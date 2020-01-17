Современное иранское кино: 5 фильмов, обязательных к просмотру

Сейчас Иран занимает первые позиции в информационном потоке. Правда, не по самым приятным поводам. Страна, которая долгое время сохраняла монархический строй и проводила политику вестернизации, в ходе революции стала закрытой консервативной исламской республикой. Это повлекло за собой строгую цензуру и контроль в сфере искусства, поэтому сейчас особенно интересно наблюдать, как в этих условия существует и развивается культура. Предлагаем рассмотреть примеры пяти иранских картин, созданных в суровых условиях современной иранской жизни.

Развод Надера и Симин

Режиссер: Асгар Фархади

Этот фильм – лауреат премии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке и премии "Золотой медведь" – за лучший фильм фестиваля. "Развод" – это картина о сложностях семейного быта в условиях Ирана. Главные герои – Надер и Симин – в браке уже 14 лет. Раскол в их отношениях происходит, когда супруги занимают кардинально разные позиции. Симин мечтает уехать из страны, а Надер отказывается из-за своего отца, страдающего прогрессирующей болезнью Альцгеймера. В фильме подняты вопросы религии, домашнего насилия, общественного давления и семейной ответственности в контексте разлуки.

Девушка возвращается одна ночью домой

Режиссер: Ана Лили Амирпур

Типичное иранское авторское кино – сложная картина о современных проблемах страны с точки зрения бытовой драмы. Этот фильм подходит к этим вопросам с другой стороны. "Девушка возвращается одна ночью домой" – вампирский хоррор, действия которого разворачиваются в вымышленном иранском городе "Бэд", своеобразном аналоге "Син Сити" Фрэнка Миллера. Здесь и героиновая зависимость, и сутенеры, и жестокость. Даже визуально и стилистически – это оммаж классическому американскому комиксу, правда, через призму иранских реалий.

История Элли

Режиссер: Асгар Фархади

Фильм вышел за несколько лет до "Развода Надера и Симин" и, к сожалению, не смог забрать "Оскара". Был номинирован, однако в итоговый список из пяти номинантов его не включили. Но это вовсе не значит, что "История Элли" не заслуживает вашего внимания. Фильм начинается как любая добрая история о поездке друзей на море. Но в первую же ночь пропадает та самая Элли. И здесь картина превращается в классический европейский психологический триллер с должным саспенсом и загадкой.

Жизнь и день (Abad va yek rooz)

Режиссер: Саид Рустайи

"Жизнь и день" работает с привычным для иранского кино концептом – бедность простых людей и последующие проблемы со здоровьем и психикой. Довольно буквально изображена семья, которая живет за чертой бедности: мать со смертельной болезнью, брат-наркоман, старшая сестра с ОКР, младший брат, казалось бы, подает надежды, но из-за окружения не может совладать сам с собой, и младшая сестра, которая должна выйти замуж за богатого афганца. И кажется, что для этой семьи замужество дочери – единственное спасение.

Такси

Режиссер: Джафар Панахи

Режиссер Джафар Панахи – бунтарь в мире иранского кинематографа. А бунтовать против цензуры в Иране – приговор. Джафару запрещают снимать кино. Но он неоднократно говорил, что не может без кинематографа в своей жизни. "Такси" – это его протест, акт искусства в условиях тотального контроля. Джафар устанавливает камеру внутри машины такси и садится за руль. Он записывает разговоры клиентов (которых играют профессиональные актеры) и пытается показать социальные настроения Ирана с точки зрения простых граждан.