Немногие сериалы заслужили статус культовых. Их можно перечислить по пальцам: "Друзья", "Офис", "Секс в большом городе", "Клан Сопрано", "Игра престолов". Среди подростковых сериалов пальма первенства у "Сплетницы" – события жизни нью-йоркских подростков из обеспеченных слоев общества не один год держали в напряжении всех, чьи юность и детство пришлись на конец нулевых. И пусть ремейки часто не имеют того же успеха, что и оригинал, этот перезапуск обещает множество приятных сюрпризов. Рассказываем, что уже известно о новом проекте.

Что лежит в основе сюжета?

Сюжетная канва пока держится в секрете. Шоураннеры лишь кратко обозначили направление сериала. "Спустя восемь лет новое поколение подростков из нью-йоркской частной школы знакомится со "Сплетницей". Первый сезон расскажет, насколько сильно изменились социальные медиа и сам ландшафт Нью-Йорка за прошедшие годы", – сообщает официальный сайт HBO. "Это новый взгляд на жизнь элитного сообщества Нью-Йорка, и идея заключается в том, что общество постоянно меняется", – рассказывает сценаристка Джошуа Сафран The Hollywood Reporter. "Итак, как же изменился этот мир, как изменились социальные медиа и их влияние? Всё это позволяет нам обрисовать мир спустя 12 лет, а не просто переделать историю". Зрителей ждут абсолютно новая история и новые герои.

"Сплетница", 2007 г.

Кто исполнит главные роли?

Новая Серена ван дер Вудсен – актриса и певица Эмили Алин Линд. Она сыграет Одри – старшеклассницу, которая "была в длительных отношениях и решилась исследовать мир за их пределами". В основном составе – молодые актеры, которые до этого появлялись в небольших ролях в разных проектах НВО и Netflix: Уитни Пик, Эли Браун, Джонатан Фернандес и Джейсон Готей. Наиболее крупные проекты были у Браун (девушка исполнила небольшую роль в "Милых обманщицах") и Готей (который засветился в мюзикле "Человек-паук"). Наибольший интерес для зрителей могут представлять: Тави Гевинсон (которая также задействована в сериале, правда, во второстепенной роли) – бывший модный блогер и журналистка уже несколько лет как переквалифицировавшаяся в актрису, а также скейтбордист, модель, фотограф и инфлюенсер (вошедший в список Lyst, к слову) Эван Мок – его любят Фрэнк Оушен и Ким Джонс. В сериале Эван сыграет свою первую роль. Интересно, что "голос" "Сплетницы" вернется к озвучке – Кристен Белл уже подтвердила эту информацию. Создатели сериала пока держат в секрете, будут ли задействованы в перезапуске актеры оригинального сериала – пока никто из них эту информацию не подтвердил. Но, зная силу фансервиса, можно не сомневаться, что камео Блейк Лайвли, Лейтон Мистер или Эда Вествика предусмотрены.

Кто будет одевать героев?

Как и в "Сексе в большом городе", мода играла значимую роль в первоначальной "Сплетнице" – по гардеробам исполнительниц главных ролей можно было изучать основные тренды нулевых годов. Можно не сомневаться, что создатели ремейка не упустят возможности проработать этот момент и в новом проекте. К работе над костюмами вернулся Эрик Даман – его вклад в успех "Сплетницы" подтверждает тот факт, что референсы к его работе делает главная героиня "Эмили в Париже", где Эмили рассказывает, как её вдохновляли образы Серены ван дер Вудсон. Основная команда оригинального сериала уже задействована в проекте – это шоураннеры и сценаристы Джошуа Шафран, Джош Шварц и Стефани Саваж.

"Сплетница", 2021 г.

Будет ли важна личность Сплетницы?

Интересный факт: если в оригинале главные герои были одержимы идеей узнать, кто именно исполняет роль главного социального ревизора Верхнего Манхэттена, то в ремейке личность Сплетницы отойдет на второй план. Создатель сериала Джош Шварц рассказал E! News: "Идея того, что группу взрослых можно контролировать анонимным сайтом, не имеет большого смысла". Он считает, что интереснее привнести новую идею: вместе с внедрением соцсетей в нашу жизнь мы стали "сплетницами" для самих себя, наше желание постоянно транслировать свою жизнь онлайн превратило нас в самых жестких самокритиков.

Будет ли сюжетная канва разнообразнее в плане дайверсити?

Одна из основных целей создателей новой "Сплетницы" – повторение успеха "Эйфории" и "Сексуального образования" – новых подростковых сериалов, которые активно исследуют тему гендера, сексуальности и социальной репрезентации. Сегодня невозможно обойти тему новых идентичностей, особенно в таком мультинациональном месте, как Нью-Йорк. Шоураннеры не говорят об этом открыто, но очевидно: квир-эстетика – один из основных трендов сегодняшнего медийного пространства, и не воспользоваться этим – как минимум, недальновидно. Правда, какие именно отношения будут связывать главных героев, создатели сериала пока не уточнили.