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Знакомьтесь: Новый состав "Ангелов Чарли"
Предположительный
Этот год отличился новостями на ремейки, перезапуски, сиквелы и приквелы: "Бегущий по лезвию", "Тетрадь смерти", "Терминатор", "Крепкий орешек", "Ангелы Чарли". О перезапуске "Ангелов" стало известно в мае. Работает над ним кинокомпания Sony, выйти на экраны он должен в 2019 году. На этой неделе стал известен предположительный кастинг картины. На главные роли претендуют Кристен Стюарт и Люпита Нионго. Если Стюарт согласится на роль, то это будет ее первое появление в фильме крупной студии с 2012 года (последний фильм – "Белоснежка и охотник"). За эти пять лет Кристен успела собрать достойное портфолио инди-фильмов: "Зильс-Мария", "Светская жизнь", "Персональный покупатель", "Несколько женщин". В свою очередь, у Люпиты Нионго не такое внушительное портфолио, зато есть "Оскар" за фильм "12 лет рабства".
Режиссировать новую картину будет Элизабет Бэнкс ("Голодные игры").
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