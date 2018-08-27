"Настоящий детектив-3", драма о карлике-изгое и другие трейлеры недели

"Настоящий детектив", 3 сезон

В январе 2019 года нашумевший сериал HBO "Настоящий детектив" вернется на экраны. В центре сюжета третьего сезона - детектив Уэйн Хэйс (Махершала Али), расследующий убийство, совершенное в городе Озарк, и тайна, которую преступление несет за собой на протяжении трех десятилетий. Над созданием третьего сезона работали сценарист первого сезона Ник Пиццолатто и режиссеры Джереми Солнье и Дэниэл Сэкхайм ("Доктор Хаус").

"Чего хотят мужчины"

"Чего хотят мужчины" – "перевернутый" ремейк фильма "Чего хотят женщины" с Мэлом Гибсоном в главной роли. В ромкоме Тараджи П. Хенсон работает спортивным агентом и является единственной женщиной в команде таких же агентов-мужчин. Несмотря на хорошие показатели, ее не повышают в должности. Проиграв в очередной раз борьбу за повышение, главная героиня обращается за помощью к гадалке, которая дает ей магический чай. То ли под действием "наркотика", то ли из-за удара головой героиня Тараджи начинает слышать мысли мужчин и решает использовать неожиданно свалившийся на нее дар в достижении карьерных целей.

"Бен вернулся"

В канун Рождества из реабилитационного центра домой возвращается Бен Бернс (Лукас Хеджес). Хлебнувшая с ним горя мать Холли (Джулия Робертс) встречает сына тепло. До тех пор, пока не узнает, что сына никто не отпускал из больницы, он оттуда попросту сбежал. И убеждается, что Бен нисколько не изменился, и от родного сына по-прежнему можно ожидать только неприятности. В прокат "Бен вернулся" выйдет 6 декабря этого года.

"Старик с пистолетом"

На прошлой неделе легендарный 82-летний актер Роберт Редфорд объявил об окончании актерской карьеры. В будуще Редфорд планирует состредоточиться на режжисуре, а фильм "Старик с пистолетом" станет для него последним по ту сторону камеры. В центре сюжета "Старик с пистолетом" – 78-летний неисправимый вор Форрест Таккер, которому удается даже в преклонном возрасте по-джентльменски спокойно и непринужденно грабить банки на значительные суммы.

"Я думаю, теперь мы одни"

Постапокалиптическая драма рассказывает историю о Деле (Питер Динклэйдж) – карлике-изгое, который мечтал о том, чтобы человечество исчезло с лица земли. И его мечты, неожиданно, стали реальностью. Получив то, что хотел – идеальный мир и одиночество – Дел обнаруживает чудом уцелевшую девушку Грейс (Эль Фаннинг).