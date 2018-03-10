Мэри Поппинс и возвращение Клэр Андервуд: трейлеры недели

Новая экранизация сказочной повести детской писательницы Памелы Трэверс рассказывает о возвращении знаменитой няни в Лондон. Картина стала продолжением американского мюзикла 1964 года "Мэри Поппинс". Главные роли исполнили Эмили Блант, Бен Уишоу, Мерил Стрип и Колин Ферт.

Еще одна сказочная история от Disney по мотивам британской классики для детей – фильм "Кристофер Робин" с Юэном Макгрегором в главной роли. Повзрослевший Кристофер Робин погряз в ежедневной рутине – тяжелой работе в министерстве. Во время прогулки он встречает самого близкого друга детства – медведя Винни, с которым ему снова предстоит отправиться в Стоакровый лес, чтобы отыскать друзей и обрести счастье.

"Погружение" – мелодрама от Вима Вендерса, автора "Неба над Берлином" . Главные роли исполнили Джеймс Макэвой и Алисия Викандер. Он – офицер разведки, который уезжает ради спецоперации в Сомали, она, ученый-океанолог, остается ждать его на берегу Атлантики, где ей предстоит самое длительное погружение на субмарине. Все, что у них есть, – это любовь, которая помогает им пережить самые трагичные моменты.

Американская экранизация одного из самых известных произведений Антона Павловича Чехова – комедии "Чайка". Тот же самый сюжет, те же имена героев – никаких изменений в канву произведения режиссер не вносил. Драма разворачивается в провинциальной усадьбе, ее главные герои – молодой писатель, состоявшийся беллетрист, дочь зажиточного помещика, мечтающая о сцене, и прославленная актриса. Главные роли исполнили Сирша Ронан, Элизабет Мосс и Аннет Беннинг.

С момента отстранения Кевина Спейси от участия в проекте сюжет сериала претерпел множественные изменения. Коллеги актера и ассистенты обвинили его в харассменте и заявили, что откажутся от работы до тех пор, пока его не исключат из съемочного процесса. Судя по первому тизеру сериала, главой Белого дома станет она – Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт. Однако, зная создателей сериала, можно быть уверенным, что все будет не так просто. Премьера заключительного шестого сезона запланирована на середину 2018 года.