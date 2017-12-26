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Культура / Кино

Страна, которая смеется. Как комедия стала самым популярным жанром казахстанского кино?

Кинокритик Карим Кадырбаев рассуждает, как комедийный жанр стал панацеей для казахстанского зрителя, уставшего от драм

Карим Кадырбаев

Карим Кадырбаев

Последние 2–3 года внутри казахстанской киношной тусовки ходят разговоры о том, что, дескать, устает наш зритель от комедии и пора осваивать новые жанры. Тем не менее все домыслы разбиваются о суровую реальность и тот факт, что локальное кино более или менее живо за счет комедий. Исключительно. 

Почему именно комедия стала самым популярным жанром в нашей стране? К примеру, в России самыми кассовыми проектами 2017 года стали фэнтези «Последний богатырь», фантастическая мелодрама «Притяжение» и две космические истории, основанные на реальных фактах, – «Время первых» и «Салют-7», на пятки им наступает околофэнтезийная «Легенда о Коловрате», а в Узбекистане уже довольно долгое время существует культ мелодрамы, по своей эстетике близкой к индийскому кино. Казахстан находится где-то посередине. Перед отечественными киношниками задачи «переголливудить Голливуд» в зрелищности проектов никто не ставит, на то нет никаких ресурсов – ни финансовых, ни профессиональных, ни зрительских (не набирается у нас критическая масса посетителей кинотеатров, способных окупить масштабное кино). Мелодрама успешно обосновалась на телевидении, а на больших экранах хотя и мелькают периодически драмы, боевики и триллеры, но запоминаются в основном комедии.

На мой взгляд, вызвано это, в первую очередь, социально-экономическими и политическими факторами. Психологически казахстанский зритель стагнирует в застойно-депрессивном настроении. Большинство комментариев на новостных ресурсах и в социальных сетях сводятся к одному доводу – жизнь и так тяжелая, снимайте что-нибудь позитивное. Кинематограф как сфера обслуживающая дает «позитивное» комедийное кино.

Страна, которая смеется. Как комедия стала самым популярным жанром казахстанского кино? (фото 1)

Казахстанская комедия не стоит на месте и меняется из года в год. Если три года назад внутри жанра была популярна тема внутренней миграции (кино про то, как из города кто-то перемещается в аул, а из аула – в город), в прошлом году – вопрос семейного обустройства (возникший субжанр – той-комедия), то уходящий год отметился новым трендом. В основе последних успешных комедий непременно лежит сказочный или фантастический элемент. Осознанно или нет, но казахстанские кинематографисты переняли моду на сказочный постмодернизм, на котором зиждется голливудский мейнстрим. К примеру, картина Ернара Нургалиева «Брат или брак» долгое время оставалась необъяснимым феноменом и для кинематографистов, и для зрителей. Не самая выдающаяся с точки зрения драматургии, довольно неровная по юмору и крайне неоднозначная по посылу комедия внезапно порвала кассы кинотеатров и зашла на девятую неделю проката (в стране, где даже самый прокаченный по всем статьям голливудский блокбастер дольше четырех недель в прокате не живет). Однако если посмотреть на фильм под другим углом, то мы увидим постмодернистскую локализованную версию сказки «Белоснежка и семь гномов». Вместо злой королевы здесь семейные традиции, а вместо гномов – пятеро разнохарактерных братьев, которые полностью отвлекают зрительское внимание от центральной любовной линии. Здесь даже принц постмодернистски карикатурен. Секс-символ казахстанского телевидения Тауекел Мусилим в первой же сцене появляется верхом на коне и в течение всей картины не расстается с условной «короной» (формой пилота). И, естественно, как и в любой постмодернистской сказке (вспомните «Шрека» или «Холодное сердце»), принц остается ни с чем, а принцесса выбирает простолюдина с золотым сердцем, невзрачной внешностью и очень специфическим чувством юмора.

Страна, которая смеется. Как комедия стала самым популярным жанром казахстанского кино? (фото 2)

Выходящая в прокат романтическая комедия «5 причин не влюбиться в казаха» Аскара Узабаева и Асель Садвакасовой уже не просто опирается на костыли «диснеевского» постмодернизма, а напрямую цитирует вновь ставшую актуальной в этом году (благодаря киноверсии) классическую сказку «Красавица и Чудовище». Впрочем, тут не обойтись без спойлеров, а это будет неуважительно по отношению к авторам фильма и будущим зрителям. Но, говоря о тандеме Узабаева и Садвакасовой, нельзя не вспомнить и довольно успешную первую совместную работу, вышедшую в феврале этого года, «Келинка тоже человек», в которой присутствует пусть и избитый, но все еще действенный фантастический прием – обмен телами. По сюжету свекровь и невестка перемещаются в тела друг друга благодаря магическому чайнику и все оставшееся время пытаются вернуться обратно. Что это, если не еще одна сказка, проникшая в казахстанскую комедию?

Впрочем, далеко не всегда магические элементы работают на руку отечественным кинематографистам. Зачастую это происходит в тех случаях, когда постановщики в меньшей степени опираются на сказочный элемент, стараясь дать больше комедии. Так, например, вся история с магическими браслетами в альманахе «Наурыз.кз» Аскара Бисембина очень быстро вылетела из основного сюжета, а саму картину крайне прохладно приняли зрители. Не продуман был и фантастический мир, населенный женщинами, в комедии Виктора Бормотова «Все из-за мужиков», и в итоге получилась довольно скомканная и слабая во всех отношениях картина.

Страна, которая смеется. Как комедия стала самым популярным жанром казахстанского кино? (фото 3)

Магия не терпит шуток. Вспомните, что стало с «Елками», шестая часть которых стартует на этой неделе в прокате СНГ. В первых двух сериях авторы очень старались дать зрителю магию новогоднего праздника, а, начиная с третьей серии, волшебство исчезло и началось банальное зашибание бабла на бренде. Именно поэтому «Дисней» крайне осторожно относится к сиквелам своих сказок и мультфильмов. Сказка работает один, максимум два раза. Впрочем, едва ли стоит питать иллюзии относительно того, что сказка надолго поселилась в казахстанской комедии. В следующем году появится новый тренд: герои казахстанских комедий будут путешествовать в Америку и Таиланд, на смену кавээнщикам придут вайнеры, кто-нибудь снимет еще что-нибудь «...по-казахски». Казахстанские зрители будут ходить на отечественные комедии до тех пор, пока что-нибудь не поменяется в их головах и стране, а это невозможно без социальных, экономических и политических изменений. Поэтому продюсеры казахстанских комедий должны быть благодарны нынешней эпохе, как в свое время, Рязанов и Гайдай – брежневской эпохе застоя. Еще посмеемся. 

Карим Кадырбаев

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