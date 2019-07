Украинские бренды и дизайнеры одежды: почему за ними стоит следить

Последние пару лет украинская модная индустрия переживает настоящий бум. И мы говорим не только о дизайнерах, в чьей одежде регулярно появляются звезды уровня Джиджи и Беллы Хадид, Кардашьянов, Селин Дион и Мэй Маск, но и о всех, кто формирует эту индустрию. Это и международная любимица Юлия Пелипас, директор моды украинского Vogue, художница и дизайнер Маша Рева, молодой дизайнер Антон Белинский, показывавший шоу на парижской неделе моды и многие другие. В то же время, активно развивается не только люксовый сегмент - сегодня никого не удивить украинским масс-маркетом. Например, маркет локальных дизайнеров "Всi Своi" совсем недавно обзавелся собственным пространством на главной торговой улице города Крещатике. Мы решили узнать поподробнее, благодаря чем украинская мода получила такое активное развитие.

"В последнее время бурный креатив украинских дизайнер наконец стали направлять в правильное русло, а именно - в выстраивание бренда как бизнеса, а не просто проявления желания самовыражаться" - рассказывает соосновательница пиар-агентства White Rabbit Мария Моховая, - "Появилась, пусть и на начальных этапах, но все же "инфраструктура" - юристы, специалисты по пиару, маркетингу, продажам, логистике в fashion-индустрии. Благодаря слаженной работе команд об украинских брендах теперь уже регулярно пишут ведущие мировые СМИ, да и новостями о том, что еще одна топовая мировая звезда появилась в их одежде уже мало кого удивишь. Даже самые творческие дизайнеры сегодня говорят о тонкостях доставки, разбираются в контрактах и понимают, зачем им нужна PR-стратегия, что не может не радовать".

Вопрос "бизнес или увлечение?" - первый, на который надо ответить дизайнерам, и украинское модное сообщество, кажется, прошло этот этап. Одним из первых громких проектов, после которых об Украине заговорили как о новом fashion destination, стали вышиванки Vita Kin, о которых мы подробнее рассказывали в этом материале четыре года назад. Локальное, новое, самобытное - вот что молниеносно продало бренд, и в принципе, повлияло на экспансию украинских дизайнеров на зарубежный рынок. Пионеры украинского модного рынка - марки Poustovit (существует с 1998 года), Litkovskaya и Bevza (существуют с 2006 года) - уже тогда делали попытки выхода на международную арену, но сегодня они почти полностью перешли на Парижскую и Нью-йоркскую недели моды. "Благодаря волне поддержки из-за рубежа, которая была встречена волной патриотизма в Киеве, люди начали верить в нас" - рассказывает Лилия Литковская. Сегодня марки украинских дизайнеров успешно продаются на Farfetch, Nordstrom, Modaoperandi, в Barney's, Selfridges и многих других.

Еще один отличный пример более молодого бренда, который моментально завоевал аудиторию внутри и за пределами Украины, - Ienki Ienki. High-end монобренд, производящий только пуховики, сегодня один из самых востребованных марок на рынке. Не в последнюю очередь из-за его "инстаграммности" - объемные, блестящие, они заполнили ленту в мгновение и всего за три года получили предложения от топовых дистрибьюторов. А сам основатель Дмитрий Евенко попал в список BoF 500. Другое модное сегодня имя - Ksenia Schnaider. Основатели бренда Ксения и Антон работают с 2011 года, но в 2016 их "деми-деним" (ключевой материал для марки - джинса) стал невероятно популярен среди западных инфлюенсеров и журналистов. Еще больше шума наделали асимметричные джинсы, где одна штанина остается скинни, а вторая клеш.

Хорошо себя сегодня на рынке чувствуют и бридж-бренды, чья ценовая политика колеблется где-то в районе 100-300 долларов за предмет. Например, молодая марка shirt stories, которая производит только белые рубашки, понравилась редакторам Man Repeller и матери Илона Маска Мэй Маск. А коллекция спортивной повседневной эко-одежды Norba дебютировала с эксклюзивным интервью основательницы на американском Vogue.

Возможно, такой интенсивный рост стоит связывать и с улучшением экономического положения в стране. Как и для всех креативных индустрий, для моды финансовое благополучие остается одним из базовых требований для процветания. По данным государственной службы статистики, первые два квартала 2018 года наблюдался устойчивый рост ВВП, но в третьем квартале он замедлился до 2,8%. Прогнозы на следующий год осторожны: МВФ ожидает роста ВВП на 2,7% при инфляции на уровне 7,3 %, пишет Business of Fashion. "В последние пару лет экономические показатели существенно улучшились, это правда. Буквально на днях Национальный Банк Украины дал такой низкий курс гривны к доллару, какого не было с 2016 года, но учитывая грядущие парламентские выборы сложно говорить, продолжится ли эта тенденция" - рассказывает Мария Моховая.

Отличные показатели дает и сегмент масс-маркета. Первый украинский масс-маркет бренд Must Have появился в 2010 году, и за 9 лет по всей Украине открылось 10 магазинов в Киеве, Львове и Одессе. Сегодня Must Have владеет собственным производством, полноценным онлайн-магазином, а работает над ним команда из 150 человек и выпускает 12 коллекций в год. И пока останавливаться не собираются - прогнозы на ближайшие пять лет у представителей бренда положительные. "Сейчас очень активно строятся торговые центры нового формата, которые являются на данный момент самым эффективным инструментом масштабирования сети. Но пока они хорошо множатся в Киеве, в регионах слабее. Поэтому развивать большую сеть по всей стране сейчас сложновато. Но это скорее вопрос 3-5 лет", - рассказала Леся Каплан, пиар-менеджер бренда.

Бренд "Всi Своi" начинался как маркет украинских дизайнеров в 2015 году, а сегодня это крупнейшая платформа украинских брендов. Сейчас проект насчитывает шесть тематических направлений маркетов: одежда и обувь, дом и декор, керамика, гастрономия, детские товары, украшения и подарки. В 2016 году команда проекта также открыла самый большой в мире магазин украинских брендов одежды и обуви на Крещатике, где представлено более 250 производителей. В 2018 год работу начал второй магазин на Крещатике, в котором собрано 150 брендов домашнего декора и интерьера: керамика, текстиль, мебель, освещение, подарки и сувениры.

К слову о производстве - можно бесконечно говорить о росте ВВП, но ключевым фактором, влияющим на развитие и рост индустрии, является наличие производства внутри страны. Это то, в чем, например, ограничен Казахстан. Сегодня большинство марок все производят в Украине - об этом не устают заявлять и люксовые бренды, и масс-маркеты. Обувь, одежда, аксессуары - все делается внутри страны, а по ценам и качеству вполне может конкурировать с зарубежными аналогами. Хотя, например, ткани большинство люксовых марок предпочитают закупать зарубежом, но "сборка" происходит непосредственно в Украине. Это касается не только одежды, но и запросов на печать, фурнитуру, канцелярию и многое другое. Например в основе бренда Lilit Artstore лежат авторские принты Лилит Саркисян, и сегодня в ее магазине продаются самые разные предметы с принтами - от блокнотов до пледов, одежды и переводных татуировок. Все это производится также внутри страны.

Открытым остается вопрос, насколько модная индустрия будет развита внутри самой страны. Да, сегодня украинские дизайнеры, редакторы, инфлюенсеры и фотографы гремят зарубежом, а стратегия многих брендов ориентирована на международные рынки. И очевидно, что заграницей самые сильные модные марки ощущают себя более уверенно - все-таки, там уже отлажены ключевые процессы с закупкой, логистикой и реализацией. Но неизвестно, насколько это способствует формированию внутреннего рынка, и тут может появиться вопрос - а готов ли украинский покупатель своим рублем поддерживать отечественную индустрию? В любом случае, становится понятно, что дизайн может стать новой и вполне сильной статьей экспорта.