены в Ираке и Сирии в ходе последних конфликтов в регионе, а также произведения искусства Индии и Пакистане и не только. Последний эпизод раскрывает историю сгоревшего в прошлом году бразильского Национального Музей, в котором до пожара можно было узнать всю историю страны.

Monocle 24: Monocle on Design

Подкаст от знаменитого журнала Monocle о последних новостях в мире дизайна, новых историях и артистах, о том, как и чем они вдохновляются. Ведущие (редакторы журнала) также делают репортажи с фестивалей дизайна, рассказывают как социально-политические изменения влияют на архитектуру и урбанистику, как трансформируется интерьер офисов со временем и о том, как дизайн пространства меняется со временем, вплоть до дверных ограничителей.

The British Museum Membercast

В Британском Музее можно купить членство, которое открывает возможность посещать эксклюзивные мероприятия, открытия выставок, лекции от лучших искусствоведов мира, экспертов, узнавать больше о мировой истории и археологии. Теперь приобщиться к этой программе можно и находясь дома, благодаря этому подкасту с выдержками из лекций. Ведущая Изи Лоуренс встречается с кураторами выставок, проходящих в музее - например, вместе с ней вы можете переосмыслить работы Рембрандта, узнать больше о начале японского искусства манги, и осмыслить ее влияние на культуру глобально.

MoMA The way I see it BBC

Вместе с критиком и репортером ВВС Алистэром Сууком МоМА создали подкаст, где их гости рассказывают о любимом произведении искусства из коллекции музеев, которое их вдохновляет. Всего в подкасте появятся 30 самых острых умов современности - джазовый пианист, оперные певцы, актеры, психологи, профессора и даже астрофизики.