Стильное авангардное кино о космосе и пришельцах, которое стоит посмотреть ради вдохновения

Главные визионеры современности хотя бы раз в жизни обращались к теме космоса - уж слишком благодатная почва для экспериментов. О ней известно не так много, поэтому строгих догматов нет, а даже если есть, еще интереснее их обходить. Например, по этому принципу действовал Вадим Роже, создавая свою легендарную (и абсолютно абсурдную) "Барбареллу" с Джейн Фондой, или Андрей Тарковский, когда рисовал планету Солярис. Мы решили собрать еще несколько картин, которые отличает уникальный визуальный стиль, и которые стоит посмотреть всем, кто находится в поисках вдохновения.

"Жидкое небо"

В начале 80-х советский эмигрант Слава Цукерман попал в самый эпицентр нью-йоркской тусовочной жизни - бесконечные клубы, диско, доступные наркотики и сексуальная свобода того времени вдохновили его создать фильм "Жидкое небо". Сюрреалистичный самодел, который он снял при помощи близких друзей, где художник по костюмам также была продюсером по площадке и актрисой, стал одной из самых интересных андерграундных картин того времени. Сюжет прост: инопланетяне прибывают на Землю, чтобы исследовать людей. Там иноземные гости обнаруживают способ получения наслаждения, убивая людей во время приема наркотиков и секса.

"Через тернии к звездам"

Советская научная фантастика - отдельный пласт кинематографа. Наравне с "Москвой-Кассиопеей" и "Гостьей из Будущего", стоит отметить менее известный проект "Через тернии к звездам" - научно-фантастический фильм, сценарий для которого написал писатель-фантаст Кир Булычев. Действие происходит в ХХIII веке, экипаж корабля "Пушкин" обнаруживает разрушенный корабль инопланетян, среди которых осталась одна выжившая - девушка Нийя. Земляне забирают ее с собой, чтобы познакомиться с новым видом жизни поближе. Главную роль исполнила Елена Метелкина - пожалуй, главная инопланетянка советского кинематографа, ведь уже через четыре года она сыграет сотрудницу института Времени в фильме "Гостья из Будущего". Ее образы для этой картины далеко опередили время, и сегодня к ним до сих пор можно обращаться в качестве референсов для вдохновения.

"Галаксина"

"Галаксина" - отличный пример китчевого жанра полуэротической комедии, который предвосхитил появление таких шедевров как "Очень страшное кино". Как фильм из разряда "настолько плохо, что даже хорошо", "Галаксина" была пародией на самые популярные фильмы того времени (разумеется, они все были о космосе). В ней зрители легко найдут отсылки к "Звездному пути", "Барбарелле", "Звездным войнам", "Чужому" и многочисленным вестернам. Сюжет прост: патрульным звездолетом "Инфинити" управляет сексапильная девушка-робот Галаксина, но иметь контакт с ней не так-то просто - она бьется током, температура ее тела равна нулю, а еще она не может разговаривать. Но влюбленный сержант Тор намерен поменять ее мнение о мужчинах.

"Побудь в моей шкуре"

Фильм со Скарлетт Йохансон в главной роли трудно определить в одну категорию - кто-то называет его научной фантастикой, кто-то инди-хоррором, но все единогласно признают, что это одна из самых удачных и интересных картин в набившей оскомину тематике. В центре сюжета - инопланетянка, которая соблазняет и одурманивает мужчин, а позже переправляет их тела своим соплеменникам. Ни у кого из героев нет имен, а медитативный темп и практически полное отсутствие диалогов сближает "Побудь в моей шкуре" с культовыми работами жанра вроде "Космическая одиссея 2001" и превращает картину в своеобразную инди-притчу. Интереснее всего оператору удалось создать сцены, в которых реальность пересекается с неизведанным - казалось бы, ничего сложного, но жуть пробирает.

"Человек, который упал на Землю"

Фильмы, в которых появляется Дэвид Боуи, обречены стать визуальным шедевром хотя бы из-за его присутствия в кадре. Сюрреалистичный научно-фантастический фильм об инопланетянине, который прибыл на Землю в поисках воды для своей планеты, стал первым опытом артиста в кино в главной роли. В 1976 году картина не была высоко оценена критиками, но уже сегодня считается важной вехой в истории научно-фантастического кинематографа. Важно и то, что образ пришельца Томаса Джерома Ньютона впоследствие вдохновил Боуи на создание образа "Изможденного Белого Герцога" - его нового альтер-эго, с которым он записал альбом Station to Station.

"Нечто" 1982 года

"Нечто" - одна из самых важных работ в фильмографии мастера независимого кинематографа Джона Карпентера. Для режиссера тема космоса и космических чудовищ была близка с детства - например, свой первый фильм он решил снять в 8 лет на домашнюю камеру и назвал его "Гордон - космический монстр". Действие "Нечто" происходит на американской научно-исследовательской станции в заполярье. Ученые сталкиваются с инопланетным существом, которое убивает обитателей станции и принимает облик своих жертв. Сегодня это классический образец хоррора, где главным врагом героев становится сам страх и паранойя, нежели чем инопланетное существо. Но и дизайн самого пришельца сегодня можно считать культовым - спецэффекты были амбициозны для того периода, хотя делались из весьма простых материалов.

"По ту сторону черной радуги"

Строго говоря, "По ту сторону черной радуги" - история не совсем про космос и инопланетян, скорее, про неизведанное. Ретрофутуристичная картина стала дебютом молодого режиссера Паноса Косматоса, принеся ему моментальную славу. Критики сравнивали эту ленту с "Солярисом" Тарковского и "ТНХ 1138" Лукаса. В центре сюжета - молодая женщина, заключенная в таинственной лаборатории. Доведенная до отчаяния она решается на побег, вследствие которого ей приходится открыть тайны своего тюремщика - доктора Найла. Медитативная и визуально безупречная лента смотрится как бесконечный и очень пугающий видеоклип.