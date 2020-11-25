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100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan

Культура | Лента

100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan

Текст: Диана Рустамбекова


Скажи мне, что ты смотришь, и я скажу, кто ты. Выбор сериалов говорит о многом. Кто-то через них добирает эмоции, которых ему не достает в реальной жизни. Для кого-то это одна из форм эскапизма. Кто-то любит находить в персонажах знакомые черты. Сегодня редакция BURO. Kazakhstan решила рассказать о себе немного больше обычного, поделившись своими любимыми сериалами. Возможно, с нашей помощью вы откроете для себя что-то новое, или вспомните забытое старое.

100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 1)

Сериалы вызывают у меня большую привязанность, чем фильмы - на некоторых из них я выросла. Много раз пересматриваю «Секс в большом городе», «Аватара» и «Друзей», какие-то серии знаю наизусть. Со временем поменялось восприятие некоторых героев и отношение к ним, но сериалы не стали менее любимыми. Исключение - затянутый сериал, продиктованный предпочтениями аудитории, например, «Игра престолов» (фан-сервис), предпочитаю мини-сериалы, но «Друзей» все равно люблю.

100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 2)
Американская история преступлений (2016-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 3)
Друзья (1994-2004)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 4)
Корона (2016-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 5)
Наркос (2015-2017)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 6)
Аватар: Легенда об Аанге (2005-2008)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 7)
Как говорит Джинджер (2000-2006)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 8)
Секс в большом городе (1998-2004)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 9)
Эй, Арнольд! (1996-2002)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 10)
Братья и сёстры (2006-2011)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 11)

Мое помешательство поп-культурой 90-х началось еще в детстве, когда поглощать зарубежное телевидение было возможным только через пиратские видеокассеты, где наряду с порнушкой для родителей были записаны мультики для младших. Таким чудесным образом я и познакомился с мультфильмами Tiny Toon - это такой спин-офф к Looney Toons. На моей кассете был не просто спин-офф, а серия, выпущенная совместно с MTV: мультики по сути являлись видеоклипами. Таким образом мой еще неокрепший детский разум был повернут на музыке и супер-сексуализированных мультяшках, чему я благодарен! В настоящем, я, уже взрослый, залпом смотрю на Netflix старые сериалы Star Trek, полностью погружаясь в эту вселенную (про которую я, кстати, тут писал). В общем, вот такая странная смесь мультиков, фантастики и комедии. That's all folks!

100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 12)
Звездный путь: Следующее поколение (1987-1994)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 13)
Звездный путь: Дальний космос 9 (1993-1999)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 14)
В Филадельфии всегда солнечно (2005-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 15)
Офис (2005-2013)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 16)
Крутой Учитель Онидзука (1999-2000)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 17)
По ту сторону изгороди (2014)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 18)
Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо (2012-2018)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 19)
Грань (2008-2013)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 20)
Закусочная Боба (2013-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 21)
Tiny Toon Music Television (1991)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 22)

Я не очень люблю формат сериалов, предпочитаю им полнометражные фильмы. Наиболее отталкивающий фактор — количество времени, которое на них нужно потратить. При этом есть сериалы, которыми я заинтересовался случайно, но в дальнейшем они сильно повлияли на мой характер. Например, "Твин Пиксом" я заинтересовался еще в 9 классе, когда наткнулся на концовку второго сезона на YouTube. Это была самая необычная вещь, которую я видел на тот момент, но руки до него дошли только на 3 курсе университета. О "Евангелионе" и "Парках и Зонах Отдыха" узнал через мемы, "Самурая Джека" увидел по телику на Cartoon Network. "Друзей с колледжа" и "Мастера не на все руки" мне красиво прорекламировали друзья, а о "Гуррен Лаганее" и "Алхимике" случайно узнал на сайте, куда сливали мангу Наруто и One Piece (думаю, вы помните вебсайты, которые собирали на движке ucoz).

100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 23)
Твин Пикс (1990-1991, 2017)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 24)
Парки и Зоны Отдыха (2009-2020)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 25)
Озарк (2017-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 26)
Друзья с колледжа (2017-2019)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 27)
Мастер не на все руки (2015-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 28)
Евангелион (1995)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 29)
Стальной алхимик: Братство (2009-2010)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 30)
Гуррен-Лаганн (2007-2013)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 31)
Звездные Войны: Войны Клонов (Версия Дэйва Филони) (2008-2014)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 32)
Самурай Джек (2001-2017)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 33)

В теории сериалы позволяют глубже раскрыть мотивацию персонажей и правильно выстроить драматургию. На деле происходит обратное, и "правильный" сериал – исключение. В подборке то, что мне кажется исключением.

100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 34)
Братья по оружию (2001)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 35)
Haikyuu (2012-2020)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 36)
Пинг-понг (2014)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 37)
Клинок, рассекающий демонов (2019)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 38)
Светлячок (2002-2003)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 39)
Мандалорец (2019-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 40)
Время приключений (2010-2018)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 41)
Самурай Чамплу (2004-2005)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 42)
Жизнь с Луи (1995-1998)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 43)
Моб Психо 100 (2012-2017)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 44)

Застать меня за просмотром сериала - редкость, по крайней мере, сейчас. Моя выборка состоит из сериалов, которые я посмотрела давно, и которые особенно сильно меня впечатлили. Исключение - «Настоящий детектив», до него руки дошли только на карантине. «Новенькая» и «Мой безумный дневник» - это ‘guilty pleasures’ моих школьных лет, а «Рик и Морти» спасли меня во время университета - я подружилась с важным для меня профессором из-за общей любви к этому сериалу. Благодаря «Шерлоку» и «Острым козырькам» открыла для себя актеров, которые потом стали моими любимыми, а «Дрянь» и «Конец ***го мира» обожаю за абсурдный, сухой британский юмор. «Миллиарды» - это очередной сериал а-ля волк с Уолл-стрит, но почему-то он мне безумно понравился. Видимо, есть что-то завораживающее в махинациях главных капиталистов финансового мира. А «Чем мы заняты в тени» стоит посмотреть, если хочется чего-то легкого и нелепого.

100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 45)
Острые козырьки (2013-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 46)
Дрянь (2016-2019)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 47)
Настоящий детектив (2014-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 48)
Новенькая (2011-2018)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 49)
Мой безумный дневник (2013-2015)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 50)
Шерлок (2010-2017)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 51)
Конец ***го мира (2017-2019)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 52)
Рик и Морти (2013-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 53)
Чем мы заняты в тени (2019-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 54)
Миллиарды (2016-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 55)

Каждый из этих сериалов в той или иной степени на меня повлиял. Благодаря “Детству Шелдона” я вспомнила о семейных ценностях, а после “Майндхантера” захотела стать спецагентом. Когда мне грустно, я пересматриваю “Дарью”. В “Молокососах” считаю третье поколение жутко недооцененным, “Селфи” вообще несправедливо закрыли после 1 сезона. После "Красных браслетов" мне захотелось выучить каталонский. В “Ты - воплощение порока!” показана идеальная в моем понимании модель отношений, а “БоДжек” объясняет, что в принципе жить можно, даже если ты, на первый взгляд, безнадежен и невыносим. “Клинику” я посмотрела только сейчас, и рада, что она не пришла в мою жизнь раньше. Думаю, в лишнем представлении она не нуждается. “Любовь, смерть и роботы” в моем списке, как минимум, из-за серии про Зима Блю - masterpiece of art.

100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 56)
Ты - воплощение порока (2014-2019)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 57)
Детство Шелдона (2017-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 58)
Конь БоДжек (2014-2020)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 59)
Любовь, смерть и роботы (2019-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 60)
Молокососы (2007-2013)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 61)
Селфи (2014)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 62)
Охотники за разумом (2017-2019)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 63)
Красные браслеты (2011)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 64)
Клиника (2001-2010)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 65)
Дарья (1997-2002)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 66)

Мне сериалы почему-то ближе, чем фильмы. Смотришь их и параллельно проживаешь какие-то значимые и незначимые события в жизни. Люблю около документальные сериалы, основанные на исторических событиях. Например, спин-офф сериала «Наркос» - «Наркос: Мексика». В нем события происходят в Мексике 80-х годов, где лидером картеля Гвадалахары является Мигель Анхель Феликс Гальярдо. Его сыграла моя большая любовь – Диего Луна. Или сериалы, где рассказывают о различных субкультурах, как в «Это Англия. 1986» о скинхедах, или в «Отжиге» - о зарождении хип-хопа. Иногда просто люблю смотреть сериал из-за сеттинга, общей атмосферы и эстетики того времени, как в «Хулиганы и Ботаны». 

100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 67)
Хулиганы и ботаны (1999-2000)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 68)
Наркос: Мексика (2018-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 69)
Как я встретил вашу маму (2005-2014)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 70)
Это Англия. Год 1986 (2010)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 71)
Большая маленькая ложь (2017-2019)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 72)
Отжиг (2016-2017)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 73)
ОА (2016-2019)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 74)
Призрак Дома на Холме (2018)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 75)
I am not okay with this (2020)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 76)
Разрабы (2020)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 77)

Люблю смотреть и фильмы, и сериалы. Сериалы даже больше! Это - всего лишь часть тех, которые мне нравятся. Остальные сериалы ищите в списках моих коллег.

100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 78)
Хор (2009-2015)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 79)
Девочки (2012-2017)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 80)
Невероятная Миссис Мейзел (2017-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 81)
Кремниевая долина (2014-2019)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 82)
Футурама (1999-2013)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 83)
Бывает и хуже (2009-2018)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 84)
Восьмидесятые (2011-2016)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 85)
Диета из Санта-Клариты (2017-2019)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 86)
Грейс и Фрэнки (2015-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 87)
Нетипичный (2017-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 88)

Я пересмотрела очень много сериалов - от захватывающих дух до самых скучных. Если мне нравится сериал, я буду смотреть и ждать новых серий вплоть до 17 сезона. Взглянув на мой список, можно понять, что я смотрю все: от мультиков до турецких сериалов. Думаю, в этом списке каждый найдет что-то для себя.
P.S.: Конечно, в списке любимых есть «Как я встретил вашу маму» и «Друзья», но о них вы и так наслышаны.

100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 89)
Потомки солнца (2016)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 90)
Анатомия страсти (2005-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 91)
Королек - птичка певчая (2013-2014)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 92)
Девочки Гилмор (2000-2007)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 93)
Нана (2006-2007)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 94)
Касл (2009-2017)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 95)
Убей меня, исцели меня (2015)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 96)
Доктор Хаус (2004-2012)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 97)
Тайны Смолвиля (2001-2011)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 98)
Отчаянные домохозяйки (2004-2012)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 99)
Почему женщины убивают (2019-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 100)

Каждый из этих сериалов имеет особое место в моем сердце, какими бы противоречивыми некоторые ни казались. Еще я очень люблю “The end of the fucking world” и “Mindhunter”, но они не поместились в список.

100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 101)
Стар против сил Зла (2015-2019)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 102)
Бруклин 9-9 (2013-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 103)
Нормальные люди (2020)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 104)
Острые предметы (2018)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 105)
Долбанутые (1999-2001)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 106)
Аватар: Легенда о Корре (2012-2014)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 107)
Мы те, кто мы есть (2020-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 108)
Эйфория (2019-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 109)
Бесконечный поезд (2019-...)
100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan (фото 110)
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