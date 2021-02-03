Томми Симпсон о работе над мультфильмом \"Душа\", жизни в Алматы и Голливуде

Мы продолжаем разговаривать с инсайдерами из разных индустрий. На этот раз наш герой – звукорежиссер, инженер по звуку и музыкант Томми Симпсон. Он работал над мультфильмом "Душа", фильмом "Манк" Дэвида Финчера, писал музыку для фильмов "Хардкор" и "Убрать из друзей". Какое-то время Томми прожил в Алматы, но сейчас находится в Лос-Анджелесе, работает совместно с мэтрами звукорежиссуры Трентом Резнором и Аттикусом Россом и пишет музыку под псевдонимом Macro/micro. Мы поговорили с ним о процессе работы инженера по звуку, карьере в кино и тесном сотрудничестве с представителями СНГ.

О себе

Меня зовут Томми Симпсон, я музыкант из Лос-Анджелеса. Занимаюсь электронной музыкой под псевдонимом Macro/micro, также сочиняю музыку для кино, телевидения и т.д. Сейчас я работаю на Трента Резнора и Аттикуса Росса (выиграли совместную премию “Оскар” за саундтрек к фильму “Социальная сеть”, премию “Грэмми” за фильм “Девушка с татуировкой дракона”), выполняю обязанности инженера по звуку и ассистента студии. Это талантливые специалисты, одни из лучших в индустрии. Помимо кино они занимаются музыкой в составе группы Nine Inch Nails. Так что следующим проектом может быть что угодно: фильм, сериал, мультфильм, музыка или тур. Эта работа – мой основной источник дохода. Но я также сильно увлечен (если не больше) моим проектом Macro/micro. Это креативная работа, где только я могу контролировать все процессы. Конкретно сейчас работаю над новым релизом. Но я всё ещё не знаю, как сделать так, чтобы музыка приносила мне достаточно денег. Моя цель/мечта – жонглировать проектами по звукорежиссуре, моей собственной музыкой и живыми выступлениями. Это три мои отдушины.

Карьера в кино

Мой отец – агент по поиску талантов (с упором на режиссёров), так что я вырос в экосистеме Голливуда. И мне очень повезло, что он синефил, потому что меня не интересует гламур индустрии, только искусство кино. Моя первая работа – помощник на съемочной площадке фильма “Бесславные ублюдки”. Этот опыт навсегда изменил мою жизнь. Находясь на площадке каждый день, я понял насколько это сложно. Каждая деталь кинопроизводства требует специальных знаний и навыков. Но я также осознал, что все специалисты и таланты – это такие же люди, и успех зависит только от настойчивости и целеустремленности. Это меня окончательно убедило следовать своей интуиции, сердцу и построить карьеру вокруг музыки.

Мой первый саундтрек – песня Ghost In My Head для фильма “Убрать из друзей”. Его спродюсировал Тимур Бекмамбетов, давний друг отца. Я был знаком с ним уже несколько лет. Тимур рассказал о моей работе сценаристу/сопродюсеру Нельсону Гривзу, после чего он написал мне: "Нужна закрывающая песня на титры для пробного показа, который будет через три дня". Музыку пришлось писать с нуля с моим другом Эльдаром Таги. Эти три дня мы не спали, но в итоге режиссеру и тестовой аудитории всё понравилось, и песня попала в финальную версию “Убрать из друзей”!

Работа в СНГ и жизнь в Алматы

Я часто работаю с ребятами из СНГ, и это не случайность. Про Тимура Бекмамбетова я уже рассказал. С актрисой Алиной Насибуллиной и режиссёром Борисом Байковым (E80 Club) мы познакомились просто так – в статусе друзей, а с режиссёром Климом Козинским (“Тетраграмматон”) меня познакомил мой друг Рустем Бегенов (ORTA, “Светопредставление "Сергей Калмыков"”). А вот возможность написать песню для фильма Ильи Найшуллера “Хардкор” (Россия) пришла от музыкального директора Мари Рамос, хотя она напрямую не связана с СНГ. С ней я познакомился на площадке “Бесславных ублюдков”.

Хоть я и давно знаю Тимура Бекмамбетова, в Алматы я попал только после встречи с Эльдаром Таги. Мы вместе учились в музыкальной школе в Лос-Анджелесе и быстро сдружились. Несколько лет работали над музыкальными проектами. В 2014 году он вернулся в Алматы, я решил его навестить. Там я встретил свою жену Дашу. Влюбился так сильно, что в итоге переехал туда на несколько лет. По-настоящему полюбил алматинцев, многие из них стали мне близкими людьми. Сейчас мы с Дашей живём в Лос-Анджелесе, но сильно скучаем по своим алматинским друзьям.

Работа инженера по звуку

Термин “инженер” используется довольно абстрактно. В зависимости от проекта, музыки и композитора – это могут быть и разные роли, и разные степени ответственности. Проще говоря, инженер по звуку помогает композитору/группе/музыканту с записью по техническим вопросам. Традиционно такой человек настраивает микрофоны, работает с микшерным пультом, использует Pro Tools (профессиональная программа для звукозаписи) или любую другую DAW (цифровая звуковая рабочая станция). Но Трент и Аттикус работают совершенно иначе. Они подкованы технически, так как сами занимаются музыкой, поэтому берут на себя многие обязанности “инженера”. Я же вовлечен в настройку синтезаторов, эффектов и синхронизацию. Могу помогать с чисткой звука для отправки записи в пост-продакшен. Также занимаюсь контролем качества в процессе мастеринга и стою на контроле тестовой печати виниловых пластинок. Инженер по звуку не пишет музыку, но некоторые композиторы позволяют прорабатывать аранжировки для мелких сцен. Трент и Аттикус хотят сохранять авторский почерк в своей работе. Я целиком и полностью уважаю это желание, ведь они лучшие в своём деле. Также очень много работы связано с организацией файлов. Из-за постоянного обмена информацией, жёсткие диски нужно держать в порядке.

Как проходит рабочий день

Специфика моей работы отличается от привычных обязанностей инженера по звуку. Обычно я прихожу немного раньше остальных, чтобы подготовить аппаратуру. Нужно ещё скачать новый материал от студии (нарезка видео или прочие звуковые элементы пост-продакшена), загрузить файлы в компьютер и связать их с текущей сессией. Потом Трент и Аттикус принимаются за работу. В это время я занимаюсь различными мелочами по студии, периодически нужен на записи для настройки синтезаторов, микрофонов или педалей эффектов. После я работаю над отдельными партиями (барабаны, мелодичные синтезаторы и т.д.). Это основа рабочего процесса, но мне тяжело его конкретизировать, потому что процессы постоянно меняются.

Работа над мультфильмом “Душа”

Это был привычный рабочий процесс, разве что Disney сильнее беспокоится по поводу цифровой защиты своей интеллектуальной собственности. Был уникальный случай во время записи трека Epiphany. Трент и Аттикус записали его в студии. В самой сцене главный герой Джо сначала играет его в квартире, а потом всё это переходит в духовное явление, происходящее в его голове. Музыкант Джон Батиста исполнял музыку, и нужно было не только записать звук, но и заснять его руки для захвата движения. Студии это необходимо, чтобы реалистично анимировать движения героя. Я в этот день настраивал клавишные, обеспечил захват MIDI всего выступления и синхронизацию без задержки. Это, конечно, нервный процесс. Ощущалось давление в связи с вложенными бюджетом и временем, но в конце концов всё прошло успешно. Думаю, для Аттикуса и Трента это был интересный опыт. Они начали работу, когда компьютерная графика еще была очень сырой. Обычно, когда композитор работает с фильмом или сериалом, проект завершен на 80%. А вот писать музыку на уровне превизуализации – это совершенно иные ощущения. Мультфильм получился отличным, и я горжусь, что принял в нём участие. Конечно, льстит и положительная реакция людей. Тяжело работать над проектом каждый день, не понимая в итоге, хорош он или нет. Я посмотрел его на Рождество с моей женой и дочерью, было очень здорово.

Карьерная лестница и связи

Отец учил меня браться за любое дело, если есть возможность поработать на лучшего спеца в индустрии. Это полезнее, чем просиживать на более престижной должности, но в посредственной компании. Когда я вернулся из Алматы в Лос-Анджелес, то вспомнил совет отца и задался вопросом: “В идеальном мире, на кого бы я хотел работать?”. В голову пришли Трент и Аттикус. Я знал, что они вернулись из тура и будут работать в кино – значит, им нужна помощь. Написал знакомому Трента с просьбой передать, что я готов работать кем угодно. Я был настойчив, писал несколько раз (с перерывами в пару дней, чтобы не показаться назойливым). Где-то через месяц мне позвонил менеджер Трента и сказал, что нужна помощь с подготовкой новой студии. Через час я уже был на месте. Впоследствии мне предложил работу на постоянной основе. Количество обязанностей с каждым днем росло, рос и я – как специалист.

Считаю: связи – это всё. Причём эти связи не должны быть глубокими, прямыми, сильными или долгими. Но у меня еще не было работы, которую я бы получил просто так, от незнакомца. Не могу сказать, что имея знакомства, всё сложится легко. Ошибки обязательно будут, они – часть жизни.

Disney , Финчер и свобода

Рабочие процессы сильно разнятся в зависимости от масштаба проекта. Дэвид Финчер – настоящий творец, которых сегодня уже почти не встретишь. Он готов буквально сражаться со студией, чтобы фильм получился таким, как надо. Трент и Аттикус выстроили с ним идеальные рабочие отношения. Они доверяют друг другу настолько, что не утратили в работе свободу самовыражения.

С другой стороны, Disney – это титан индустрии. С позицией управленца в любом вопросе. Disney заработал это право за более чем 100 лет создания шедевров. Его метод сторителлинга уже сведен к науке. Это был интересный вызов для Трента и Аттикуса – найти свой голос в строгой структуре. Думаю, им это прекрасно удалось.

Лично мне нравится менее жёсткий рабочий процесс. Как в работе с ребятами из СНГ-пространства. Они открыты к экспериментам. Написать песни для “Убрать из друзей” и “Хардкор” за короткое время – это же бодрит! А создание экспериментальной нойз-музыки для “Светопредставление "Сергей Калмыков"” и короткометражки Алины Насибуллиной “Он придёт”? Эти проекты вдохновили меня сильнее всего остального.