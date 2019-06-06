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Киноцитаты, которые изменили мир

Культура | Кино

Киноцитаты, которые изменили мир

Текст: Buro247.kz


Почему мы любим цитаты? Возможно, причина в том, что их легко запомнить, они четко передают идею, посыл и усиливают нашу речь, придают нашим словам вес и авторитет. Главная проблема цитат – в неверности первоисточника. Из-за этого в интернете расплодились шутки про Платона, который говорил: "Никому нельзя верить в интернете". С киноцитатами проще, потому что отрывок из кино всегда можно посмотреть самому. Собрали несколько важных цитат из кино, которые по-своему поменяли общество и мир вокруг.

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"Они могут отнять у нас наши жизни, но они никогда не отнимут нашу свободу!"

Храброе сердце, 1995

Историю пишут победители. Но часто бывает и так, что победители убивают настоящих героев. Так случилось с Уильямом Уоллесом, шотландским рыцарем, который воевал за независимость от Англии. В 1995 году на экраны появился фильм о герое Шотландии. Это был важный этап в диалоге о свободе, колониализме и национальной идентичности. И самая вдохновляющая ее часть - это отрывок из речи Уоллеса перед битвой на Стерлингском мосту.

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"I'll be back."

Терминатор, 1984

Фраза не стала мировым феноменом, но зато прочно закрепилась за одним человеком - Арнольдом Шварценеггером. Причем настолько, что он повторил ее (и ее вариации) в 12 других фильмах. Американский институт киноискусства включил ее в свой список 100 лучших киноцитат за 100 лет и поставил на 37 строчку. Интересно, что изначально у Арнольда не получилось сказать I'll be back и он хотел произнести фразу как I will be back. Режиссер отказал и пришлось делать несколько дублей, в итоге выбрали лучший.

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"Взболтать, но не смешивать."

Голдфингер, 1964

Именно кино популяризировало романы о британском агенте Джеймсе Бонде. Харизматичном, загадочном и утонченном молодом агенте, который разбирается в алкоголе. Когда ему готовили коктейль, он просил "взболтать, но не смешивать". Такая мелкая деталь, как подача коктейля с мартини, в результате вызвала серьезный резонанс. Так, вопросом взбалтывания и смешивания занялся факультет биохимии университета Западного Онтарио. Затем к ним присоединилась профессиональные бармены и ценители алкоголя.

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"Я люблю запах напалма поутру."

Апокалипсис сегодня, 1979

Фрэнсис Форд Коппола говорил, что его фильм можно воспринимать как "антивоенный", но в первую очередь он снимал фильм "против лжи". Его волновал тот факт, что культура лжет о происходящем на настоящей войне. Возможно, благодаря этому фраза "Я люблю запах напалма поутру" стала запоминающейся. Человек признается в искренней любви чему-то истинно бесчеловечному (ООН запретили напалм в 1980 году). Горючая смесь могла прожечь человеческую плоть, упасть на грунт и продолжать жечь и его. Более того, США придумали напалм, который мог гореть даже на воде. Сама фраза - это противоречие здравого смысла, который вызывает подсознательный ужас. Полковник заканчивает предложение так: "Он пахнет как победа". Этот чрезмерный и неоправданный пафос врезается в память, как напалм липнет к плоти.

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"Скажи привет моему маленькому другу!"

Scarface, 1983

Эта цитата – эвфемизм. В оригинале Тони Монтана говорит: You wanna fuck with me? Okay. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend! В ней нет какой-то глубины, двойного дна и скрытого подтекста. Это типичная история для жанра гангстерского кино. Но если вбить фразу в поисковике IMDB, то выйдет 166 референсов. Это значит, что ее использовали, как минимум, в 166 фильмах. И уже это говорит о важности "Лица со шрамом" для поп-культуры.

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"А вот и Джонни!"

Сияние, 1980

Фраза, которую невозможно воспринимать вне сцены фильма. Она случилась после того, как герой Джека Николсона сошел с ума и начал называть себя Джонни (хотя звали персонажа Джек). Он с топором наперевес гонится за своей женой, которой удается укрыться в уборной. Тут Джонни вырубает дырку в двери и врывает с криком "А вот и Джонни!". Оригинально фраза была использована в "Вечернем шоу Джонни Карсона", где телеведущий таким образом представлял себя. Затем вся сцена превратилась в мем и пародировать ее начал каждый, кому не лень. Она мелькала даже в мультфильмах, вроде "В поисках Немо". На YouTube есть пятиминутная подборка с оммажами конкретной этой сцене.

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"Бесконечность не предел!"

История игрушек, 1995

Базз Лайтер – один из главных кумиров детей девяностых. А его коронная фраза превратилась в неофициальный девиз NASA. Более того, Базз Лайтер присоединился к экипажу космической миссии STS-124 на шаттле "Дискавери". Он вылетел за пределы атмосферы и пристыковался к МКС. Цель экипажа - доставить новую лабораторию на космическую станцию. Все это превратилось в небольшую программу для детского клуба NASA под эгидой "Бесконечность не предел!".

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"Да прибудет с тобой Сила."

Звездные Войны, 1977

Вся сага "Звездные войны" разобрана на цитаты. Но именно May the force be with you стала важнее остальных. Возможно, из-за символичной значимости для героев или потому что ее удобно использовать в диалоге (как пожелание хорошего дня). Фраза стала основной для создания неофициального праздника – день "Звездных войн", который отмечают 4 мая. Дата была выбрана из-за созвучности - May как месяц май и force как число fourth. Праздник, конечно, не стал государственным, но признают его почти все.

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"Элементарно, мой дорогой Ватсон, элементарно."

Возвращение Шерлока Холмса, 1929

Фильм про Шерлока Холмса 1929 года стал первой киноадаптацией работы Артура Конана Дойла. Именно он популяризировал фразу, хоть фильм и был без звука. Цитата не стала девизом и не повлекла за собой больших изменений, но превратилась в нарицательную фразу для случаев, когда нужно поумничать.

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"Я сделаю ему предложение, от которого нельзя отказаться."

Крестный отец, 1972

Однажды Hollywood Reporter делали анализ любимых киноцитат среди разных демографий и профессий. У взрослых директоров любимой цитатой оказалась знаменитая фраза из "Крестного отца". Это немного пугает, что ответственные за компании люди вдохновляются мафиозниками. На Forbes даже вышел подробный анализ о том, почему CEO так сильно любят фильм "Крестный отец".

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"Чего ты такой серьезный?"

Темный рыцарь, 2008

Очередная цитата, которую разобрали на мемы. Появилась она еще до выхода фильма, в рамках промо-кампании. В том же анализе Hollywood Reporter оказалось, что цитата пользуется популярностью у молодежи до 20 лет. С 2008 года костюм Джокера стабильно находился в ТОП-5 самых популярных костюмов на Хэллоуин. И каждый пытался произнести сакральные слова: "Чего ты такой серьезный?".

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