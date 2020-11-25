Я не очень люблю формат сериалов, предпочитаю им полнометражные фильмы. Наиболее отталкивающий фактор — количество времени, которое на них нужно потратить. При этом есть сериалы, которыми я заинтересовался случайно, но в дальнейшем они сильно повлияли на мой характер. Например, "Твин Пиксом" я заинтересовался еще в 9 классе, когда наткнулся на концовку второго сезона на YouTube. Это была самая необычная вещь, которую я видел на тот момент, но руки до него дошли только на 3 курсе университета. О "Евангелионе" и "Парках и Зонах Отдыха" узнал через мемы, "Самурая Джека" увидел по телику на Cartoon Network. "Друзей с колледжа" и "Мастера не на все руки" мне красиво прорекламировали друзья, а о "Гуррен Лаганее" и "Алхимике" случайно узнал на сайте, куда сливали мангу Наруто и One Piece (думаю, вы помните вебсайты, которые собирали на движке ucoz).