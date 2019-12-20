\"Скайуокер: Восход\": Дмитрий Мостовой о новой части \"Звездных войн\"

Сага "Звёздные войны" в своём основном русле, кажется, закончилась. "Кажется", потому что финал заключительного, девятого эпизода "Скайуокер. Восход" настолько неубедителен в своей завершённости, что возникают обоснованные подозрения: Disney и Lucasfilm снова захотят поживиться за наш с вами счёт.

Рассказ о сюжете новой части «Звёздных войн» и отсутствие спойлеров - как гений и злодейство, две вещи практически несовместные. Но всё же попробуем. "Во первых строках" творения Джея Джея Абрамса Кайло Рен рубит всех направо и налево в поисках "лунной призмы", которая отправила бы его на тайную планету ситхов Эскигол. Там верховный предводитель Первого ордена узнаёт, что во вселенной есть сила могущественнее него - "воскресший" император Палпатин. За время своего отсутствия (император сгинул в пучине ещё в шестом эпизоде «Возвращение джедая» 1983 года) Палпатин создал мощнейший флот, которым он собирается уничтожить всё вокруг. И перед Кайло Реном стоит выбор: подчиниться императору или последовать за своим отцом. Параллельно По и Финн добывают сообщение от шпиона в Первом ордене, что император чудесно воскрес, но ничего хорошего Сопротивлению это не несёт. В то же время Рей левитирует в попытке призвать духи ушедших джедаев и беспокоится о том, что часто видит сон, тот удивительный сон, в котором ситхи предлагают ей свой трон.



















Джей Джей Абрамс, поучаствовавший в возвращении к жизни сразу трёх заметных франшиз - "Миссия невыполнима", "Стартрек" и "Звёздные войны", кажется, впервые промахнулся. Фанаты саги привыкли, что заключительная часть каждой трилогии, будь то "Возвращение джедая" или "Месть ситхов", сильнее двух предыдущих или, как минимум, не уступает им. Но "Скайуокер. Восход", безусловно, слабее своих предшественников - лент "Пробуждение силы" и "Последние джедаи". Увы, сценарно-постановочная команда Абрамса не сумела предложить абсолютно ничего нового, а проезд по рельсам классических эпизодов с взыванием к ностальгическим чувствам фанатов саги уже порядком поднадоел.

Если в "Пробуждении силы" и Последних джедаях" сердце радостно билось от мелодий Джона Уильямса, появления на экране Хана Соло, принцессы Леи, Люка Скайуокера, Чубакки, то в эпизоде "Скайуокер. Восход" прежний эффект не достигается. Лэндо Калриссиан? ОК, Билли Ди Уильямс тоже выбил себе исполнение старой роли, молодец. Хотя сценаристы и не могли долго понять, как именно его вписать в сюжет. Вписали, но никакой смысловой нагрузки персонаж не несёт. Как эвоки в финале, как порги в середине, как много ещё кто. Не более, чем попытка Disney (и подозреваю, попытка циничная) дёрнуть за пару струнок фанатской души. В нескольких моментах, кстати, кажется, что компания вообще оптимизировала производство, и сюжет картин "Скайуокер. Восход" и "Холодное сердце II" прописывали одни и те же люди. Путешествие к полумифической стране-планете, преодоление бушующих волн, энергетическая завязка героев... Не находите сходства?



















При этом драматические моменты по-прежнему удаются команде Абрамса лучше всего. Даже эффектнее боёв на световых мечах и разнообразных баталий. Диалоги один на один между центральными персонажами саги, их воспоминания и взаимоотношения, пусть и с налётом латиноамериканских телесериалов, создают одновременно напряжение и переживание. Которые, впрочем, вскоре сбиваются дубовостью других диалогов. Колея штампов вроде "Ты многого не знаешь" - "Тогда расскажи мне" настолько глубока, что следовать ей проекту с бюджетом в 200 миллионов долларов просто неприлично. Как и не просто цитировать, а копировать "Возвращение джедая" - прежде всего, в запланированной явно, как апофеоз, сцене противостояния императора и Рей, где фразы верховного ситха скопированы из аналогичного разговора с Люком Скайуокером.

С мармеладом в финале тоже переборщили. Понятно, что это Disney. Но не Disney-Disney ведь. Оставьте хоть что-то от Lucasfilm. Однако разнарядка по политкорректности должна быть выполнена, поэтому увенчивает картину лесбийский поцелуй. Увы, сразу несколько вопросов, которые настойчиво поднимались в течение всего фильма, в итоге, так и остались неотвеченными. Факт этот наводит только на одну грустную мысль: вопреки заверениям о том, что всё, баста, конец, через несколько лет окучивание безразмерной грядки под названием «Звёздные войны» начнётся вновь. Осталось только найти подходящий материал для пересказа.