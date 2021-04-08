Любой вымышленный рассказ предполагает наличие первоосновы в реальном мире. Авторы базируют свои работы на личном опыте, мировой истории или текущих трендах. Взаимосвязь отследить сложно, если нет прямого контакта с автором. Исключение - фэнтези. Своими корнями жанр глубоко уходит в мифологию и фольклор. Аналогии, отсылки и аллюзии считываются моментально. Волан де Морт (“Гарри Поттер”) – славянский Кощей Бессмертный. Белые Ходоки (“Игра Престолов”) – альтернатива скандинавскому Рагнарёку. А во вселенной Marvel вовсе Арес, Афродита и Зевс сражаются бок о бок с Капитаном Америка. Расскажем, как мифология сформировала жанр фэнтези и современного эпика.

Любой вымышленный рассказ предполагает наличие первоосновы в реальном мире. Авторы базируют свои работы на личном опыте, мировой истории или текущих трендах. Взаимосвязь отследить если нет прямого контакта с автором, фэнтези – это исключение. Жанр корнями уходит в мифологию и фольклор. Аналогии, отсылки и аллюзии считываются моментально. Волан де Морт (“Гарри Поттер”) – это славянский Кощей Бессмертный. Белые Ходоки (“Игра Престолов”) – альтернатива скандинавскому Рагнарёку. А во вселенной Marvel вовсе Арес, Афродита и Зевс сражаются бок о бок с Капитаном Америка. Расскажем, как мифология сформировала жанр фэнтези и современного эпика.

Мифологическое фэнтези

Нет необходимости объяснять и разбирать миф, как понятие. Наверняка, каждый найдет в домашней библиотеке книгу Николая Альбертовича Куна – “Легенды и мифы Древней Греции”. Это демонстративный пример формата, мотивов и образов мифов. Несмотря на стилистические различия, у всех народов встречаются схожие персонажи и сюжеты. На странице “Боги и духи грома” в Wikipedia можно найти 35 наименований. Райдзин и Райдзю, Юпитер, Юмала, Перун, Арамазд, Зевс. Они занимают разные позиции в своём пантеоне, но очевидно похожи друг на друга. Так же и в фэнтези - каждое произведение вдохновлено десятками мифов, легенд и историй. В каком-то смысле современная культура тоже становится мифологической. На фоне социального разложения, упадка религии и предательства науки, мы повернулись к эскапизму. Мечтатели стали поставщиками новых идей, ценностей и принципов. У нас наконец-то появилась возможность окунуться в мир, где жива надежда. В мир, где маленький и нелепый хоббит может победить мировое зло.

Толкин по праву считается первооснователем жанра фэнтези. Говорят, он более 10 лет описывал мир, продумывал пантеон, антропологию, создавал языки, прописывал историю народов. Но чтобы представить такой мир другим людям, нужен роман. Так и появились “Властелин колец” и “Хоббит”.

Толкин не просто создал фэнтези. Он чётко обозначил источник вдохновения – мифы. Автор считал, что у англосаксов нет эпоса, а кельтов англичанами не считал. Писатель решил этот внутренний конфликт, создав собственный эпос - с эльфами и лембасом. Вымышленный мир стал синтезом лучшего из разных мифологий. Кельтская (в первую очередь), финская, славянская, греческая, германо-скандинавская мифологии – лишь небольшая часть источников вдохновения Толкина. Например, Гэндальф – это волшебник Мерлин. Очевидно, Арагорн – король Артур, который вместе с мечом получает своё право на королевский трон. Боромир – Роланд из французского эпоса. Эовин и Арвен образно похожи на валькирий. Голлум, совсем как Фафнир – хотел обладать кольцом и ради этого совершил убийство.

Гоблины, нимфы и кикиморы

Вслед за Толкином, другие авторы начали брали за основу своих романов мифы. И в духе мемов Докинза их работы становились пересказом оригинала, который в своей неточности создавал абсолютно новую культурную единицу. Джоан Роулинг в цикле романов о “Гарри Поттере” вольно трактует магических и волшебных животных, называя их “фантастическими тварями”. Если Феникс из древнегреческих легенд показан буквально, то Цербер изменился. В греческих мифах Цербер выступает гордым привратником царства Аида, а в “Гарри Поттере” он стережёт жалкую дверь от малолетних школьников. Тролли из скандинавских мифов стали тупыми и бестолковыми животными. Гоблины из средневекового фольклора Европы превратились в гордых банкиров, хотя в легендах их описывали как нелепых, гротескных и жадных вредителей.

Мифы и фэнтези имеют большой пласт филологических исследований. Профессор Мария Штейнман говорит: “Классический пример — 'Звездные войны'. Они построены по структуре волшебной сказки русского ученого Владимира Яковлевича Проппа и по книге Джозефа Кемпбэлла 'Тысячеликий герой'. Джордж Лукас сам признавался, что когда он писал IV, V, VI эпизоды, он просто открыл Кэмпбелла, положил рядом, и понеслось.

Еще есть 'Мстители', в которых все держится на скандинавской мифологии, на исландском эпосе 'Старшая Эдда'. Вся тема Тора, Локи, их запутанных взаимоотношений — это полностью мифы, но трансформированные, пропущенные через современное мировосприятие.

Посмотрите на видеоигры. 'Ведьмак' — это прекрасный пример многоуровневого текста. Сапковский абсолютно сознательно встраивал в свои книги элементы рыцарского романа, он полемизирует с Толкином, и еще добавляет сугубо польский колорит, польскую литературу, польский фольклор. В игре то же самое. Третий «Ведьмак» великолепен - в нем огромное количество отсылок к разным пластам фольклора. А когда Геральт попадает на Скеллиге, то часть его квестов — это прямые отсылки к скандинавской мифологии. А вот когда Netflix стал снимать сериал, то шоураннеры захотели уйти от колорита, созданного Сапковским. Понятно, что они ориентировались не столько на читателей Сапковского, сколько на игроков в The Witcher, включая самого Генри Кавилла, который всю жизнь мечтал побыть ведьмаком. Но они создали абстрактный условно-фэнтезийный мир, лишенный элементов аутентичной мифологии. Поэтому та фактура, которая есть в игре, практически полностью отсутствует в сериале. И это как раз многим не понравилось. Потому что сложно погрузится в такой мир, сложно сопереживать условным схемам”.

Тематика, форма и содержание

Писатель Борис Невский выделяет разные категории мифов:

-космогонические (создание вселенной);

-антропогонические (создание человека);

-солярные, лунарные и астральные (истории о космических телах);

-животные (антропоморфные качества в диких животных);

-о появлении ремесел, государств, обычаях и обрядах.

Так же и в фэнтези. Толкин показал, как нужно создавать вымышленный мир, который он называл “вторичным”. Фэнтези не существует как отдельное произведение, оно должно существовать как синтез мифов. И речь не об отсылках к популярным произведениям. Мы говорим о структурном синтезе, как у Бориса Невского. Чтобы фэнтези был убедительным, в его рамках нужно соблюдать эти категории. Читатель/зритель должен знать какие волшебные цветы растут в горах этого мира, а какие - в степях; почему гномы любят золото, а эльфы живут на деревьях. Мария Штейнман сказала, что “фэнтези – это отражение реальности”. Значит, и обозначения внутри произведения должны быть предельно чёткими и понятными. Даже, если речь идёт о разных фантастических тварях. Ведь когда-то и скифов называли кентаврами.