“Звездный путь” – манифест о светлом будущем

За последние 20 лет уклад нашей жизни стал комфортным и размеренным. Казалось, что ничего его не нарушит. Но вот случилась пандемия, рухнули цены на нефть, а мировые рынки сотрясают бесконечные пертурбации. Будущее человечества впервые за долгое время видится весьма туманным. И непонятно, где искать ответы и на что надеяться. В такой момент снова становятся актуальными идеи научно-фантастического телешоу «Звездный путь» – истории о том, каким может быть мир, если человечество объединится как вид.

Что такое "Звездный путь"?

1965 год, холодная война в самом разгаре, как и космическая гонка между СССР и США. "Американская новая волна" захлестнула Голливуд, молодые кинематографисты и режиссеры смело продвигают новые идеи в большое кино и на телевидение. В это же время фанат научной фантастики Джин Родденбери пишет сценарий для телесериала, который впоследствии станет одним из самых значимых сериалов в истории кино. В рамках вселенной “Звездного пути” существует семь отдельных сериалов (это в среднем семь сезонов, в каждом сезоне – 25 серий по 40 минут), 13 полнометражных фильмов, один мультсериал и 17 комикс-серий. Такую популярность сложно объяснить непредвзято. Но ценности, заложенные Джином Родденбери в оригинальный сериал, позволяют вымышленной вселенной оставаться актуальной и по сей день.

XXIII век, человечество победило болезни, нищету и голод. Деньги больше не нужны, равенство и жизнь – главные ценности. Человечество отважно исследует Вселенную. Конечно, злодеи и политические дрязги никуда не делись. Антагонист всех серий и фильмов – это всегда неизведанное и мистическое. Будь то воинственная раса Клингонцев, высокотехнологичные кибер-организмы Борги, военная сверхдержава Доминион или пороки самого человечества. В “Звездном пути” важна не “обертка” из космических кораблей, фантастических костюмов и инопланетян, важны философские и социальные идеи, заложенные в каждую серию.

Лучшая версия нас

Во вселенной “Звездного пути” люди не курят. Джин Родденбери это объяснял тем, что люди будущего уже достаточно умны, чтобы перестать себе вредить. Человеческая раса едина, уже нет отдельных государств, никого не угнетают по расовому или любому другому признаку. Мы – одна большая дружная раса, в составе Объединенной Федерации Планет. В Федерацию входит больше 150 миров, имеющих полуавтономный метод управления. В XXIII веке на Земле мирно сосуществует более 100 неземных рас. Равенство распространяется не только на человеческое сообщество, но и на все разумные формы жизни, не ущемляют даже представителей газообразных. Создатели фильма были первопроходцами в части инклюзивности. И сделано это было не по политическим соображениям (как это модно сейчас), а потому, что Джим искренне верил, что все мы равны.

Репликатор еды Сан-Франциско 24 век

В мире будущего нет денег, всё необходимое можно "распечатать" с помощью репликатора (еду, медикаменты и инструменты – причем, в неограниченных количествах). Такой объем благ мотивирует людей не сидеть дома, а посвящать всё свободное время образованию и самосовершенствованию. В этом мире у людей есть огромный выбор – есть куда податься. В Федерации существует целый ряд правительственных агентств, министерств и ведомств, выполняющих разные административные и регулирующие функции: археологический совет, астрономический комитет, бюро по сельскому хозяйству, бюро по промышленности, бюро планетарных соглашений, центральное бюро пенологии (пенология — наука об исполнении наказаний и перевоспитанию осужденных), департамент картографии, департамент исследований времени, новостная сеть Федерации, научный совет Федерации, научное бюро Федерации и так далее.

Академия Звездного флота

По структуре всё это немного напоминает СССР. По словам последней жены Джина, его политические взгляды периодически склонялись в сторону коммунизма. Строй в “Звездном пути” действительно похож на развитый космический коммунизм, без дефицита и очередей. Самое главное в жизни каждого землянина – космос и познание его тайн. Поэтому самым важным ведомством Федерации является Звездный флот.

Космос – последний рубеж

Авангард в деле исследования космоса – это Звездный флот. В нём может служить любой представитель разумной формы жизни Федерации. Звездный флот – это гордость и элита Федерации. Поскольку основная цель живых существ – это исследование Вселенной и поиск жизни, к Звездному флоту относятся с особенным трепетом. В нём есть свои правила, обязательный кодекс этики и чести. Основной закон, которому обязан следовать каждый офицер, называется "Первая директива":

"Право любого разумного вида на жизнь в соответствии с культурной эволюцией вида является священным. Ни один офицер Звездного флота не имеет права вмешиваться в развитие цивилизаций и культур. Офицеры не имеют право нарушать директиву даже во спасение своих жизней или своего корабля".

Экипаж корабля Энтерпрайз ( Звёздный путь: Следующее поколение)

Несмотря на жесткость директивы, исследование космоса остается первостепенной задачей Звездного флота. Главный инструмент реализации задачи – космический корабль. Поэтому корабли во вселенной “Звездного пути” имеют культовый статус среди поклонников серии. Фанаты не просто строят модели, они создают подробные планы каждого корабля, технического узла и каждой каюты. Благодаря этим кораблям (и их способности передвигаться быстрее скорости света) Звездный флот может исследовать самые дальние и загадочные уголки Галактики. Жажда исследований и познания неизведанного, поиск новых форм жизни и новых цивилизаций – это столпы, на которых держится вселенная “Звездного пути”. “Смело идти туда, где не ступала нога человека” – это не только мотто офицеров Звездного флота, это принцип первооткрывателей прошлого, страсть, которая заложена в нас как первая директива.

Команда и капитан

Если варп-двигатель ведет космический корабль вперед, то за исследование Галактики отвечает слаженная командная работа экипажа под руководством опытного капитана. Капитаны Звездного пути — это отдельная тема у фанатов, и их персонажи имеют ещё более культовый статус, чем корабли, которыми они управляют. Все они отличаются друг от друга темпераментом, характером, методами, но свято верят в устав Звездного флота и в принципы, прописанные Джином Родденбери. Здесь на деле проявляются убеждения Родденбери: в сериале могли быть женщина-капитан, темнокожий капитан и даже лысый капитан (да простит меня сэр Патрик Стюарт). И это во времена, когда об инклюзивности в кино говорили три человека.

Капитан Кирк Капитан Пикард Капитан Сиско Капитан Джеинвэй Капитан Арчер Капитан Джорджиу

На этом разнообразие героев не заканчивается. В каждом сериале “Звездного пути” можно увидеть персонажа, который найдет отклик в душе каждого из зрителей. При этом его характер не будет закосневшим. С течением времени персонаж изменится, вырастет физически и эмоционально. Семь лет – это большой срок. Отношения между членами экипажа – основа каждого нового произведения. Во многих составах актеры так сдружились на съемочной площадке, что спустя 40 лет остаются хорошими друзьями. Только представьте: отправиться в пятилетнюю миссию изучать космос. В эквиваленте реального времени – это съемки сериала на семь-восемь лет. Логично, что экипаж становится семьей – как на экране, так и в жизни. Именно принципы и ценности сериала способствовали развитию этих отношений.

4.5 миллиарда лет назад

Но «Звездный путь» затрагивает не только социальные аспекты жизни. В каком-то смысле это философское произведение. Его авторы поднимают вопросы: “Откуда взялись гуманоиды?”, “В чём наше предназначение? Есть ли оно вовсе?”, “Где грань между добром и злом?”, “Что реально, а что нет?”, “В каких случаях можно нарушать первую директиву?”, “Можно ли пожертвовать малым ради большего?”. Всё, что люди так полюбили в мультфильмах "Рик и Морти" или "Время приключений", было давно обыграно в Звездном пути.

“Звездный путь” – это картина прекрасного будущего, на которую нам однозначно стоит равняться, и зеркало, в котором мы можем увидеть наши пороки и слабости. “Звездный путь” показывает образцовые пути решения этих проблем через поступки героев, чей моральный компас сделан из дюраниума.

Но если вам всё же интересно, откуда взялись гуманоиды, то оставлю небольшой спойлер. Четыре с половиной миллиарда лет назад единственная в Галактике гуманоидная раса исследовала весь Млечный Путь. Они не нашли следов ни одной разумной цивилизации. Они понимали, что их цивилизация рано или поздно вымрет. Исходя из соображений сохранения чуда жизни, они решили заселить бесчисленное множество планет своей ДНК. Одной из таких планет оказалась Земля.