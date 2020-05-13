6 подкастов, которые поднимут настроение

Собрали подборку юмористических подкастов, которые поднимут вам настроение, помогут отдохнуть и просто отвлечься. В подборке вы найдете подкасты с участием Рики Джервейса и Барака Обамы, эпизоды стендап выступлений от комиков BBC и подкаст о том, как отец ведущего написал любительский эротический роман.

1 No Such Thing as a Fish

Четверо телеведущих канала BBC Two записывают новый эпизод каждую неделю. До пандемии многие из выпусков записывались в присутствии живой аудитории, сейчас ведущие дистанцируются. По формату каждый подкастер шоу делится фактом, о котором он узнал за прошедшую неделю. Часто это почти абсурдные и очень смешные, но безобидные вещи. Далее ведущие вместе обсуждают это, обмениваясь своими мнениями и знаниями.

2 WTF with Marc Maron

Уже на протяжении десяти лет стендапер и актер Марк Мэрон дважды в неделю записывает свой подкаст. Формат подкаста – непринужденные интервью со знаменитостями, актерами, режиссерами, писателями, музыкантами и другими. В гостях у Марка Мэрона побывало немало знаменитостей. Например, в 2015 году на шоу появился Барак Обама, а в последнем эпизоде, вышедшем в понедельник, Марк говорил с Кейт Бланшетт о ее карьере и отношениях с самой собой. В разговоре со своими гостями Марк часто поднимает острые темы, связанные с обществом, но при этом их разговоры всегда получаются веселыми и трогательными.

3 Conan O'Brien Needs a Friend

Ещё один еженедельный подкаст от ведущего шоу 'Conan' Конана О’Брайена, его уже знаменитой ассистентки Соны Мовсесян и продюсера подкаста Мэтта Горли. В своем YouTube-шоу Конан регулярно говорит о том, что у него вовсе нет друзей. По его словам этот подкаст – шанс для него наконец-то подружиться с кем-то, отсюда и название шоу. Но на самом деле все гости (актеры, музыканты и другие публичные личности) подкаста – друзья Конана. И в начале всех эпизодов они делятся своими чувствами по поводу их дружбы с ведущим. Среди друзей Конана, которые уже появились на подкасте – Рики Джервейс, Майк Майерс и Али Вонг.

4 My Dad Wrote a Porno

В этом подкасте Джейми Мортон читает по главе из эротического романа 'Belinda Blinked', написанного его же отцом, писателем-любителем. Соведущие подкаста Джеймс Купер и Элис Левин впервые слышат главу, после чего вместе комментируют и обсуждают написанное. Стоит отметить, что подкаст существует уже несколько лет и является одним из самых успешных в жанре комедии на iTunes. Любительский роман отца Мортона состоит уже из шести томов. Автор романа, выпускающий книги под псевдонимом, не планирует останавливаться.

5 Comedy of the Week

Каждый эпизод подкаста на BBC Radio 4 – это короткий стендап от нового комика, выступающего перед живой аудиторией, и ведущего BBC, который комментирует выступление гостя. Они шутят на очень спорные и личные темы, обсуждают их, общаются со зрителями без формальностей. В последнем эпизоде приглашенным комиком выступила Шазия Мирза – одна из первых мусульманок-стендаперов, которая поделилась своими дневниковыми записями, сделанными в подростковом возрасте, рассказала, как убегала в паб во время летнего лагеря и вообще была несносным ребенком.

6 Anna Faris is Unqualified

В своём подкасте американская актриса Анна Фэрис и её гости дают непрофессиональные и совершено неквалифицированные советы слушателям, которые пытаются решить проблему или сложную дилемму в своей жизни и обращаются к ней скорее за шуткой или возможностью посмеяться над нелепостью ситуации. Анна открыто признается, что она – не лучший советчик, но через свой подкаст она старается поддержать и подбодрить своих слушателей посредством юмора. Сначала на подкасте появлялись исключительно близкие друзья актрисы, теперь же среди гостей подкаста числятся такие знаменитости, как актер Джош Хатчерсон, YouTube-звезда Дэвид Добрик, тату-мастер и основательница косметического бренда Kat Von D.