Странные документальные фильмы на YouTube

Каждую минуту на YouTube загружается более пяти сотен часов видео-материала. Разобраться в этом непрерывном потоке помогают алгоритмы. Они выводят популярные видео в “ТОП”, но часто пропускают малоизвестный и странный контент. Мы отыскали пять необычных документальных фильмов на английском языке про байкеров "босодзоку", проституцию в Нью-Йорке 90-х и сложнейший марафон Баркли.

The Case of Jon Koppenhaver

Вопрос домашнего насилия и “токсичной любви” актуален как никогда. Один из самых резонансных случаев – история бойца смешанных единоборств Машины Войны (Джонатан Коппенхейвер в 2008 году официально сменил свое имя на “Машина Войны”) и порнозвезды Кристин Макиндей. Восьмого августа 2014 года по всей длине улицы Pueblo Way в Лас Вегасе тянулся кровавый след. Его оставила Кристин после жестокого избиения и попытки изнасилования Машиной Войны. Так Коппенхейвер загубил свое перспективное будущее профессионального бойца смешанных единоборств и надолго лишил Кристин возможности сниматься в порно. Впоследствии Машину Войны осудили на пожизненный срок, признав виновным по 29 пунктам обвинений. Автор YouTube канала JCS – Criminal Psychology задокументировал случай и провел психологический анализ насильника и жертвы. Чтобы понять, что привело к этой ситуации, автору пришлось разобрать историю с самого начала.

WHERE DREAMS GO TO DIE

Обычный марафон, длина которого составляет 42 км 195 м, требует недюжинной физической подготовки и выносливости - не каждый справится. А кто способен преодолеть супермарафон - с дистанцией более 160 километров, лимитом в 60 часов и перепадом высот 19 километров? Речь о марафоне Баркли, который ежегодно проводится в национальном парке Фрозен Хед. Он совмещает в себе бег по пересеченной местности и поиск вырванных из книг страниц, спрятанных в горах. Участники совершают пять забегов по намеченным маршрутам. На каждый в среднем выделяется 13 часов, 20 минут. За это время они должны успеть пробежать круг, собрать страницы, отдохнуть и восстановиться. Из более чем 1000 зарегистрированных стартов за всю историю марафона завершено было всего 18. В документальной работе показана история бегуна Гарри Роббинса и его попытка покорить марафон Баркли.

Godspeed You! Black Emperor

“Босодзоку” – это японская эпатажная субкультура, которая прославилась броскими костюмами, проблемами с полицией и связями с криминалом. Босодзоку – это группировки байкеров, помешанные на тюнинге своих мотоциклов. Их жизнь похожа на драматическое кино - с насилием и скоростью. Что поставил своей задачей показать автор документального фильма Godspeed You! Black Emperor – Мицуо Янагимати. Работа посвящена его встрече с группировкой “Черные императоры”. Процесс съемки настолько поглотил молодого японца, что у него начались проблемы с законом, совсем как у настоящего босодзоку.

Hookers, Hustlers, Pimps & Their Johns

Сегодня проституцию называют секс-работой. Слово стало мягче, но это не решило ключевых проблем – жестокости, объективации, контроля. Фокус документального фильма Hookers, Hustlers, Pimps & Their Johns - на проблемах . Исследуя ночной Нью-Йорк 90-х, режиссер Бибан Кидрон познакомилась со всеми элементами индустрии: от люкс-эскорта до салона доминатрикс в недрах города. Бибан намеренно избегала попыток смягчить историю, все снято прямо, жестко и без цензуры.

Italianamerican

С появлением мегаполисов, иммиграция стала насущной социальной проблемой. Яркий пример – итальянцы в Америке. Документальный фильм “Итало-американец” - рассуждение режиссера Мартина Скорсезе об иммиграции. Снят он как длинное интервью c родителями Скорсезе. По ходу фильма они делятся своим опытом, мыслями о религии, семье и предках, рассказывают о послевоенной жизни и вечном статусе иммигранта. Отдельного внимания заслуживает семейный рецепт томатного соуса семьи Скорсезе, которым делится Катрина – мама Мартина.