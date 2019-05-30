Советское кино: 7 лауреатов международных кинопремий

Фильмы о хладнокровной мести, дружбе народов и ужасах войны

После победы российской картины "Дылда" редакция BURO. решила вспомнить советские фильмы, удостоенные наград на международных фестивалях и премиях. Делимся подборкой из семи лент.

"Летят журавли" (1957)

Фильм режиссера Михаила Калатозова о паре влюблённых, Веронике и Борисе. Действие начинается 22 июня в ранее утро 1941 года, пара прогуливается по городу, не зная, что в этот же день объявят начало войны. В 4 утра Борис провожает Веронику до дома, они назначают время следующего свидания - четверг, в 7 вечера. Но Борис уходит на войну добровольцем. Вероника не успевает попрощаться с любимым, но жизнь продолжается - она выходит замуж за двоюродного брата Бориса.

Фильм оказался революционным благодаря техническим и операторским решениям, которые были инновационными для того времени. "Летят журавли" - фильм победитель Каннского кинофестиваль, единственный фильм производства СССР получивший "Золотую пальмовую ветвь", также номинированный на награду за "Лучший фильм" Британской академией.

"Дерсу Узала" (1975)

В совместном советско-японском проекте приглашенным режиссером стал Акира Куросава. Сюжет основан на романе путешественника и исследователя Арсеньева. На привале в тайге солдаты, приехавшие изучать топографию края, случайно встречают одинокого старика-охотника - Дерсу. У него больше нет семьи и старик остается помогать солдатам. Поначалу они смеются над Дерсу, но очень скоро понимают, что перед ними уникальный человек, без которого они пропадут в тайге. А капитан отряда уже при первой встрече понял, что Дерсу - настоящий и мудрый друг.

Фильм получил премию "Оскар" за лучший иностранный фильм, национальную премию Италии за режиссерскую работу Акиры Куросавы и качество производства от "Мосфильм", премию Союза испанских кинокритиков за лучший иностранный фильм, премию французских кинокритиков за лучшую актерскую игру Максима Мунзука.

"Покаяние" (1987)

Двухсерийная завершающая картина трилогии режиссера Тенгиза Абуладзе. В начале фильма хоронят городского главу - Варлама Аравидзе. Но на следующее утро после похорон труп главы находят у дома его сына. Варлама снова хоронят, а ночью кто-то снова его откапывает и оставляет тело на улице. Так продолжается пока вокруг могилы не запланируют засаду. В ту же ночь к могиле подходит человек, чтобы снова осквернить его и перенести тело. Оказывается, что это Кетеван Баратели - дочь арестованного и репрессированного по ложному доносу художника, одержимая местью. На судебном процессе женщина рассказывает об ужасных деяниях Варлама, его семьи и разоблачает их перед внуком Варлама, который долго не верил в то, что его дед был диктатором и тираном. Жанр картины неоднозначен, здесь встречаются элементы магического реализма, библейского сюжета, политики, сталинизма и религии.

В 1987 году фильм выиграл Гран-при Каннского кинофестиваля, премию ФИПРЕССИ, специальный приз Международной федерации кинокритиков. Помимо этих наград, "Покаяние" было номинировано на Золотой глобус в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Сибириада" (1978)

Драма режиссера Андрея Кончаловского. Сюжет фильма раскрывается в течение 60 лет, все это время мы наблюдаем за жизнью двух враждующих семей Устюжаниных и Соломиных. В первой серии, маленький мальчик Коля Устюжанин ворует пельмени у богатых Соломиных, Настя Соломина застает мальчика с поличным и заставляет его пробежаться голым по снегу - в обмен на молчание и пельмени. Когда оба подрастут Настя и Николай влюбятся друг в друга. Со времен их первой встречи (начала ХХ века) до шестидесятых годов мы узнаем, что произойдет с влюбленными, как они будут справляться с трудностями, революцией и войной.

В 1979 году "Сибириада" получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Известно, что фильм претендовал на главный приз - "Золотую пальмовую ветвь" - , но этот приз отдали фильму "Апокалипсис сегодня" Копполы.

Великий перелом (1945)

Это фильм о Сталинградской битве 1942 года, одной из самых масштабных битв за всю войну, которая продолжалась полгода. С минимальным количеством сцен самой битвы, зрителю подается новый способ описания военных действий - психологический, через мысли, разговоры и поступки героев фильма, военно-командующих. Интересно, что в "Великом переломе" не упоминается название города - Сталинград, то о каком городе идет речь становиться понятно по карте, которую используют при планировании битвы.

Фильм получил Гран при первого Каннского кинофестиваля 1946 года, лауреат премий за "Лучший сценарий" и в номинации "СССР".

"Урга - территория любви" (1991)

Это фильм снятый совместно с Францией, режиссер картины - Никита Михалков. По сюжету действие проходит в 80-е, главные герои - простая монгольская семья, живущая в степи на территории КНР. По закону им нельзя иметь больше трех детей, но муж все же хочет четвертого. Жена больше не подпускает мужа к себе, так как боится, что четвертого ребенка даже не возьмут в детский сад и отправляет его в город - за контрацептивами. В город его везет русский водитель, который хочет отплатить ему за помощь в прошлом. Стесненный монгол вместо презервативов покупает кепку, велосипед и телевизор, и возвращается домой, смотреть телевизор. Эта, казалось бы, комедийная завязка дает начало трогательной и масштабной истории про дружбу. В поездке русский водитель и монгол находят много общего, главное - оба тоскуют по дому и родным краям.

В 1991 году, он получил "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале, был номинирован на "Оскар" за "Лучший фильм на иностранном языке" уже от России.

"Иваново детство" (1962)

Главный герой - Иван, 12-летний мальчик. Он хочет отомстить за свою семью - мать с сестрой расстреляли на его глазах, а отец погиб на фронте. Чтобы добиться своей цели Иван уходить служить на войну и становится ценным разведчиком. Семья снится ему в каждом сне до самого конца. В фильме не будет кровопролитных битв, жестоких сцен насилия или убийств, весь ужас и трагедия войны станут понятны через жизнь главного героя.

"Иваново детство" получило множество наград среди них "Золотой лев" на Венецианском международном кинофестивале 1962 года, кроме того стал лауреатом около 20 других премий.