Правила поведения осознанного алматинца

Все мы любим Алматы – это город садов, тенистых аллей, арыков и апорта. Не зря говорят: "Алма-Ата – моя первая любовь", ведь именно вокруг первой любви складывается трепетный ореол. Именно поэтому нас так ранит, когда люди не соблюдают самые простые правила, не проявляют уважения по отношению к городу и друг к другу. Мы постарались выделить несколько важных правил, на которые порой могут не обращать внимания. Они могут показаться очевидными, но, как нам говорили в школе: "Повторение – мать учения".

На русском

Қазақша