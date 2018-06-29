Новый "Хищник", драма с Леа Сейду и красивый Тимоти Шаламе: трейлеры недели

"Красивый мальчик"

Драма "Красивый мальчик" Феликса ван Грунингена основана на реальной истории. Журналист Дэвид Шефф, которого сыграл Стив Кэррелл, пытается наладить отношения с сыном и помочь ему в борьбе с наркозависимостью. А Тимоти Шаламе, кажется, стремится уже ко второй номинации на "Оскар" (первая была за роль в фильме "Зови меня своим именем").

"Мэнди"

Действие фильма происходит в 1983 году. Дровосек Ред Миллер наслаждается жизнью со своей женой Мэнди (Андреа Райзборо). Однако его мир рушится, когда в их дом проникает толпа ожесточенных сверхъестественных существ. Издание Thrillist уже назвало картину "лучшим фильмом Николаса Кейджа за последние годы".

"Хищник"

Кинокартина стала продолжением серии фантастических фильмов студии 20th Century Fox, первым из которых был "Хищник" 1987 года. Мальчик случайно запускает на Землю самых смертоносных охотников Вселенной. В это же время команда бывших солдат и ученых пытается предотвратить конец человеческой расы.

"Наследие охотника на белохвостого оленя"

Новая комедия от Netflix, снятая Джоди Хиллом. Заядлый охотник Бак Фергюсон вместе с верным оператором отправляется в эпическое путешествие для того, чтобы воссоединиться со своим 12-летним сыном, который абсолютно равнодушен к охоте.

"Король воров"

Фильм повествует об истории "ограбления века". Команда мошенников во главе с 76-летним организатором обчищает британский банк в Хаттон-Гарден на сумму триста миллионов долларов. Роли пожилых грабителей исполнили Майкл Кейн, Майкл Гэмбон, Рэй Уинстон, Джим Бродбент и Том Кортни. Майклу Кейну, кажется, нравится амплуа пожилого мастера ограблений. Похожую роль актер исполнил в 2016 году в картине "Уйти красиво".

"Нация убийц"

Старшеклассница Лили и ее друзья становятся жертвами хакеров: раскрываются все их тайны, и жизнь в городе превращается в хаос. Девушкам, которых сыграли Одесса Янг, Белла Торн, Сьюки Уотерхаус и Мод Апатоу, придется объединить свои силы в этой борьбе.

"Зои"

В исследовательской лаборатории Зои и Коул работают над системой, которая определяет качество отношений пар. Также они разрабатывают специальных роботов, которые способны любить – именно они в будущем будут спасать людей от одиночества. В ходе одного из экспериментов, где они хотят проверить свою романтическую связь с помощью робота, герои получают весьма неожиданные результаты. Футуристичная любовная драма с Эваном МакГрегором и Леа Сейду придется по вкусу тем, кто любил фильм "Она" Спайка Джонса.