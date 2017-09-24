Трейлер фильма ужасов "1922" по Стивену Кингу

2017 год – год Стивена Кинга, который на днях отметил 70-летний юбилей. Четыре фильма и два сериала по произведениям писателя – такой подарок сделал кинематограф в 2017 году Стивену Кингу. Особенно щедрым на подарки оказался Netflix. 29 сентября на стримминг-сервисе состоится премьера фильма "Игра Джералда", а буквально через месяц там же ожидается релиз фильма "1922", снятого по одноименному рассказу "короля ужасов".

Сюжет фильма, действие которого происходит в 1922 году, рассказывает о простой семье, проживающей на ферме. Сложные отношения между супругами приводят к тому, что жена главного героя начинает требовать развода и раздела имущества. Главного героя Уилфрида Джеймса такой расклад не устраивает. Отказавшись выполнять требования супруги, тот решает ее убить. В кровавое дело он вовлекает несовершеннолетнего сына. Однако вскоре после убийства дом наводняют полчища крыс, а отца и сына начинает преследовать призрак убитой. История в "1922" рассказывается от первого лица – Уилфрида Джеймса, который сознается в преступлении.