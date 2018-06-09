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Ужасы с Тильдой Суинтон и новая "Девушка с татуировкой дракона": 5 трейлеров недели
Что несет нам киносезон
"Девушка, которая застряла в паутине"
Снятый в жанре криминального триллера фильм cтал новой главой истории о девушке с татуировкой дракона. Хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист оказываются в запутанной сети шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников. Руни Мара сменила английская актриса Клэр Фой, известная по фильму "Время ведьм" и сериалу "Корона".
"Море соблазна"
Спокойная жизнь капитана рыболовецкого судна на небольшом островке в Карибском море разрушается, когда его бывшая жена Карен обращается к нему с просьбой о помощи. Она умоляет спасти ее от нового жестокого мужа. Все, что нужно сделать – бросить его к акулам и оставить там умирать. Мир Бейкера Дила превращается в море соблазна: ему придется вернуться в ту жизнь, которую он пытался забыть. Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй и Мэттью Макконахи.
"Звезда родилась"
Ремейк одноименного фильма 1937 года рассказывает романтическую историю кантри-музыканта, чья карьера катится вниз из-за возраста и алкоголизма. Он помогает молодой певице и актрисе Элли проложить путь к ее мечте. Звездой режиссерского дебюта Брэдли Купера стала Леди Гага, которая начинала свою музыкальную карьеру с выступлений в клубах.
"Вдовы"
Фильм "Вдовы" режиссера Стива Маккуина ("12 лет рабства") посвящен истории четырех женщин, которых связывает долг – результат преступной деятельности их мужей. Вдовам предстоит выяснить причину неудачной попытки ограбления и закончить начатое. Главные роли исполнили Мишель Родригес, Виола Дэвис, Элизабет Дебики, Лиам Нисон и Колин Фаррелл.
"Суспирия"
Ремейк хоррора Дарио Ардженто "Суспирия" 70-х годов, сделанный автором "Зови меня своим именем" Лукой Гуаданиньо. Звезда "50 оттенков" Дакота Джонсон играет юную балерину Сюзи, приехавшую учиться в Берлин. В знаменитой танцевальной академии Сюзи сталкивается с происшествиями, за которыми следуют ужасные убийства. На пути к разгадке тайны кто-то поддастся кошмарам, а кто-то, наконец, проснется. Главные роли исполнили Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Миа Гот и Хлоя Грейс Мориц.
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