Том Хэнкс сыграет главную роль в ремейке фильма "Вторая жизнь Уве"

Американский кинематограф начал наконец-то присматриваться к европейскому. Кинокомпания Playtone в партнерстве с Томом Хэнксом снимет ремейк успешного шведского фильма "Вторая жизнь Уве", вышедшего на экраны в конце 2015 года. Трагикомедия, снятая по мотивам одноименного романа Фредрика Бакмана, была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Помогать актеру и кинокомпании будет создатель оригинального фильма Фредерик Викстрем.

Уве – бывший управляющий кварталом и вдовец. Одинокий, недовольный жизнью и окружением, упрямый и ворчливый старик. Переживая утрату жены, Уве хочет покончить жизнь самоубийством. Но ему постоянно мешают это сделать окружающие, которые, несмотря на его характер, бегут к нему за мудрым советом и помощью. Благодаря этим людям, на которых он постоянно злится, у Уве начинается новая жизнь.

"Вторая жизнь Уве" – универсальная история, которая глубоко резонирует с американской и международной аудиторией. Снять ремейк с одним из лучших актеров мира – значит, подарить ленте возможность тронуть зрителей во всем мире", –комментируют создатели ремейка.