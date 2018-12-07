"Он мог сказать: "Я за сигаретами", а возвращался через три недели": Пять женщин французской "новой волны" и их режиссеры

Мало современных режиссеров, которые, отвечая на вопрос "Кто на вас повлиял?", не вспомнят о французской "новой волне". Годар, Трюффо, Шаброль – французы навсегда изменили искусство, ввели концепцию авторского кино и сделали режиссера главным. Их стиль и почерк сотни раз цитировали, их фильмы – культовая классика, а их эпоха – время сумасшедшей популярности французских актеров и актрис.

Жан-Люк Годар: "Кино показывает только любовные истории. В военных фильмах – речь о любви парней к оружию, в гангстерских – о любви парней к краже... А "новая волна" принесла любовь к кино. Трюффо, Риветт, я сам и ещё двое или трое полюбили кино, прежде чем полюбили женщин, деньги, войну, прежде чем полюбили ещё что-то".

Режиссер Мишель Хазанавичус в этом году снял кино про самого Годара. В роли основоположника "новой волны" – Луи Гаррель. Нам повезло, 15 ноября картину "Молодой Годар" покажут в Алматы, в рамках фестиваля независимого кино Clique. Это не байопик, Хазанавичус начал с момента, когда Годар опубликовал свой известный манифест ("Я был буржуазным режиссером, затем прогрессивным режиссером, а теперь я больше не режиссер, а рабочий кино") и начал снимать политические фильмы. Сценарий основан на воспоминаниях возлюбленной режиссера, актрисы Анн Вяземски. Без французских актрис никакой "новой волны" не получилось бы в принципе. Они стали олицетворением времени, всего французского и главными музами своих режиссеров. И те возвели в культ их красоту. Мы вспоминаем пять культовых француженок времён nouvelle vague.

Франсуа Трюффо: "Думаю, кино - это искусство женщин, точнее актрис. Женщинам мои фильмы нравятся куда больше, чем мужчинам. Наверное, это от того, что мужчин я показываю слишком слабыми".

Анна Карина

О том, что отношения Годара и Анн Вяземски станут основой фильма "Молодой Годар", его первая жена, актриса Анна Карина, узнала от журналиста, который брал у нее интервью, буквально в мае прошлого года. Растерянность она не прятала, а может, и не собиралась: "Я поражена... удивлена... Они действительно снимают фильм по этой книге?". Она поделилась, что в последний раз видела Годара очень давно, но как-то он сказал: "Отправьте Анну Карину рассказать обо мне. Она знает лучше".

"Это было безумие. Он мог сказать: "Я за сигаретами", а возвращался через три недели".

Годара она встретила, когда ей было 18. До него у нее уже были судьбоносные знакомства. В Париже, куда Анна Карина переехала из Копенгагена, она познакомилась с Шанель, которая посоветовала ей сменить сложное датское имя. Годар заметил ее в рекламном ролике мыла Palmolive и пригласил сниматься.

"Работа Годара с Анной стала пиком его творчества, когда он, наконец, смог достичь эмоционального блеска, которого так не хватало в других его работах, - говорил кинокритик Дэвид Томпсон. – У него она снялась в самых известных своих фильмах".

Режиссера привлекла ее необычная внешность. На фоне сексуальной Брижит Бардо и Катрин Денев угловатая Анна Карина выделялась, хоть и выглядела чудаковато. Короткие юбки в стиле андрогинной Твигги, кошачьи стрелки, испуганный взгляд, платья с воротничками и необычные головные уборы – в этом была вся актриса. После нее так одевались все. У Годара, с которым Карина жила до 1967 года, она снялась в фильмах, которые определили ее актерскую карьеру: "Безумный Пьеро", "Женщина есть женщина", "Банда аутсайдеров". Она отвечала на его предложения и после того, как они расстались, это были картины "Алфавиль", "Сделано в США" и другие. В 1967 году она начала петь и записалась с Сержем Генсбуром. В то же время Жак Риввет предложил ей самую красивую роль в "Монахине" (La religieuse) по роману Дидро, а Лукино Висконти снял в "Постороннем" по роману Альбера Камю.

Аньес Варда

"Когда-то я думала сделать свой официальный сайт, но потом бросила это дело. От него осталась только стартовая страница с цитатой Бунюэля: "Воображение – наша главная привилегия. Необъяснимая, как и порождающая его случайность".

"Новая волна" – это не только Годар и Трюффо, это единственная женщина-режиссер в этой компании – Аньес Варда, которая вчера получила почетного "Оскара". Именно ее фильм "Пуэнт-Курт", который она называла "бомбой нонконформизма", принято считать предшественником "новой волны". Жене Жака Деми, автора "Шербурских зонтиков", Аньес Варда в этом году исполнилось 89 лет, и она только сейчас объявила, что снимает свой последний фильм – Faces Places – с художником JR.

"Я сотни раз читала о себе, что я - "бабушка "новой волны", потому что в 1954 году сняла "Пуэнт-Курт". Но что это за «волна» на самом деле? Трюффо и Годар появились спустя лишь пять лет после того, как я сняла абсолютно свободное кино и подожгла тем самым запал ракетницы".

Ее самый известный фильм, а по счету второй – "Клео с 5 до 7", – про два часа из жизни женщины, которая ждет результатов анализа на рак. Варда нельзя назвать феминисткой, она не поднимает тему прав женщин, она исследует право человека на собственное тело. В 1975 году, объявленном UNESCO Годом женщины, она сняла в ответ короткометражку "Наши тела, наш пол", в которой заявила, что женщина должна быть изобретена заново. Фильмы "Одна поет, другая нет", "Опера-муфф", "Без крова, вне закона", "Джейн Б. глазами Аньес В.", права тела – вопрос, который всегда интересовал ее больше остальных.

"Что значит быть женщиной? Это значит родиться женщиной и жить в женском теле. Мое тело цельно. Я больше, чем точка приложения мужского желания. Я не хочу быть объектом. Женщина должна быть изобретена заново. Любовь должна быть переизобретена".

Катрин Денев

Жан-Люк Годар: "Порнография - результат мучения другого кино, которое не способно показать любовную сцену. Именно потому, что Денев не умеет сказать "Я тебя люблю", делаются порнофильмы, которые тоже не умеют этого сказать".

К ней относились совершенно по-разному. И если Годар был беспощаден, то Трюффо обожал. Их свело горе – смерть актрисы Франсуазы Дорлеак. Режиссер после потери возлюбленной не мог собраться, Катрин Денев тоже тяжело переживала смерть сестры. Во время работы над "Украденными поцелуями" он уже понял, что влюблен в нее, а потом предложил ей роль в "Сирене Миссисипи".

Франсуа Трюффо: "Катрин столь красива, что фильмам с ее участием совсем необязательно иметь сюжет. Зритель будет счастлив тому, что просто видит ее лицо на экране".

Может, поэтому "Сирену" очарованного Трюффо критики так и не оценили, но для Катрин Денев это не было большим огорчением. Ее позвал Луис Бунюэль в "Дневную красавицу", которую потом назовут "историей соблазнения и возмездия, которой нет равных в кино". Она – уже звезда. В 1972 году Денев стала одной из первых актрис, присоединившихся к акциям за легализацию абортов. Ее осуждали, но не так сильно, как после того, как она бросила влюбленного Марчелло Мастроянни.

"Я всегда уходила первой, даже от великих. Великие режиссеры Роже Вадим и Франсуа Трюффо, великий актер Марчелло Мастроянни. Эти мужчины никогда не могли простить мне, что я бросала их в разгар романа. Они не догадывались, что так я спасаю себя от нестерпимой боли".

Жанна Моро

"Раньше кино было "фабрикой грез", теперь стало фабрикой кошмаров".

Жанна Моро умерла этим летом в своем доме в возрасте 89 лет. Великая актриса "новой волны", femme fatale, как называли ее журналисты, одна из главных соблазнительниц своей эпохи. Молодые режиссеры сделали из Моро звезду, ее поворотными фильмами стали "Жюль и Джим" Трюффо и "Любовники" Луи Малля. Она с ними дружила, они ею увлекались:

"Мне повезло - я притягивала замечательных людей. Они увлекались мною. Я для них была чем-то вроде благодатной влаги, способствовавшей всходам. Им импонировало то, что я безраздельно отдавалась в их власть и не умела отвлекаться между дублями".

На Каннском кинофестивале 1960 года Моро получила приз за картину "7 дней, 7 ночей" ("Модерато кантабиле"), после чего ее карьера пошла вверх. Она играет у Антониони в "Ночи" с Марчелло Мастроянни и Моникой Витти. После наступает американский период – актриса уезжает в Калифорнию, где участвует в картине своего друга Орсона Уэллса, который тоже в нее влюблен, знакомится с группой писателей, в которую входят Генри Миллер, Теннесси Уильямс и Питер Брук. За свою жизнь Жанна Моро успела сняться у множества звездных режиссеров – Луи Бунюэля, Тони Ричардсона, Тео Ангелополуса, Раунера Фассбиндера. Единственный режиссер, с которым она не успела поработать, – Стэнли Кубрик. Как Моро рассказывала потом, "в то время она была влюблена и ей было не до этого". Как и Катрин Денев, которую она, кстати, на дух не переносила, ее обожали дизайнеры. Но особенные отношения ее связывали с Пьером Карденом, который был возлюбленным на протяжении почти пяти лет.

"В то время как Брижит Бардо символизировала чувственность, а Катрин Денев - элегантность, Жанна Моро воплотила в кино идеал интеллектуальной женственности", - говорит критик Жинетта Венсандо.

Джин Сиберг

"Она стала символом для всех американок, которые мечтали переехать в Париж и влюбиться в Жан-Поля Бельмондо", – писал кинокритик Times Мел Гуссоу. С самого начала карьера девушки была неразрывно связана с Францией. В 20 лет Сиберг сыграла свою первую роль в картине Отто Премингера "Святая Жанна" и исполнила роль самой Жанны д'Арк. Ленту разгромили критики, но Премингер в актрисе не разочаровался и пригласил ее сняться в следующем своем фильме, который принес Джин успех, – экранизации романа Франсуазы Саган "Здравствуй, грусть". Журналисты и критики остались равнодушны к картине, но американская актриса, наконец, привлекла внимание зрителей Франции, а с ним и внимание режиссеров "новой волны". Самой известной ее картиной, принесшей международную любовь, стала лента "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара. Она играла роль американской журналистки Патриции, влюбленной в афериста Мишеля (конечно, Бельмондо). За роль в этом фильме Сиберг получила номинацию на BAFTA и долгожданную славу в Америке и Франции.

"Мисс Сиберг местами смотрится трогательно со своим детским лицом и коротко постриженными волосами, но в большинстве эпизодов холодна и расчетлива, как животное, защищающее себя в иррациональном, бессердечном мире", - писал критик Босли Кроутер.Сиберг тоже оказала влияние. Проявилась мода на ее стрижку, которую актриса оставила после съемок "Святой Жанны". С 1960-го до середины 70-х годов карьера Джин была на подъеме – каждый год она снималась в двух-трех картинах, работала с Клодом Шабролем, Романом Полански, Робертом Пэрришом, ненадолго переезжала в Голливуд. Но в 1970 году у Джин произошла трагедия, она потеряла ребенка. И так и не смогла с этим справиться. Она разводится со своим мужем Роменом Гари, переживает депрессии и предпринимает несколько попыток самоубийства. В 1979 году – погибает. Пятью годами ранее Филипп Гаррель снял очень грустный и честный портрет Джин Сиберг. "Высокое одиночество" – видеозарисовка, которая стала своего рода ее прощанием.