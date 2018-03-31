"Рассказ служанки", "Мир Дикого Запада" и крутая Марго Робби: трейлеры недели

"Рассказ служанки"

25 апреля стриминг-сервис Hulu выпустит продолжение нашумевшего сериала-антиутопии "Рассказ служанки", который в прошлом году получил множество наград, включая "Эмми" и "Золотой глобус". Известно, что события второго сезона выйдут за пределы одноименной книги Маргарет Этвуд. "Второй сезон будет очень мрачным и драматичным. Мир становится все хуже и хуже", – говорит исполнительница главной роли Элизабет Мосс. И судя по свежему трейлеру это действительно так – атмосфера воцарится гнетущая. По сюжету служанки попытаются устроить переворот в Гааде и получить свободу.

"Быть Сереной"

Что значит быть Сереной Уильямс? Звездой корта и 23-кратной победительницей турниров Большого шлема? Женой и матерью? В начале мая на HBO состоится премьера документального фильма "Быть Сереной", посвященный жизни теннисистки. События в сериале разворачиваются после появления на свет ее дочери Алексис Олимпии. Как беременность и рождение ребенка повлияли на Серену, что она чувствовала, когда была вынуждена на время оставить большой спорт, собирается ли уходить из спорта вообще – на эти и многие другие вопросы Серена ответит в фильме, премьера которого состоится 2 мая.

"Тайна дома с часами"

Готический подростковвый хорорр-триллер с Кейт Бланшетт и Джеком Блэком рассказывает о мальчике-сироте Льюисе, который переезжает жить к своему родному дяде Джонатану. Жизнь мальчика спокойной не будет, потому что оказывается, что дядя и его сосед – колдуны. Они ищут жутко тикающие часы, спрятанные в стенах дома. И найти их – главная цель колдунов и мальчика. В противном случае, конец света неизбежен.

"Конечная"

Интерес к Марго Робби и фильмам с ее участием заметно вырос после номинации актрисы на "Оскар" за фильм "Тоня против всех". "Конечная" – неонуар, полностью спродюсированный актрисой. Это история о двух наемных убийцах, которые берутся за сложное и очень прибыльное задание. И все бы у них получилось гладко, если бы на их пути не встретилась бойкая девушка Энни, которая оказалась не такой простой, как им показалось сначала.

"Мир Дикого Запада"

Как сделать обычный трейлер эпичным? Например, выпустить видео под песню Nirvana Heart-Shaped Box. Во втором сезоне сериала HBO "Мир Дикого Запада" продолжится война между людьми и андроидами. А также появятся новые антагонисты шоу – самураи. Высокие технологии, вопросы божественного вмешательства, конспирология и Дикий Запад. Премьера грандиозного по масштабу сериала состоится 22 апреля.

"Первая реформаторская церковь"

Мировая премьера фильма студии A24 "Первая реформаторская церковь" с Итаном Хоуком и Амандой Сайфред состоялась на Венецианском кинофестивале в августе 2017 года. В центре сюжета – пастор Толлер, который однажды знакомится с беременной прихожанкой Мэри, женой рьяного защитника природы. Она приходит к священнослужителю, чтобы разрешить их с мужем спор об аборте – женщина хочет рожать, однако её супруг считает, что в современном мире из-за глобального потепления и агрессивной политики не имеет смысла продолжать род. Эта история отходит на второй план, когда муж Мэри кончает жизнь самоубийством, к которому имеют отношение администрация города и церковное руководство.