5 каналов на YouTube от экспертов музыки, истории, науки и дизайна

Знания и досуг

Раньше за знаниями мы ходили в библиотеку. Сегодня нам её заменил YouTube, где достаточно легко можно найти эксперта в интересующей нас области. В очередной подборке от редакции – пять специфичных и информативных каналов на YouTube, которые могут помочь стать виртуозным музыкантом, реставратором или подкованным историком.

Invicta

Документальные ролики об истории. Видео о мифах, легендах и исторических фактах о Древнем Риме, ацтеках, нацистах и многом другом. Главные рубрики: "Моменты в истории" и "История сегодня" – о моментах, которые определили всемирную историю. Также на канале можно больше узнать о повседневной жизни людей из прошлого – о том, как они определяли время, платили налоги или ухаживали за собаками.

NEVER TOO SMALL

Канал о маленьких квартирах, домах на колесах и трейлерах, об их архитектуре и деталях дизайна. Здесь можно увидеть интересные примеры микролюкса, мультифункциональной мебели и многое другое. Видео интересны не только с точки зрения интерьерных решений, но и инженерно-строительной (каркас зданий, вентиляция, материалы, из которых сделаны стены). Большинство жителей домов – архитекторы или дизайнеры интерьера. С помощью своих проектов они намерены решить проблему перенаселения в городах, без снижения качества жизни.

Veritasium

Ведет Veritasium инженер с докторской степенью – Дерек Мюллер. Ещё в университете он мечтал о карьере режиссера, но у него ничего не получилось. Уже будучи успешным учителем физики и директором школы, он бросил высокооплачиваемую работу и начал вести свой YouTube канал. Теперь Дерек снимает видео об инженерии для людей с различным уровнем знаний, о частых заблуждениях, касающихся науки, показывает эксперименты, проводит тесты на знание фактов и умение рассуждать. Также Дерек пишет песни, которые помогают выучить простые научные концепции: что такое электричество, атомная связь, как работает гравитация.

Adam Neely

Адам Нили – басист и композитор из Нью-Йорка. На его канале видео обо всём, что связано с музыкой: видео-эссе, музыкальные уроки, Q&A и влоги его жизни как музыканта. Адам рассказывает о музыкальных традициях разных народов – например, можно узнать, как играть на японской флейте, игре на которой раньше владели только монахи (и то, в тайне от всех) или на Casio Rapman 1991 года. В каждом видео Адам ссылается на теорию, музыкальную грамоту и важные произведения, не обходит стороной законы музыкальной индустрии, ИИ и креативность в целом.

baremetalHW

Канал реставратора раритетных машинок Hot Wheels, Matchbox, Husky и других литых миниатюр масштаба 1:64. Удивительно, что некоторые из них сейчас стоят десятки тысяч долларов. Мужчина, который ведёт канал, говорит о том, что и как он меняет, в деталях рассказывает, какие материалы использует. На канале есть плейлист, посвящённый машинкам в стиле "Безумного Макса". Реставратор меняет детали старых машин, добавляет интересные элементы, например имитацию ржавчины или крови, с детальными рекомендациями.