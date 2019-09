7 игр которые убедят вас, что видеоигры – это искусство

Извечный вопрос – что такое искусство, как его классифицировать и определять. Главный скандал случился в 80-е годы в США, когда после серии судебных разбирательств выяснилось, что видеоигры не попадают под защиту "первой поправки" к Конституции США. Это значит, что Конгресс мог посягать на свободу самовыражения внутри индустрии видеоигр. Суд приравнял видеоигры к обычным играм вроде шахмат. По мнению судей, единственная функция видеоигр - развлекать. Только в 2011 "первую поправку" расширили, а игры попали в категорию "искусство". Спустя год MoMA (Нью-Йоркский музей современного искусства) приобрел в свою коллекцию 14 видеоигр, подтвердив тем самым новый статус игр. Собрали семь очень визуально красивых нетипичных игр, которые точно смогут убедить каждого в том, что видеоигры – искусство.

Journey

Наверное, самая популярная, понятная и безумно красивая игра. Это путешествие, которое не сфокусировано на сюжете или механике. Здесь важен сам опыт и эмоции, которые игрок испытывает в процессе – спокойствие и безмятежность. Вы можете выполнять всего три действия – перемещаться, прыгать и говорить. Весь геймплей построен именно на движении, а под "разговором" подразумеваются определенные звуки, которые может издавать ваш персонаж, они открывают дополнительные способности, вроде полета. Уникальная особенность игры – мультиплеер. Journey сама соединяет игроков автоматически, без дозагрузок и дополнительных меню, все происходит бесшовно. Никаких имен и знакомств. Вы просто переживаете этот опыт совместно с незнакомцем.

Never Alone

В плане самого игрового процесса Never Alone – это более сложный Mario. Он основан на культуре Инупиатов (народы крайнего Севера, проживающие на Аляске). Сюжет игры – это пересказ традиционной сказки "Кунууксааюка". К процессу разработки был привлечен поэт Ишмаэль Хоуп и специальное консульство, которое работает с племенами коренных народов, проживающих на территории Аляски. Художественная часть реализована с уважением к мельчайшим деталям: ветер, снег, лед – все они смотрится не просто декорацией, а ощущаемым физическим объектом. Возможен вариант игры вдвоем.

Firewatch

Тот случай, когда игра поднимает действительно важные вопросы для социального демографического слоя, который часто остается в стороне. Главный герой - Генри, 40-летний мужчина, который воочию столкнулся с проблемами реальной жизни. Его жене Джулии продиагностировали болезнь Альцгеймера. Бессильный и опечаленный Генри уезжает в Национальный лес Шошони, штата Вайоминг. Он хочет просто побыть один, убежать от своих проблем и устраивается наблюдателем в одну из пожарных вышек. Беспокоит его только начальница Делайла, которая связывается с ним по рации. По сути, это больше игровое кино, чем полноценная игра. Основной упор приходится именно на мистический сюжет, который набирает обороты и становится загадочным триллером, и на главную тему произведения - познание и открытие себя.

The Stanley Parable

Представьте, что большую часть всей своей сознательной жизни вы провели за экраном монитора. Каждое ваше действие проговаривает рассказчик. Вас зовут Стэнли. И в какой-то момент вы осознаете, что команды "сверху" не поступило и у вас нет задания. Встав из-за своего компьютера, вы понимаете, что никого из коллег нет на месте. Что делать? Это синопсис завязки игры The Stanley Parable. Вы играете неким Стэнли, и как Стэнли, вы не понимаете, что нужно делать. Но всегда выручит нарратор, он подскажет - что делать, куда идти, в какую дверь зайти и какой рычаг потянуть. Звучит не очень интересно, но что будет, если мы ослушаемся нарратора и пойдем не в правую дверь, а левую?

Gris

Gris поднимает важный вопрос психического здоровья. Грис – девушка, которая пытается закрыться от проблем в своем собственном вымышленном мире. Вся скорбь олицетворена в ее плаще, который придает Грис определенные возможности и способности. Все начинается в блеклом черно-белом мире, под спокойную меланхоличную музыку. С каждым новым шагом героиня крепнет эмоционально и мир меняется вместе с ней, наполняется цветом и красками. Это волшебная игра, которая наглядно показывает, как тяжело выбраться из собственного "болота" и перебороть своих внутренних "демонов".

Cuphead

Определенно самая простая игра в нашей подборке, тем не менее, заслуживающая внимания. И стилистика, и философия Cuphead уходят корнями в прошлое. Это шутер-платформер с упором не на сюжет, а на игровой процесс. Авторы игры вдохновлялись мультфильмами 30-х годов, что сказалось на рисовке, дизайне, звуках, музыке и общей атмосфере. И, наверное, визуальная составляющая - главный плюс игры. Персонажи напоминают старые мультфильмы Fleischer Studios и Disney. С точки зрения геймплея - это зубодробящей сложности игра, которая вызывает фрустрацию, злость и эмоциональное удовлетворение после прохождения каждого уровня.

Night in the Woods

Night in the Woods – это квест в лучших традициях жанра, под фасадом которого скрываются куда более глубокие идеи. Главная героиня - кошка Мэй. Столкнувшись со взрослой жизнью, она понимает, что еще к ней не готова. Мэй бросает колледж и без четкого плана возвращается в родной город Поссум-Спрингс. Она всеми силами пытается вернуться в прошлое, чтобы беззаботно тусоваться со своими друзьями и гулять по знакомым улицам. Тема возврата прослеживается даже в движении персонажа, когда вы бежите не слева-направо, а наоборот – назад, к прошлому. Через сюжет авторы игры хотели показать депрессию изнутри. Персонажи преисполнены экзистенциальных мыслей о бытие и его бестолковости. В диалогах они обсуждают бескрайнюю вселенную и почему она такая холодная и безучастная. Один из авторов игры, Алек Холовка говорил, что это игра про "неизбежность смерти и вечеринки с пиццей". Это значит, что даже если вселенной на нас наплевать, это не значит, что нам должно быть наплевать друг на друга. Но буквально на днях славная история игры A Night in the Woods была омрачена страшным событием – умер ее создатель Алек Холовка.