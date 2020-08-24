Поиск

Kazakhstan
Правила поведения осознанного алматинца

Культура

Правила поведения осознанного алматинца

Текст: Buro247.kz


Иллюстрация: Томирис Шынгысова

Все мы любим Алматы – это город садов, тенистых аллей, арыков и апорта. Не зря говорят: "Алма-Ата – моя первая любовь", ведь именно вокруг первой любви складывается трепетный ореол. Именно поэтому нас так ранит, когда люди не соблюдают самые простые правила, не проявляют уважения по отношению к городу и друг к другу. Мы постарались выделить несколько важных правил, на которые порой могут не обращать внимания. Они могут показаться очевидными, но, как нам говорили в школе: "Повторение – мать учения".

На русском

Правила поведения осознанного алматинца (фото 1)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 2)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 3)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 4)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 5)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 6)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 7)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 8)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 9)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 10)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 11)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 12)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 13)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 14)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 15)

Қазақша

Правила поведения осознанного алматинца (фото 16)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 17)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 18)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 19)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 20)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 21)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 22)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 23)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 24)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 25)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 26)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 27)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 28)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 29)
Правила поведения осознанного алматинца (фото 30)

 

 

 

Правила поведения осознанного алматинца (фото 31)

 

 

 

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Плейлист BURO.: атмосфера любимого Алматы
Три архитектурных маршрута для прогулки по Алматы
Искусство в городе: скульптура Фернандо Ботеро в Алматы

Оставьте комментарий

Больше