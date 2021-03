В основе популярной культуры лежит литература. Она же – бесконечный источник вдохновения для современных авторов. Многие вдохновляются настолько, что готовы перенести литературу в другое медиа. Мы подготовили подборку сериалов и фильмов 2021 года, основанных на книгах.

The Dig /Раскопки

Режиссёр: Саймон Стоун

Написать интересно можно про всё, что угодно. "Раскопки" – яркий пример. Герои драматически копают землю. Фильм основан на одноимённом романе Джона Престона про археологов на раскопках Саттон-Ху – крупнейшего курганного некрополя Великобритании,





Foundation /Основание

Шоураннеры: Дэвид С. Гойер, Дэвид Эллисон

Сериал основан на цикле из семи романов легендарного фантаста Айзека Азимова "Основание". Производством занимается Apple – для трансляции на своём телеканале Apple TV+. Действие разворачивается в далёком будущем, где Галактическая империя правит всем Млечным Путём. Учёный предрекает гибель этой цивилизации и создаёт организацию, которая должна будет восстановить человечество из руин старого мира.

Pinocchio /Пиноккио

Режиссёры: Гильермо дель Торо, Марк Густафсон

"Пиноккио" – бессмертная детская классика. Была. Пока за неё не взялся Гильермо дель Торо, мастер создания страшных, жутких и реалистичных монстров. С учетом, что фильм будет кукольным, ещё и в формате тёмного фэнтези, кажется, ничего детского в "Пиноккио" не останется.

Dune /Дюна

Режиссёр: Дени Вильнёв

Про "Дюну" Вильнёва не писал только ленивый. Проект несколько раз перенесли в связи с пандемией, но премьеру обещают 15 сентября. Такой ажиотаж безусловно вызван популярностью актёров и режиссёра. Но большую роль сыграл первоисточник. "Дюна" Фрэнка Герберта – культовый роман, ставший шаблоном правильной научной фантастики.

Death on the Nile/ Смерть на Ниле

Режиссёр: Кеннет Брана

Кеннет Брана – большой фанат Агаты Кристи и серии романов о бельгийском детективе Эркюле Пуаро. Именно поэтому в 2017 году он участвовал в производстве фильма "Убийство в «Восточном экспрессе»" – выступил в качестве режиссёра, продюсера и сыграл главную роль. "Смерть на Ниле" – продолжение истории.

The Mauritanian /Мавританец

Режиссёр: Кевин Макдональд

Фильм основан на мемуарах Мохаммеда Ульд Слахи. Правительство США удерживало его более четырнадцати лет в тюрьме в Гуантанамо и неоднократно подвергало пыткам. Объект в Гуантанамо – один из самых спорных моментов в современной истории Штатов. В фильме хотели показать все ужасы этой тюрьмы, однако режиссёра подвергли критике за приукрашивание событий.

The North Water /Северные воды

Режиссёр: Эндрю Хэй

Айан Макгуайр написал книгу "Северные воды" в 2016 году. Она попала в лонглист Букеровской премии, в список 10 лучших книг 2016 года по версии The New York Times и была удостоена премии Encore от Королевского литературного общества. Это честное и жестокое отображение кровавой реальности китобойной промышленности. Айан долгое время изучал эту индустрию и решил показать всё как есть, без прикрас. BBC Two будут экранизировать книгу в формате мини-сериала. Главную роль сыграет Колин Фаррелл.

Across the River and Into the Trees/ За рекой , в тени деревьев

Режиссёр: Паула Ортис

Хемингуэй писал всегда отчасти про себя. Герой книги "За рекой, в тени деревьев" – влюблённый ветеран, а в книге – множество автобиографических вставок. Про фильм пока нет информации, кроме сведений об актёрском составе. Главную роль сыграет Джош Хатчерсон. Премьеру обещают в 2021 году.

The Last Duel /Последняя дуэль

Режиссёр: Ридли Скотт

Фильм основан на книге "Последняя дуэль: правдивая история судебных поединков в средневековой Франции". Правда, это не столько книга, сколько историческое исследование. Автор – Эрик Джаггер, специалист по средневековой литературе, описывает историю дуэли Жана де Карружа и Жака Ле Гри. Их сыграют Мэтт Дэймон и Адам Драйвер.

The Tragedy of Macbeth/ Макбет

Режиссёр: Джоэл Коэн

"Макбет" Джоэла Коэна можно назвать не столько экранизацией одноимённой трагедии, сколько реадаптацией. В кинематографе этот мотив использовался уже десятки раз – и в исторически-верных драмах, и в переносе шекспировской трагедии в наше время. Коэн решил пойти вразрез с канонами. Актёры главных ролей старше, чем должны быть, все сцены сняты на саунд стейджах, фильм будет черно-белым.