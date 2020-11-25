100 любимых сериалов от редакции BURO. Kazakhstan
Скажи мне, что ты смотришь, и я скажу, кто ты. Выбор сериалов говорит о многом. Кто-то через них добирает эмоции, которых ему не достает в реальной жизни. Для кого-то это одна из форм эскапизма. Кто-то любит находить в персонажах знакомые черты. Сегодня редакция BURO. Kazakhstan решила рассказать о себе немного больше обычного, поделившись своими любимыми сериалами. Возможно, с нашей помощью вы откроете для себя что-то новое, или вспомните забытое старое.
Сериалы вызывают у меня большую привязанность, чем фильмы - на некоторых из них я выросла. Много раз пересматриваю «Секс в большом городе», «Аватара» и «Друзей», какие-то серии знаю наизусть. Со временем поменялось восприятие некоторых героев и отношение к ним, но сериалы не стали менее любимыми. Исключение - затянутый сериал, продиктованный предпочтениями аудитории, например, «Игра престолов» (фан-сервис), предпочитаю мини-сериалы, но «Друзей» все равно люблю.
Мое помешательство поп-культурой 90-х началось еще в детстве, когда поглощать зарубежное телевидение было возможным только через пиратские видеокассеты, где наряду с порнушкой для родителей были записаны мультики для младших. Таким чудесным образом я и познакомился с мультфильмами Tiny Toon - это такой спин-офф к Looney Toons. На моей кассете был не просто спин-офф, а серия, выпущенная совместно с MTV: мультики по сути являлись видеоклипами. Таким образом мой еще неокрепший детский разум был повернут на музыке и супер-сексуализированных мультяшках, чему я благодарен! В настоящем, я, уже взрослый, залпом смотрю на Netflix старые сериалы Star Trek, полностью погружаясь в эту вселенную (про которую я, кстати, тут писал). В общем, вот такая странная смесь мультиков, фантастики и комедии. That's all folks!
Я не очень люблю формат сериалов, предпочитаю им полнометражные фильмы. Наиболее отталкивающий фактор — количество времени, которое на них нужно потратить. При этом есть сериалы, которыми я заинтересовался случайно, но в дальнейшем они сильно повлияли на мой характер. Например, "Твин Пиксом" я заинтересовался еще в 9 классе, когда наткнулся на концовку второго сезона на YouTube. Это была самая необычная вещь, которую я видел на тот момент, но руки до него дошли только на 3 курсе университета. О "Евангелионе" и "Парках и Зонах Отдыха" узнал через мемы, "Самурая Джека" увидел по телику на Cartoon Network. "Друзей с колледжа" и "Мастера не на все руки" мне красиво прорекламировали друзья, а о "Гуррен Лаганее" и "Алхимике" случайно узнал на сайте, куда сливали мангу Наруто и One Piece (думаю, вы помните вебсайты, которые собирали на движке ucoz).
В теории сериалы позволяют глубже раскрыть мотивацию персонажей и правильно выстроить драматургию. На деле происходит обратное, и "правильный" сериал – исключение. В подборке то, что мне кажется исключением.
Застать меня за просмотром сериала - редкость, по крайней мере, сейчас. Моя выборка состоит из сериалов, которые я посмотрела давно, и которые особенно сильно меня впечатлили. Исключение - «Настоящий детектив», до него руки дошли только на карантине. «Новенькая» и «Мой безумный дневник» - это ‘guilty pleasures’ моих школьных лет, а «Рик и Морти» спасли меня во время университета - я подружилась с важным для меня профессором из-за общей любви к этому сериалу. Благодаря «Шерлоку» и «Острым козырькам» открыла для себя актеров, которые потом стали моими любимыми, а «Дрянь» и «Конец ***го мира» обожаю за абсурдный, сухой британский юмор. «Миллиарды» - это очередной сериал а-ля волк с Уолл-стрит, но почему-то он мне безумно понравился. Видимо, есть что-то завораживающее в махинациях главных капиталистов финансового мира. А «Чем мы заняты в тени» стоит посмотреть, если хочется чего-то легкого и нелепого.
Каждый из этих сериалов в той или иной степени на меня повлиял. Благодаря “Детству Шелдона” я вспомнила о семейных ценностях, а после “Майндхантера” захотела стать спецагентом. Когда мне грустно, я пересматриваю “Дарью”. В “Молокососах” считаю третье поколение жутко недооцененным, “Селфи” вообще несправедливо закрыли после 1 сезона. После "Красных браслетов" мне захотелось выучить каталонский. В “Ты - воплощение порока!” показана идеальная в моем понимании модель отношений, а “БоДжек” объясняет, что в принципе жить можно, даже если ты, на первый взгляд, безнадежен и невыносим. “Клинику” я посмотрела только сейчас, и рада, что она не пришла в мою жизнь раньше. Думаю, в лишнем представлении она не нуждается. “Любовь, смерть и роботы” в моем списке, как минимум, из-за серии про Зима Блю - masterpiece of art.
Мне сериалы почему-то ближе, чем фильмы. Смотришь их и параллельно проживаешь какие-то значимые и незначимые события в жизни. Люблю около документальные сериалы, основанные на исторических событиях. Например, спин-офф сериала «Наркос» - «Наркос: Мексика». В нем события происходят в Мексике 80-х годов, где лидером картеля Гвадалахары является Мигель Анхель Феликс Гальярдо. Его сыграла моя большая любовь – Диего Луна. Или сериалы, где рассказывают о различных субкультурах, как в «Это Англия. 1986» о скинхедах, или в «Отжиге» - о зарождении хип-хопа. Иногда просто люблю смотреть сериал из-за сеттинга, общей атмосферы и эстетики того времени, как в «Хулиганы и Ботаны».
Люблю смотреть и фильмы, и сериалы. Сериалы даже больше! Это - всего лишь часть тех, которые мне нравятся. Остальные сериалы ищите в списках моих коллег.
Я пересмотрела очень много сериалов - от захватывающих дух до самых скучных. Если мне нравится сериал, я буду смотреть и ждать новых серий вплоть до 17 сезона. Взглянув на мой список, можно понять, что я смотрю все: от мультиков до турецких сериалов. Думаю, в этом списке каждый найдет что-то для себя.
P.S.: Конечно, в списке любимых есть «Как я встретил вашу маму» и «Друзья», но о них вы и так наслышаны.
Каждый из этих сериалов имеет особое место в моем сердце, какими бы противоречивыми некоторые ни казались. Еще я очень люблю “The end of the fucking world” и “Mindhunter”, но они не поместились в список.
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