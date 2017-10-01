Знакомьтесь: Новый состав "Ангелов Чарли"

Этот год отличился новостями на ремейки, перезапуски, сиквелы и приквелы: "Бегущий по лезвию", "Тетрадь смерти", "Терминатор", "Крепкий орешек", "Ангелы Чарли". О перезапуске "Ангелов" стало известно в мае. Работает над ним кинокомпания Sony, выйти на экраны он должен в 2019 году. На этой неделе стал известен предположительный кастинг картины. На главные роли претендуют Кристен Стюарт и Люпита Нионго. Если Стюарт согласится на роль, то это будет ее первое появление в фильме крупной студии с 2012 года (последний фильм – "Белоснежка и охотник"). За эти пять лет Кристен успела собрать достойное портфолио инди-фильмов: "Зильс-Мария", "Светская жизнь", "Персональный покупатель", "Несколько женщин". В свою очередь, у Люпиты Нионго не такое внушительное портфолио, зато есть "Оскар" за фильм "12 лет рабства".

Режиссировать новую картину будет Элизабет Бэнкс ("Голодные игры").