Японское кино: 5 фильмов, обязательных к просмотру

Япония уникальна тем, что она сохранила многие культурные особенности, многим из которых уже больше нескольких десятков лет - шрифт, религия, мультфильмы и, конечно, кино. Структурные элементы большинства сюжетов японских произведений не следуют классической трехактной структуре Аристотеля (завязка-кульминация-развязка). Вместо этого японцы используют так называемый “киштенкетсу”, где три акта заменяются на четыре. Для того чтобы понять, как это работает на практике, предлагаем ознакомиться с японским кинематографом. Выбрали пять картин, обязательных к просмотру.

Токийская повесть

Режиссер: Ясудзиро Одзу

Год: 1953

Если говорить о классиках мирового кинематографа, всегда всплывают имена двух японцев – Ясудзиро Одзу и Акира Куросава. “Токийская повесть” – это картина не столько о конфликте поколений, сколько о самом старении. Главные герои – супружеская пара Сюкиси и Томи на себе испытывают, каково это – когда у самых близких на тебя нет времени. Одзу не романтизирует старение, а, наоборот, показывает его беспристрастно.

Рай и ад

Режиссер: Акира Куросава

Год: 1963

Куросава исследует этическую дилемму в фильме “Рай и ад”. Если в большинстве триллеров у богатых бизнесменов выкуп требуют за ребенка, то здесь ситуация перевернута. Был похищен ребенок водителя, который работает на промышленника Гондо. Теперь он стоит перед выбором – пожертвовать своими сбережениями ради спасения незнакомого ему человека или обречь сына водителя на смерть.

Ребята возвращаются

Режиссер: Такеши Китано

Год: 1996

Выпускники школы всегда оказываются один на один с целым списком вопросов. Все их можно свести к одному – “Что делать дальше?”. Такеши Китано же интересно, что происходит с выпускниками, которые вообще не задают вопросов. Школьные хулиганы Синдзи и Массару постоянно дрались, отнимали деньги у сверстников и издевались над учителями. “Ребята возвращаются” – это фильм о том, что может ждать таких людей в будущем.

Ее любовь кипятит воду

Режиссер: Рёта Накано

Год: 2016

Что делать, если вам поставили смертельный диагноз? Главной героине Футабе сообщают – рак в последней стадии. Но вместо того, чтобы жалеть себя, она решает закончить все важные дела: найти бежавшего мужа и передать ему банный бизнес; научить дочь уметь постоять за себя в школе и познакомить ее с биологической матерью. На все это у Футабы осталось всего несколько месяцев.

Долгие оправдания

Режиссер: Мива Нисикава

Год: 2016

Смерть близкого человека – это всегда тяжело. Порой горе настолько велико, что люди впадают в апатию. Но что делать, если вы этого человека разлюбили и у вас не осталось никаких эмоций? Главный герой Сатио – писатель, чья жена разбивается в страшной аварии. Узнает он об этом в кровати с другой женщиной, и на удивление для себя не испытывает эмоций: ни горя, ни вины, ни стыда. “Долгие оправдания” – это история о том, как люди справляются с самыми глубокими и подавленными чувствами.