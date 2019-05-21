7 комиксов Marvel, с которыми нужно познакомиться

В начале июля в прокат выйдет "Человек-паук: Вдали от Вселенной". Фильмом завершится третья фаза киновселенной Marvel. Чего фанатам ждать дальше – неизвестно. Занять пустоту можно исходным материалом – комиксами. Мы собрали для вас 7 сюжетов, которые должен знать каждый фанат Marvel (и которые можно приобрести в Алматы).

Гражданская война

Авторы: Марк Миллар, Стив МакНивен

Год выпуска: 2006

Один из самых главных сюжетов в истории Marvel. "Гражданская война" описывает события, которые навсегда изменили судьбу комикс-вселенной. То, что Disney сделали в фильме "Первый мститель: Противостояние" – это лишь 1% от того, что происходит в оригинальном сюжете. Он появился в политически нестабильный период для США, когда страна переживала кризис после теракта 11 сентября. В то время авторы обдумывали, как вписать теракт в контекст фантастической истории про супергероев. События "Гражданской войны" начинаются с мощного взрыва. В попытке сбежать от молодых и неопытных супергероев, преступник Нитро создаёт взрыв, радиусом в несколько миль. Погибает 612 невинных человек. В радиусе взрыва находилась школа, в которой погибли 60 детей. Разумеется, в стране объявлен национальный траур. Скорбит всё население страны, скорбит и винит в случившемся супергероев. Люди требуют от властей немедленного решения вопроса "сверхлюдей". Народные волнения растут, и президент США предлагает издать акт регистрации супергероев. Он обязывает всех людей со способностями зарегистрироваться, раскрыть свою личность и начать работать на власть. Первым противником акта становится Капитан Америка. Он считает, что это решение идёт вразрез с понятием личной свободы каждого гражданина и несёт прямую угрозу близким людям всех супергероев. Капитан уходит в подполье, где возглавляет отряд сопротивления. С другой стороны баррикад встают Железный Человек и Рид Ричардс, а также Желтый Жакет и организация Щ.И.Т.

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День М

Автор: Брайан Майкл Бендис

Год выпуска: 2005

"Хочешь узнать, о чём мечтают супергерои?" – таким вопросом задаётся автор "Дня М". А что, если один из самых сильных супергероев может воплощать эти мечты в жизнь? Роковой "День М" случился вследствие способностей Ванды Максимофф, известной как Алая Ведьма (в киновселенной её способности пока не были полностью раскрыты). Но прежде чем говорить на тему сюжета "Дня М", нужно понять, что произошло в серии комиксов "Распад Мстителей". После потери детей Ванда Максимофф начинает постепенно сходить с ума, она попадает под влияние демона Мефисто. Каждое новое проявление силы Ведьмы приводило ко всё большим искажениям реальности и погружению в безумие. Затем Ванда совершает непростительный поступок – нападает на особняк Мстителей. В ходе атаки гибнут Человек-муравей, Соколиный Глаз и Вижн – муж Ванды. После всех трагических событий и начинается роковой "День М". Главные супергерои планеты собрались с целью решить дальнейшую судьбу Ванды. Контролировать её с помощью телепатии – бессмысленно, магия оказалась бесполезной. В ходе собрания было решено её устранить. Как только супергерои прибывают на руины Геноши, их ослепляет яркая вспышка света. Вся планета просыпается в новом мире. В мире, где мутанты правят планетой. Семья Ванды получила королевский статус, а её отец Магнето стал королем. Изменилась жизнь всех персонажей. Человек-паук стал профессиональным рестлером. Доктор Стрэндж работает психотерапевтом и о своих магических способностях даже не догадывается. Хэнк Пим остался обычным человеком. Циклоп женат на Эмме Фрост. Самое страшное, что никто из героев не помнит о том, что случилось ранее, о мире, который был. Единственный человек, который знает, как всё было на самом деле, – Росомаха.

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Росомаха: Старик Логан

Авторы: Марк Миллар, Стив МакНивен

Год выпуска: 2008

История Старика Логана разворачивается в альтернативной вселенной, которая обозначена как Земля-807128. Это постапокалиптическое будущее, построенное на останках старого мира. Этот мир – без супергероев, жестокий и безнравственный. Северную Америку между собой поделили Халк, Кингпин, доктор Дум и новый таинственный президент. У выживших больше нет надежды, даже у бывших супергероев. Старик Логан ведёт спокойную жизнь на ферме. Его идиллию нарушают кровнородственные ублюдки Халка и его кузины Женщины-Халк. Они требуют очередную ренту и удваивают стоимость. Денег у Росомахи, конечно же, нет. Халки избивают Логана до полусмерти, но он напрочь отказывается вновь выпускать когти. Перед ним встает острый вопрос: как найти деньги в мире, где ценится только жестокость?

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Кейдж!

Автор: Геннди Тартаковски

Год выпуска: 2017

Геннди (Геннадий) Тартаковски больше известен как режиссер-аниматор и мультипликатор. Его семья перебралась в США, когда Геннадию было всего семь лет. Рос он настоящим американским ребенком, и главное влияние на его творческую карьеру оказали комиксы. В частности, комикс Super Friends. Его самые известные работы: "Самурай Джек", "Лаборатория Декстера", "Звёздные войны: Войны клонов", "Монстры на каникулах". Его первая работа для Marvel – это раскадровка сценария для фильма "Железный Человек 2". Его первый полноценный комикс должен был появиться в 2008 году. Но что-то пошло не так. Только в 2017 году на полки попадает первый выпуск "Кейдж!".

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Marvel Зомби

Автор: Роберт Киркман, Шон Филлипс, Артур Сайдам

Год выпуска: 2005

Объединение супергероев и зомби кажется сущим бредом. Но, как оказалось, смешение двух поп-культурных феноменов может принести свои плоды. В рамках "Marvel Зомби" были выпущены четыре основные серии, и их даже вписали в основную вселенную, в рамках кроссовера с Фантастической четверкой. Комиксы этой серии интересны именно в контексте вопроса: "А что если?". И зомби стали опорой для всех сумасшедших идей писателей и художников. В рамках "Зомби" можно посмотреть, как Человек-паук съедает (буквально) свою возлюбленную Мэри Джейн, а вслед за ней и дорогую тётушку Мэй. Или как все самые сильные супергерои планеты набрасываются на Галактуса (одно из самых сильных существ во вселенной) и буквально сжирают его заживо. Такие сюжеты показывают нам, что даже самые сильные (любимые) герои под влиянием вируса превращаются в бездумных животных с неконтролируемым импульсом.

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Мисс Марвел: Необычная

Джи. Уиллоу Уилсон, Эдриан Альфона

Год выпуска: 2014

Сразу стоит прояснить одну деталь: Мисс Марвел и Капитан Марвел – это два совершенно разных персонажа. Капитан – это Кэрол Дэнверс, Мисс – это Камала Хан. Сюжетная линия "Мисс Марвел" – первая попытка студии поднять вопрос религии в контексте комикса. Камала Хан – 16-летняя американка пакистанского происхождения. С детства определяет себя мусульманкой (первый мусульманский персонаж в Marvel Comics), что становится предметом насмешек среди сверстников. Это не просто история о поиске себя и проявлении внутреннего стержня. Это история о молодой мусульманке в современном американском обществе, которое не приемлет чужаков и инакомыслия. Первый том серии выиграл премию "Хьюго" за лучшую графическую историю.

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Перчатка Бесконечности

Джим Старлин

Год выпуска: 1991

Бессмертная классика, которая дала жизнь двум главным фильмам киновселенной Marvel ("Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал"). Но сюжет в комиксах имеет несколько кардинальных различий с фильмами. Самое главное – мотивация главного злодея. Если в фильме действия Таноса пытались рационализировать и оправдать (он хотел сократить количество людей вдвое, чтобы на всех хватило ресурсов Вселенной (до сих пор непонятно, почему нельзя было просто удвоить количество ресурсов), то в комиксах Танос играет роль влюбленного дурака, который "без ума" от некой Госпожи Смерти. Однако, все действия Таноса остаются без ответной реакции, Госпожа отвергает его. И тогда обезумевший от любви титан щёлкает пальцами, что приводит к исчезновению человечества.

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