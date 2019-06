Киноцитаты, которые изменили мир

Почему мы любим цитаты? Возможно, причина в том, что их легко запомнить, они четко передают идею, посыл и усиливают нашу речь, придают нашим словам вес и авторитет. Главная проблема цитат – в неверности первоисточника. Из-за этого в интернете расплодились шутки про Платона, который говорил: "Никому нельзя верить в интернете". С киноцитатами проще, потому что отрывок из кино всегда можно посмотреть самому. Собрали несколько важных цитат из кино, которые по-своему поменяли общество и мир вокруг.

"Они могут отнять у нас наши жизни, но они никогда не отнимут нашу свободу!"

Храброе сердце, 1995

Историю пишут победители. Но часто бывает и так, что победители убивают настоящих героев. Так случилось с Уильямом Уоллесом, шотландским рыцарем, который воевал за независимость от Англии. В 1995 году на экраны появился фильм о герое Шотландии. Это был важный этап в диалоге о свободе, колониализме и национальной идентичности. И самая вдохновляющая ее часть - это отрывок из речи Уоллеса перед битвой на Стерлингском мосту.

"I'll be back."

Терминатор, 1984

Фраза не стала мировым феноменом, но зато прочно закрепилась за одним человеком - Арнольдом Шварценеггером. Причем настолько, что он повторил ее (и ее вариации) в 12 других фильмах. Американский институт киноискусства включил ее в свой список 100 лучших киноцитат за 100 лет и поставил на 37 строчку. Интересно, что изначально у Арнольда не получилось сказать I'll be back и он хотел произнести фразу как I will be back. Режиссер отказал и пришлось делать несколько дублей, в итоге выбрали лучший.

"Взболтать, но не смешивать."

Голдфингер, 1964

Именно кино популяризировало романы о британском агенте Джеймсе Бонде. Харизматичном, загадочном и утонченном молодом агенте, который разбирается в алкоголе. Когда ему готовили коктейль, он просил "взболтать, но не смешивать". Такая мелкая деталь, как подача коктейля с мартини, в результате вызвала серьезный резонанс. Так, вопросом взбалтывания и смешивания занялся факультет биохимии университета Западного Онтарио. Затем к ним присоединилась профессиональные бармены и ценители алкоголя.

"Я люблю запах напалма поутру."

Апокалипсис сегодня, 1979

Фрэнсис Форд Коппола говорил, что его фильм можно воспринимать как "антивоенный", но в первую очередь он снимал фильм "против лжи". Его волновал тот факт, что культура лжет о происходящем на настоящей войне. Возможно, благодаря этому фраза "Я люблю запах напалма поутру" стала запоминающейся. Человек признается в искренней любви чему-то истинно бесчеловечному (ООН запретили напалм в 1980 году). Горючая смесь могла прожечь человеческую плоть, упасть на грунт и продолжать жечь и его. Более того, США придумали напалм, который мог гореть даже на воде. Сама фраза - это противоречие здравого смысла, который вызывает подсознательный ужас. Полковник заканчивает предложение так: "Он пахнет как победа". Этот чрезмерный и неоправданный пафос врезается в память, как напалм липнет к плоти.

"Скажи привет моему маленькому другу!"

Scarface, 1983

Эта цитата – эвфемизм. В оригинале Тони Монтана говорит: You wanna fuck with me? Okay. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend! В ней нет какой-то глубины, двойного дна и скрытого подтекста. Это типичная история для жанра гангстерского кино. Но если вбить фразу в поисковике IMDB, то выйдет 166 референсов. Это значит, что ее использовали, как минимум, в 166 фильмах. И уже это говорит о важности "Лица со шрамом" для поп-культуры.

"А вот и Джонни!"

Сияние, 1980

Фраза, которую невозможно воспринимать вне сцены фильма. Она случилась после того, как герой Джека Николсона сошел с ума и начал называть себя Джонни (хотя звали персонажа Джек). Он с топором наперевес гонится за своей женой, которой удается укрыться в уборной. Тут Джонни вырубает дырку в двери и врывает с криком "А вот и Джонни!". Оригинально фраза была использована в "Вечернем шоу Джонни Карсона", где телеведущий таким образом представлял себя. Затем вся сцена превратилась в мем и пародировать ее начал каждый, кому не лень. Она мелькала даже в мультфильмах, вроде "В поисках Немо". На YouTube есть пятиминутная подборка с оммажами конкретной этой сцене.

"Бесконечность не предел!"

История игрушек, 1995

Базз Лайтер – один из главных кумиров детей девяностых. А его коронная фраза превратилась в неофициальный девиз NASA. Более того, Базз Лайтер присоединился к экипажу космической миссии STS-124 на шаттле "Дискавери". Он вылетел за пределы атмосферы и пристыковался к МКС. Цель экипажа - доставить новую лабораторию на космическую станцию. Все это превратилось в небольшую программу для детского клуба NASA под эгидой "Бесконечность не предел!".

"Да прибудет с тобой Сила."

Звездные Войны, 1977

Вся сага "Звездные войны" разобрана на цитаты. Но именно May the force be with you стала важнее остальных. Возможно, из-за символичной значимости для героев или потому что ее удобно использовать в диалоге (как пожелание хорошего дня). Фраза стала основной для создания неофициального праздника – день "Звездных войн", который отмечают 4 мая. Дата была выбрана из-за созвучности - May как месяц май и force как число fourth. Праздник, конечно, не стал государственным, но признают его почти все.

"Элементарно, мой дорогой Ватсон, элементарно."

Возвращение Шерлока Холмса, 1929

Фильм про Шерлока Холмса 1929 года стал первой киноадаптацией работы Артура Конана Дойла. Именно он популяризировал фразу, хоть фильм и был без звука. Цитата не стала девизом и не повлекла за собой больших изменений, но превратилась в нарицательную фразу для случаев, когда нужно поумничать.

"Я сделаю ему предложение, от которого нельзя отказаться."

Крестный отец, 1972

Однажды Hollywood Reporter делали анализ любимых киноцитат среди разных демографий и профессий. У взрослых директоров любимой цитатой оказалась знаменитая фраза из "Крестного отца". Это немного пугает, что ответственные за компании люди вдохновляются мафиозниками. На Forbes даже вышел подробный анализ о том, почему CEO так сильно любят фильм "Крестный отец".

"Чего ты такой серьезный?"

Темный рыцарь, 2008

Очередная цитата, которую разобрали на мемы. Появилась она еще до выхода фильма, в рамках промо-кампании. В том же анализе Hollywood Reporter оказалось, что цитата пользуется популярностью у молодежи до 20 лет. С 2008 года костюм Джокера стабильно находился в ТОП-5 самых популярных костюмов на Хэллоуин. И каждый пытался произнести сакральные слова: "Чего ты такой серьезный?".