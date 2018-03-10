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Культура / Кино

Мэри Поппинс и возвращение Клэр Андервуд: трейлеры недели

Что смотреть и чего ждать – собрали подборку новых трейлеров. В ней и мелодрама с Алисией Викандер и Джеймсом Макэвоем, и Мэри Поппинс, и тизер нового сезона "Карточного домика"

Текст: Buro247.kz

Мэри Поппинс и возвращение Клэр Андервуд: трейлеры недели (фото 1)

Новая экранизация сказочной повести детской писательницы Памелы Трэверс рассказывает о возвращении знаменитой няни в Лондон. Картина стала продолжением американского мюзикла 1964 года "Мэри Поппинс". Главные роли исполнили Эмили Блант, Бен Уишоу, Мерил Стрип и Колин Ферт. 

 

Мэри Поппинс и возвращение Клэр Андервуд: трейлеры недели (фото 2)

Еще одна сказочная история от Disney по мотивам британской классики для детей – фильм "Кристофер Робин" с Юэном Макгрегором в главной роли. Повзрослевший Кристофер Робин погряз в ежедневной рутине – тяжелой работе в министерстве. Во время прогулки он встречает самого близкого друга детства – медведя Винни, с которым ему снова предстоит отправиться в Стоакровый лес, чтобы отыскать друзей и обрести счастье. 

 

Мэри Поппинс и возвращение Клэр Андервуд: трейлеры недели (фото 3)

"Погружение" – мелодрама от Вима Вендерса, автора "Неба над Берлином" . Главные роли исполнили Джеймс Макэвой и Алисия Викандер. Он – офицер разведки, который уезжает ради спецоперации в Сомали, она, ученый-океанолог, остается ждать его на берегу Атлантики, где ей предстоит самое длительное погружение на субмарине. Все, что у них есть, – это любовь, которая помогает им пережить самые трагичные моменты. 

 

Мэри Поппинс и возвращение Клэр Андервуд: трейлеры недели (фото 4)

Американская экранизация одного из самых известных произведений Антона Павловича Чехова – комедии "Чайка". Тот же самый сюжет, те же имена героев – никаких изменений в канву произведения режиссер не вносил. Драма разворачивается в провинциальной усадьбе, ее главные герои – молодой писатель, состоявшийся беллетрист, дочь зажиточного помещика, мечтающая о сцене, и прославленная актриса. Главные роли исполнили Сирша Ронан, Элизабет Мосс и Аннет Беннинг. 

 

Мэри Поппинс и возвращение Клэр Андервуд: трейлеры недели (фото 5)

С момента отстранения Кевина Спейси от участия в проекте сюжет сериала претерпел множественные изменения. Коллеги актера и ассистенты обвинили его в харассменте и заявили, что откажутся от работы до тех пор, пока его не исключат из съемочного процесса. Судя по первому тизеру сериала, главой Белого дома станет она – Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт. Однако, зная создателей сериала, можно быть уверенным, что все будет не так просто. Премьера заключительного шестого сезона запланирована на середину 2018 года. 

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