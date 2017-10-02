Снять кино за 65 долларов: в Алматы пройдет фестиваль малобюджетных фильмов

С 20 по 22 октября в Алматы впервые пройдет фестиваль малобюджетного кино – Tums Film Festival. На протяжении трех дней зрители смогут увидеть на экранах кинотеатра Chaplin MEGA Park шесть лучших малобюджетных фильмов последних лет, удостоенных наград на международных кинофестивалях. Главная задача фестиваля – доказать, что малобюджетное кино не значит "плохое" и что даже за самые скромные денежные средства можно снять качественный продукт, а также вызвать интерес к жанровому кино у зрителей и подтолкнуть отечественных кинематографистов попробовать себя в других жанрах, кроме романтической комедии и социальной драмы.

В программе Tums Film Festival – шесть картин разных жанров: фэнтези, ужасы, комедии, боевики и приключенческие ленты из США, Уганды, Новой Зеландии, Испании и России. Фильмом открытия фестиваля станет фэнтези американского режиссера Билла Улттерсона "Дэйв сделал лабиринт", премьера которого состоялась на кинофестивале "Слэмденс", где картина получила приз зрительских симпатий. Среди картин, которые также покажут на Tums Film Festival, значатся: новозеландская ретро-фантастика "Этот гигантский булыжник из папье-маше на самом деле очень тяжелый", испанская комедия "Киношлак", а также покадровый ремейк приключенческого фильма Стивена Спилберга "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", снятый тремя друзьями из Миссисипи.

Специальным гостем фестиваля станет американский продюсер Алан Хоффманис. На Tums Film Festival он представит свой боевик "Бэд Блэк", бюджет которого составил 65 долларов. Первый в Алматы фестиваль малобюджетного кино пройдет в Chaplin MEGA Park, фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Цена за билет составит – 1700 тенге. Приобрести билеты можно в кассах кинотеатра и на Ticketon.kz