Современное немецкое кино: 5 фильмов, обязательных к просмотру

Искусство Германии – неоднозначный и интересный культурный пласт. Политические пертурбации оставили свой массивный след. Надежда, сменившаяся диктатурой, мировые войны, раздел страны, очередной режим. Все это напрямую коснулось кинематографа. Появились свои школы, новые веяния, немцы всегда были в авангарде. Традицию продолжают и современники. Мы выбрали пять необычных картин, обязательных к просмотру.

Жизнь других

Режиссер: Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Год: 2006

История послевоенной Германии – это кризис идентичности на фоне разделения страны и жесткого государственного контроля. Ярче всего ситуация отражалась на культурной жизни. Свободолюбивые и смелые люди становились подавленными параноиками. Виной тому - деятельность Штази (министерство гос. безопасности ГДР). Фильм повествует о слежке за писателем Георгом Драйманом и том, как сотрудники Штази постепенно и методично рушат жизнь многообещающего таланта.

Комплекс Баадера – Майнхоф

Режиссер: Бернд Айхингер

Год: 2008

В продолжение темы сложности быта послевоенной Германии - “ Комплекс Баадера – Майнхоф”. Фильм повествует о создании организации “Фракция Красной Армии” (RAF) и ее деятельности с 1967 по 1977 годы, которая появилась в ответ на действия властей. Принцип организации – “цель оправдывает средства”, члены ФКА не чурались использовать оружие. Автор картины задается вопросом – кем они были на самом деле: героями, жертвами, смельчаками, мучениками, радикалами или самыми обычными убийцами?

Белая лента

Режиссер: Михаэль Ханеке

Год: 2009

Белый – цвет невинности. Именно поэтому дети в тихой немецкой деревне носят белые ленты на руке. Они символизируют их непорочность. Постепенно в деревне начинают происходить страшные и непристойные события. Зритель понимает, что даже у святости и набожности есть темная сторона. Михаэль Ханеке хотел показать, что корень зла скрыт в каждом из нас. И независимо от мотивов (религиозные, политические), зло всегда одно.

Тони Эрдманн

Режиссер: Марен Аде

Год: 2016

На фоне серьезных экзистенциальных работ о морали, этике и политике, “Тони Эрдманн” кажется довольно простым фильмом. Но обычные человеческие отношения порой сложнее философских дилемм. Главные герои – Винфред и его дочь Инес. Отношения у них не ладятся: Инес занята работой и посвящает ей все свободное время, Винфред решает прикинуться эксцентричным бизнесменом Тони Эрдманном, чтобы стать ближе к дочери. Отсюда - конфликты, проблемы и драмы.

Золотая перчатка

Режиссер: Фатих Акин

Год: 2019

“Золотая перчатка” – киноадаптация одноименной новеллы Хайнца Штрунка про серийного убийцу Фрица Хонка. После ДТП он получил серьезные травмы лица, начал шепелявить и страдать от косоглазия. Популярностью у женщин тоже не пользовался. На фоне этого у Фрица развились психические отклонения - он составлял компанию возрастным женщинам, проституткам и бездомным, а когда ему удавалось остаться с ними наедине, превращался в настоящего монстра. Несмотря на фестивальный статус, критики фильм невзлюбили. Средняя оценка на аггрегаторе Metacritic – 38/100. Однако это критика формата “гротеск ради гротеска”. С другой стороны, что можно ждать от кино в жанре “гротеск”?