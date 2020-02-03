Теперь на Netflix можно посмотреть работы студии Ghibli

Самые известные аниме в мире – это зачастую творчество студии Ghibli. На днях Netflix приобрели права на дистрибуцию работ легендарной студии. Сейчас доступно всего семь, но этот список будет пополнятся.

Мой сосед Тоторо/My Neighbor Totoro

Год выпуска: 1988

Для творчества Миядзаки характерны две повторяющиеся темы – природа и самолеты. "Мой сосед Тоторо" относится к первой. Главные героини – две сестры Сацуки и Мэй. Они переезжают в деревню, чтобы быть ближе к больной матери. Но чем дальше от цивилизации, тем ближе они оказываются к древним духам. Во время одной из прогулок младшая сестра Мэй случайно забредает вглубь леса, где встречает гигантского духа-хранителя Тоторо. Здесь природа и "духовное" выступает не в качестве какой-то сторонней карательной силы, а скорее наоборот. Тоторо (как и остальные духи) добр и мил, и впоследствии становится для них настоящим другом.

Небесный замок Лапута/Castle In The Sky

Год выпуска: 1986

Миядзаки обыгрывает знакомую историю "Путешествия Гулливера" буквально. "Лапута" в аниме и "Лапута" в книге по факту одно и тоже место, хотя бы идейно. Правда Пазу (один из героев аниме) говорит, что старик Свифт (писатель) все выдумал, а вот его отец видел настоящую "Лапуту". В остальном здесь классическая история "тысячеликого героя": молодой непримечательный парень, который работает инженером. В один момент он встречает принцессу, на них охотятся пираты, армия и государственные агенты. Стоит отметить, что это первая работа студии, которая постепенно заложила в основу философии компании две темы - самолеты и любовь к природе.

Ведьмина служба доставки/Kiki's Delivery Service

Год выпуска: 1989

В этом мире ведьмы живут по своим правилам. Когда им наступает 13 лет начинается своего рода экзамен – они должны прожить какое-то время в мире людей и прожить за счет своих ведьминских услуг. Правда главная героия Кики ничему так и научилась, кроме как летать на метле. Уверенности ей не занимать, и она решает воспользоваться своим единственным навыком – открыть службу доставки.

Порко Россо/Porco Rosso

Год выпуска: 1992

В "Порко Россо" очень умело смешан исторический контекст с фэнтэзийным сюжетом. Главный герой – Марко, летчик-свинья. Звучит абсурдно, но этому есть объяснение. После ужасов Первой мировой Марко разочаровался в человечестве. Тем самым он навлек на себя проклятье, превратившее его в свинью. Марко решает посвятить себя новому делу – охоте на воздушных пиратов.

Сказания Земноморья/Tales from Earthsea

Год выпуска: 2006

Это первое аниме, сделанное сыном Хаяо - Горо. История написана на основании цикла книг Урсулы Ле Гуин. "Земноморье" Урсулы – это большой, детализированный, проработанный и сложный мир. Однако аниме хоть и носит название одной из книг, сюжет полностью отличается. Земноморье в опасности, нарушен магический баланс. Повсюду засуха, умирает скот и неожиданно для всех в мир вернулись драконы. Верховный маг Гед решает отправиться в путешествие, чтобы найти корень проблемы.

Еще вчера/Only Yesterday

Год выпуска: 1991

Тот редкий случай, когда Ghibli не используют в нарративе магию и волшебство. "Еще вчера" – история о взрослении и ностальгии, попытках разобраться в себе и поиске своего места в жизни. Таэко - двадцатисемилетняя девушка из Токио. Она отправляются в деревню помогать со сбором шафрана. По ходу своего маленького "путешествия" Таэко мысленно отправляется в прошлое и вспоминает все прелести и тяготы молодой беззаботной жизни.

Здесь слышен океан/Ocean Waves

Год выпуска: 1993

"Здесь слышен океан" по характеру повествования и тематике больше напоминает творчество Макото Синкая: неразделенные чувства, тяжелое прошлое, любовный треугольник. Два друга Таку и Мацуо находятся в том периоде своей жизни, когда совершенно непонятно, что ты должен делать дальше. Ситуация не становится проще, когда в их класс приходит Рикако, девушка, переехавшая из Токио. Ее недолюбливают из-за акцента и высокомерия, но Таку и Мацуо безнадежно влюбляются.