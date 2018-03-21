Золотой век "Казахфильма": 5 шедевров

Современный казахстанский кинематограф – вещь спорная и неоднозначная. Одни его любят, другие ненавидят, третьи – игнорируют. В праздничные дни не хочется затрагивать острую тему. Вместо этого – заглядываем в прошлое, когда казахстанское кино было живым и настоящим.

Наш милый доктор

Режиссер – Шакен Айманов

1957 год

Отличная музыкальная комедия Шакена Айманова о веселом докторе Анатолии Николаевиче Лаврове (Юрий Померанцев). Он живет с девизом "Радовать человеческие сердца также важно, как и лечить их". По сюжету ему исполняется 60 лет. В честь этого коллеги доктора организуют концерт с участием известных артистов. Все актеры фильма – алматинцы, настоящие певцы и актеры. Единственной актрисой из другого региона была Валентина Старжинская, которая выступала в труппе Рижского театра русской драмы.

Меня зовут Кожа

Режиссер – Абдулла Карсакбаев

1963 год

Режиссер Абдулла Карсакбаев снимал эту детскую историю по одноименной повести советского писателя Бердыбека Сокпабаева. В центре событий – 12-летний мальчик по имени Кожа. Это по-настоящему светлая и добрая история о невинных и скверных приключениях мальчишки, которая каждого вернет в детство. Несмотря на исключительно казахскую съемочную команду, премьера фильма состоялась в Москве. Позже на Каннском кинофестивале 1967 года картина взяла поощрительный диплом.

Ангел в тюбетейке

Режиссер – Шакен Айманов

1968 год

Шакен Айманов любил комедии, и одна из самых веселых его работ – "Ангел в тюбетейке" об учителе географии по имени Тайлак. Он добр, великодушен, страдает от одиночества и всегда носит тюбетейку. Его мама, Тана, постоянно подыскивает ему невест, но все безуспешно. В массы фильм так и не попал, но вот саундтреки Александра Зацепина "Песня о матери" и "Все равно ты будешь мой" стали куда популярнее оригинальной картины.

Кыз Жибек

Режиссер – Султан-Ахмет Ходжиков

1970 год

Двухсерийная лента основана на народной казахской лиро-эпической поэме "Кыз Жибек", которую в народе часто называют казахской версией "Ромео и Джульетты" из-за схожего сюжета и переплетения лирических тем (любовь, отвага, дружба). Только события из Вероны переносятся в казахскую степь, а Монтекки и Капулетти сменяются на рода жагалбайлы/жетыру и шекты/алимулы. В отличие от большинства светлых комедийных картин "Казахфильма", "Кыз Жибек" – по-настоящему жестокая и мрачная история о реалиях степного народа. А в 1972 году фильм был удостоен Государственной премии Казахской ССР.

Конец атамана

Режиссер – Шакен Айманов

1977 год

Картина "Конец атамана" стала лебединой песней Шакена Айманова. Фильм основан на реальных событиях, которые происходили в 20-х годах на территории Казахстана и Синьцзян-Уйгурского района Китая. В это время ЧК проводила операцию по ликвидации атамана Дутова, лидера белогвардейского движения. Главную роль чекиста Чадьярова исполняет Асанали Ашимов. Сценарий написали режиссеры Андрей Кончаловский, Эдуард Тропинин и Андрей Тарковский, однако его имя не было указано в титрах. Фильм стал первой частью тетралогии, спустя семь лет вышел "Транссибирский экспресс", в 1989 году – "Маньчжурский вариант" и в 2010 году – "Кто вы, господин Ка?".