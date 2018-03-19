Здравствуй, грусть: редакция Buro 24/7 рекомендует кино от хандры

Когда говорят о хандре и грусти, чаще всего имеют в виду осеннюю. В то время как скачки настроения, апатия, отсутствие сил что-либо делать, тревожность проявляются и в конце зимы – начале весны. В чем причина? В недостатке солнца, сезонном сбое биоритмов или ожидании новой жизни, которая все никак не наступает? Чтобы вернуть хорошее настроение и желание жить, необязательно сразу бежать к терапевту, для начала можно попробовать справиться с хандрой своими силами – хорошим сном, долгими пешими прогулками, чтением вдохновляющей литературы и просмотром фильмов. Редакция Buro 24/7 делится своими любимыми хелп-фильмами и сериалами, которые помогут пережить этот непростой период.

Анара Кукиева, шеф-редактор

"Билли Эллиот", 2000 год

"У меня с этим 11-летним мальчиком из шахтерского города, который неожиданно заинтересовался балетом, а не боксом, много общего. У меня, как и у него, было жгучее желание заниматься тем, чем хочется, а не тем, о чем мечтают родители. У меня, как и у него, из-за своей мечты был конфликт с родными. У меня, как и у него, хватило мужества и стойкости идти своим путем, заниматься любимым делом, даже когда все вокруг говорили "Зачем тебе это? Ты сошла с ума!" Каждый раз, когда хочется все бросить, когда кажется все бессмысленным и не осталось сил – я включаю "Билли Эллиота". Роняю слезы, громко смеюсь, а на титрах понимаю, какая я счастливая. Смотреть всем, кто запутался, кто потерял веру в себя и свою мечту. И обязательно родителям, чтобы не ломали своим детям крылья".

Сергей Юн, арт-директор

"Трудности перевода", 2003 год

"Это кино мне показала моя первая любовь. Мне тогда было 18 лет, и я его совсем не понял, разозлился и даже приревновал подругу к фильму. Weird shit. Прошло время, мы уже расстались, я остался с разбитым сердцем, включил "Трудности перевода", чтобы вспомнить все. Проплакал половину фильма и понял, что все было не зря. Стало легче. С тех пор каждый раз когда "накатывает", я непременно его пересматриваю".

Александр Ким, управляющий директор

"Достучаться до небес", 1997

"Даже в той ситуации, когда тебе выписывают смертельный приговор, ты всегда можешь найти друга и попытаться исполнить свою мечту, какой бы странной она ни была. Этот фильм учит: действуешь – значит, живешь".

Катерина Милославская, редактор культуры

"Измены", сериал, 2015 год

"В марте 2015 года я плакала каждый день, и абсурдные приключения Елены Лядовой, ее странной подруги, мужа и трех любовников почему-то пришлись как никогда кстати. После десятой серии сценарий начинает хромать на обе ноги, ты немного путаешься во взамоотношениях главных героев, но это не делает сериал менее смешным. Я смотрела каждый день по одной-две серии, и на полтора часа тревожность отступала. Я вообще не про российские сериалы, но когда тебе плохо, наверное, хочется чего-то условно родного и понятного".

Илья Юн, редактор новостей

"Как я встретил вашу маму", сериал, 2005 год

"Это сериал о простом. Над ним не нужно думать или философствовать. Он вызывает чувство тепла, словно ты сидишь со своими старыми друзьями. Правда, речь идет о первых четырех сезонах, после этого лучше найти другой сериал и новых друзей".

Нуртас Сисекенов, видеограф

"Твин Пикс", сериал, 1990 год

"Теплая и наивная атмосфера сериала "Твин Пикс" заставляет тебя ощущать себя спокойно. Мистика и загадочность выбивают все лишние мысли из головы, а мудрость персонажей вдохновляет и не оставляет выбора, кроме как думать о лучшем в жизни".

Мария Попова, фоторедактор

"Жестокий романс", 1984 год

"Все себя любят... Когда же меня-то кто-нибудь любить будет? Доведете вы меня до погибели", – произносит, потупив глаза, героиня Гузеевой. И нам не чуждо. Любовная тоска, шершавая тоска, кажется, мир на грани и вот-вот треснет, разобьется на мелкие осколки, развалится трухой воспоминаний. У меня здесь нет рецептов, кроме одного: запивайте грусть грустью, господа!"

Айгерим Туменбай, иллюстратор

"Общество мертвых поэтов", 1989 год

"Общество мертвых поэтов" – кино, которое хочется смотреть в сумбурные времена, когда ты сам не понимаешь, чего хочешь и начинаешь сомневаться в себе. Сколько бы раз я не смотрела этот фильм, я всегда плачу последние 20 минут, разбиваюсь и вновь собираюсь. Он помогает мне поверить во все то, что дорого моему сердцу. "Рвите розы, пока не поздно" и никогда не забывайте: "Ловите мгновение, и пусть ваша жизнь будет необыкновенной!"

Рамита Сулейменова, smm-специалист

"Нана", аниме

"Мои первые отношения пришлись на момент, когда это аниме было популярным в кругу увлекающихся культурой Японии. Само аниме очень мелодраматичное и даже где-то просто сопливое – постоянные расставания персонажей, грустные саундтреки, печальные диалоги, и все в таком духе. Я – тот самый человек, который, когда грустно, пытается сделать так, чтобы стало еще грустнее".