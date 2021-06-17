5 графических новелл о фэнтези, боге и мышах

Incal /Инкал

Автор: Алехандро Ходоровски

Ходоровски известен как режиссер и спиритаулист, но он также автор хорошей серии комиксов. Фанаты даже дали название его вселенной – “ходоверсум”. В нее входят “Метабароны” и “Инкал”. Его повествования всегда жесткое, грубое и бесстыдное. “Инкал” – это антиутопия про человеческие пороки и минусы. Типичная история про “дурака”, который попадает в передряги. Только вместо юморной развязки, мы наблюдаем безмолвную жестокость вымышленного мира.