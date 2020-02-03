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Культура | Кино

Теперь на Netflix можно посмотреть работы студии Ghibli

Текст: Buro247.kz


Самые известные аниме в мире – это зачастую творчество студии Ghibli. На днях Netflix приобрели права на дистрибуцию работ легендарной студии. Сейчас доступно всего семь, но этот список будет пополнятся.

Теперь на Netflix можно посмотреть работы студии Ghibli (фото 1)

Мой сосед Тоторо/My Neighbor Totoro

Год выпуска: 1988

Для творчества Миядзаки характерны две повторяющиеся темы – природа и самолеты. "Мой сосед Тоторо" относится к первой. Главные героини – две сестры Сацуки и Мэй. Они переезжают в деревню, чтобы быть ближе к больной матери. Но чем дальше от цивилизации, тем ближе они оказываются к древним духам. Во время одной из прогулок младшая сестра Мэй случайно забредает вглубь леса, где встречает гигантского духа-хранителя Тоторо. Здесь природа и "духовное" выступает не в качестве какой-то сторонней карательной силы, а скорее наоборот. Тоторо (как и остальные духи) добр и мил, и впоследствии становится для них настоящим другом.

Теперь на Netflix можно посмотреть работы студии Ghibli (фото 2)

Небесный замок Лапута/Castle In The Sky

Год выпуска: 1986

Миядзаки обыгрывает знакомую историю "Путешествия Гулливера"  буквально. "Лапута" в аниме и "Лапута" в книге по факту одно и тоже место, хотя бы идейно. Правда Пазу (один из героев аниме) говорит, что старик Свифт (писатель) все выдумал, а вот его отец видел настоящую "Лапуту". В остальном здесь классическая история "тысячеликого героя": молодой непримечательный парень, который работает инженером. В один момент он встречает принцессу, на них охотятся пираты, армия и государственные агенты. Стоит отметить, что это первая работа студии, которая постепенно заложила в основу философии компании две темы - самолеты и любовь к природе.

Теперь на Netflix можно посмотреть работы студии Ghibli (фото 3)

Ведьмина служба доставки/Kiki's Delivery Service

Год выпуска: 1989

В этом мире ведьмы живут по своим правилам. Когда им наступает 13 лет начинается своего рода экзамен – они должны прожить какое-то время в мире людей и прожить за счет своих ведьминских услуг. Правда главная героия Кики ничему так и научилась, кроме как летать на метле. Уверенности ей не занимать, и она решает воспользоваться своим единственным навыком – открыть службу доставки.

Теперь на Netflix можно посмотреть работы студии Ghibli (фото 4)

Порко Россо/Porco Rosso

Год выпуска: 1992

В "Порко Россо" очень умело смешан исторический контекст с фэнтэзийным сюжетом. Главный герой – Марко, летчик-свинья. Звучит абсурдно, но этому есть объяснение. После ужасов Первой мировой Марко разочаровался в человечестве. Тем самым он навлек на себя проклятье, превратившее его в свинью. Марко решает посвятить себя новому делу – охоте на воздушных пиратов.

Теперь на Netflix можно посмотреть работы студии Ghibli (фото 5)

Сказания Земноморья/Tales from Earthsea

Год выпуска: 2006

Это первое аниме, сделанное сыном Хаяо - Горо. История написана на основании цикла книг Урсулы Ле Гуин. "Земноморье" Урсулы – это большой, детализированный, проработанный и сложный мир. Однако аниме хоть и носит название одной из книг, сюжет полностью отличается. Земноморье в опасности, нарушен магический баланс. Повсюду засуха, умирает скот и неожиданно для всех в мир вернулись драконы. Верховный маг Гед решает отправиться в путешествие, чтобы найти корень проблемы.

Теперь на Netflix можно посмотреть работы студии Ghibli (фото 6)

Еще вчера/Only Yesterday

Год выпуска: 1991

Тот редкий случай, когда Ghibli не используют в нарративе магию и волшебство. "Еще вчера" – история о взрослении и ностальгии, попытках разобраться в себе и поиске своего места в жизни. Таэко - двадцатисемилетняя девушка из Токио. Она отправляются в деревню помогать со сбором шафрана. По ходу своего маленького "путешествия" Таэко мысленно отправляется в прошлое и вспоминает все прелести и тяготы молодой беззаботной жизни.

Теперь на Netflix можно посмотреть работы студии Ghibli (фото 7)

Здесь слышен океан/Ocean Waves

Год выпуска: 1993

"Здесь слышен океан" по характеру повествования и тематике больше напоминает творчество Макото Синкая: неразделенные чувства, тяжелое прошлое, любовный треугольник. Два друга Таку и Мацуо находятся в том периоде своей жизни, когда совершенно непонятно, что ты должен делать дальше. Ситуация не становится проще, когда в их класс приходит Рикако, девушка, переехавшая из Токио. Ее недолюбливают из-за акцента и высокомерия, но Таку и Мацуо безнадежно влюбляются.

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