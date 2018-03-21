Золотой век "Казахфильма": 5 шедевров

Современный казахстанский кинематограф – вещь спорная и неоднозначная. Одни его любят, другие ненавидят, третьи – игнорируют. В праздничные дни не хочется затрагивать острую тему. Вместо этого – заглядываем в прошлое, когда казахстанское кино было живым и настоящим.
Наш милый доктор
Режиссер – Шакен Айманов
1957 год
Отличная музыкальная комедия Шакена Айманова о веселом докторе Анатолии Николаевиче Лаврове (Юрий Померанцев). Он живет с девизом "Радовать человеческие сердца также важно, как и лечить их". По сюжету ему исполняется 60 лет. В честь этого коллеги доктора организуют концерт с участием известных артистов. Все актеры фильма – алматинцы, настоящие певцы и актеры. Единственной актрисой из другого региона была Валентина Старжинская, которая выступала в труппе Рижского театра русской драмы.
Меня зовут Кожа
Режиссер – Абдулла Карсакбаев
1963 год
Режиссер Абдулла Карсакбаев снимал эту детскую историю по одноименной повести советского писателя Бердыбека Сокпабаева. В центре событий – 12-летний мальчик по имени Кожа. Это по-настоящему светлая и добрая история о невинных и скверных приключениях мальчишки, которая каждого вернет в детство. Несмотря на исключительно казахскую съемочную команду, премьера фильма состоялась в Москве. Позже на Каннском кинофестивале 1967 года картина взяла поощрительный диплом.
Ангел в тюбетейке
Режиссер – Шакен Айманов
1968 год
Шакен Айманов любил комедии, и одна из самых веселых его работ – "Ангел в тюбетейке" об учителе географии по имени Тайлак. Он добр, великодушен, страдает от одиночества и всегда носит тюбетейку. Его мама, Тана, постоянно подыскивает ему невест, но все безуспешно. В массы фильм так и не попал, но вот саундтреки Александра Зацепина "Песня о матери" и "Все равно ты будешь мой" стали куда популярнее оригинальной картины.
Кыз Жибек
Режиссер – Султан-Ахмет Ходжиков
1970 год
Двухсерийная лента основана на народной казахской лиро-эпической поэме "Кыз Жибек", которую в народе часто называют казахской версией "Ромео и Джульетты" из-за схожего сюжета и переплетения лирических тем (любовь, отвага, дружба). Только события из Вероны переносятся в казахскую степь, а Монтекки и Капулетти сменяются на рода жагалбайлы/жетыру и шекты/алимулы. В отличие от большинства светлых комедийных картин "Казахфильма", "Кыз Жибек" – по-настоящему жестокая и мрачная история о реалиях степного народа. А в 1972 году фильм был удостоен Государственной премии Казахской ССР.
Конец атамана
Режиссер – Шакен Айманов
1977 год
Картина "Конец атамана" стала лебединой песней Шакена Айманова. Фильм основан на реальных событиях, которые происходили в 20-х годах на территории Казахстана и Синьцзян-Уйгурского района Китая. В это время ЧК проводила операцию по ликвидации атамана Дутова, лидера белогвардейского движения. Главную роль чекиста Чадьярова исполняет Асанали Ашимов. Сценарий написали режиссеры Андрей Кончаловский, Эдуард Тропинин и Андрей Тарковский, однако его имя не было указано в титрах. Фильм стал первой частью тетралогии, спустя семь лет вышел "Транссибирский экспресс", в 1989 году – "Маньчжурский вариант" и в 2010 году – "Кто вы, господин Ка?".
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