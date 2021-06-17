5 графических новелл о фэнтези, боге и мышах
Существует неочевидное различие между комиксом и графической новеллой. По факту – это все про истории в картинках. Только первое – малый формат, второй – большой. Объем новеллы предполагает серьезность работы, для авторов они становятся полотном самовыражения. Необычные художественные решения и поиск новых смыслов – норма для этого формата. Выбрали пять графических новелл от именитых авторов.
Incal/Инкал
Автор: Алехандро Ходоровски
Ходоровски известен как режиссер и спиритаулист, но он также автор хорошей серии комиксов. Фанаты даже дали название его вселенной – “ходоверсум”. В нее входят “Метабароны” и “Инкал”. Его повествования всегда жесткое, грубое и бесстыдное. “Инкал” – это антиутопия про человеческие пороки и минусы. Типичная история про “дурака”, который попадает в передряги. Только вместо юморной развязки, мы наблюдаем безмолвную жестокость вымышленного мира.
Mouse Guard/Мышиная Гвардия
Автор: Дэвид Питерсен
“Мышиная Гвардия” – это своего рода “Властелин колец” про мышей. Фэнтези, где полевые мышки стали рыцарями, лучниками и волшебниками, а сражаются с ласками. Дэвид Питерсен выиграл за новеллу две премии индустрии комиксов имени “Уилла Айснера”.
А contract with God/Контракт с Богом и другие истории арендного дома
Автор: Уилл Айснер
Арендный дом – выступает главным связующим элементом повествования. Здесь живут бедные евреи иммигранты. Уилл Айснер четко показал атмосферу периода и чувства людей: разочарованность, фрустрация, жестокость и этнические конфликты – это лейтмотиф каждой короткой истории новеллы.
From Hell/Из Ада
Автор: Алан Мур
Главный графический “новеллист” – это Алан Мур. Если у Питерсена было две премии “Айснера”, у Мура их девять, на ряду с премией Хьюго за “Хранителей”. Произведение “Из Ада” – это взгляд автора на личность Джека Потрошителя и страшные “убийства в Уайтчепеле”. Алану понравилась загадочность вокруг событий. За основу он взял теорию заговора, что убийства были спланированы королевской семьей, чтобы скрыть бастарда.
Blankets/Одеяла
Автор: Крэйг Томпсон
Это автобиографическая история о взрослении, первой любви и принятии себя. Крэйг Томпсон вырос в семье евангельских христиан. Вера была основой семейного устройства. “Одеяла” – это способ автора рассказать родителям, что он перестал верить. Он работал над новеллой три с половиной года.
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